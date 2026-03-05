Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel powołuje rzecznika prasowego

Nowo utworzone stanowisko rzecznika prasowego Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel objęła Grażyna Woźniczka
Rzecznik SOIT odpowiadać będzie za zewnętrzny wizerunek stowarzyszenia, relacje z mediami i koordynację komunikacji – informuje SOIT w komunikacie. Powołanie rzecznika jest elementem dalszego rozwoju stowarzyszenia i wzmacniania jego obecności w debacie branżowej – czytamy dalej.
– Wraz z rozwojem SOIT rośnie znaczenie profesjonalnej i spójnej komunikacji. Funkcja rzecznika prasowego pozwoli nam jeszcze skuteczniej prezentować działania stowarzyszenia i głos branży incentive travel w mediach – podkreśla zarząd SOIT, cytowany w komunikacie.
Za poprzedniej kadencji zarządu SOIT Grażyna Woźniczka odpowiadała za działania wizerunkowe i PR stowarzyszenia w mediach, prasie i kanałach społecznościowych.
Jest organizatorką podróży i współwłaścicielką biura Polka Travel i marki WOWland. Z turystyką związana jest od ponad 25 lat – najpierw jako pilot wycieczek, a następnie przedsiębiorczyni i współwłaścicielka biura podróży specjalizującego się w autorskich programach podróży.
Woźniczka specjalizuje się w podróżach tematycznych, kulinarnych i winnych, szczególnie w Ameryce Południowej, a także we Francji i krajach Półwyspu Iberyjskiego. Jest autorką przewodnika po Kostaryce i stałym gościem podcastu „Muzyczne podróże przez świat” w Radiu Kielce.
Za swoją działalność w branży MICE została dwukrotnie wyróżniona statuetką MP Power (w 2023 i 2024 roku).
Z wykształcenia jest kulturoznawcą, latynoamerykanistką i filologiem.
