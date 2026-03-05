Reklama

Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel powołuje rzecznika prasowego

Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel (SOIT) utworzyło stanowisko rzecznika prasowego. Decyzją zarządu objęła je Grażyna Woźniczka.

Publikacja: 05.03.2026 11:18

Nowo utworzone stanowisko rzecznika prasowego Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel objęła G

Nowo utworzone stanowisko rzecznika prasowego Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel objęła Grażyna Woźniczka

Foto: SOIT

Nelly Kamińska

Rzecznik SOIT odpowiadać będzie za zewnętrzny wizerunek stowarzyszenia, relacje z mediami i koordynację komunikacji – informuje SOIT w komunikacie. Powołanie rzecznika jest elementem dalszego rozwoju stowarzyszenia i wzmacniania jego obecności w debacie branżowej – czytamy dalej.

– Wraz z rozwojem SOIT rośnie znaczenie profesjonalnej i spójnej komunikacji. Funkcja rzecznika prasowego pozwoli nam jeszcze skuteczniej prezentować działania stowarzyszenia i głos branży incentive travel w mediach – podkreśla zarząd SOIT, cytowany w komunikacie.

Za poprzedniej kadencji zarządu SOIT Grażyna Woźniczka odpowiadała za działania wizerunkowe i PR stowarzyszenia w mediach, prasie i kanałach społecznościowych.

Czytaj więcej

Stowarzyszenia SOIT i GAR będą wspólnie rozwijać polską branżę incentive
Biura Podróży
Stowarzyszenia SOIT i GAR będą wspólnie rozwijać polską branżę incentive

Specjalistka od podróży kulinarnych i winnych

Jest organizatorką podróży i współwłaścicielką biura Polka Travel i marki WOWland. Z turystyką związana jest od ponad 25 lat – najpierw jako pilot wycieczek, a następnie przedsiębiorczyni i współwłaścicielka biura podróży specjalizującego się w autorskich programach podróży.

Reklama
Reklama

Woźniczka specjalizuje się w podróżach tematycznych, kulinarnych i winnych, szczególnie w Ameryce Południowej, a także we Francji i krajach Półwyspu Iberyjskiego. Jest autorką przewodnika po Kostaryce i stałym gościem podcastu „Muzyczne podróże przez świat” w Radiu Kielce.

Za swoją działalność w branży MICE została dwukrotnie wyróżniona statuetką MP Power (w 2023 i 2024 roku).

Z wykształcenia jest kulturoznawcą, latynoamerykanistką i filologiem.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Materiał Promocyjny
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Przez nadmierne regulacje Europa sama osłabia swoją pozycję na globalnym rynku turystycznym - mówi p
Biura Podróży
Sebastian Ebel: Za dużo regulacji i podatków wypycha TUI poza Europę
Minister zdecydował – Turystyczny Fundusz Pomocowy pożyczy biurom podróży pieniądze
Biura Podróży
Minister zdecydował – Turystyczny Fundusz Pomocowy pożyczy biurom podróży pieniądze
W kategorii głównej nagrodzono 100 najlpeszych hoteli
Biura Podróży
Najlepsze hotele z oferty Corala Travel nagrodzone. Turcja bierze trzy pierwsze miejsca
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama