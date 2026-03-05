Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel powołuje rzecznika prasowego

Rzecznik SOIT odpowiadać będzie za zewnętrzny wizerunek stowarzyszenia, relacje z mediami i koordynację komunikacji – informuje SOIT w komunikacie. Powołanie rzecznika jest elementem dalszego rozwoju stowarzyszenia i wzmacniania jego obecności w debacie branżowej – czytamy dalej.

Reklama Reklama

– Wraz z rozwojem SOIT rośnie znaczenie profesjonalnej i spójnej komunikacji. Funkcja rzecznika prasowego pozwoli nam jeszcze skuteczniej prezentować działania stowarzyszenia i głos branży incentive travel w mediach – podkreśla zarząd SOIT, cytowany w komunikacie.

Za poprzedniej kadencji zarządu SOIT Grażyna Woźniczka odpowiadała za działania wizerunkowe i PR stowarzyszenia w mediach, prasie i kanałach społecznościowych.

Specjalistka od podróży kulinarnych i winnych

Jest organizatorką podróży i współwłaścicielką biura Polka Travel i marki WOWland. Z turystyką związana jest od ponad 25 lat – najpierw jako pilot wycieczek, a następnie przedsiębiorczyni i współwłaścicielka biura podróży specjalizującego się w autorskich programach podróży.