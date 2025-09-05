Stowarzyszenia SOIT i GAR będą wspólnie rozwijać polską branżę incentive

Konsorcjum polskich przedstawicielstw reprezentujących zagraniczne firmy turystyczne w Polsce GAR i Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel (SOIT) podpisały porozumienie o współpracy, o czym poinformowały w komunikacie prasowym.

– Porozumienie z SOIT jest przejawem zacieśniania współpracy pomiędzy członkami GAR a członkami SOIT, aby dzięki synergii działań lepiej służyć rozwojowi branży turystycznej – mówi założycielka GAR Barbara Dziedzic, cytowana w komunikacie.

– Będziemy współpracować w obszarach etyki, komunikacji i mediów, wzajemnie przekazywać sobie know-how, pomagać w zakresie tworzenia ofert, ich negocjacji, realizacji i przekazywania cennych uwag po zakończeniu projektów. Porozumienie porządkuje także współpracę w zakresie udziału członków SOIT w wydarzeniach edukacyjnych organizowanych przez członków GAR – wyjaśnia.

Dzięki współpracy z GAR SOIT zyska dodatkowy kanał promocyjny

– Będziemy podejmować wspólnie inicjatywy służące interesowi obu stron i rozwojowi branży incentive. Liczymy na większe zaangażowanie członków GAR we współtworzenie Barometru SOIT oraz działania w celu wyeliminowania z rynku nieetycznych i niezgodnych z prawem zachowań. Dzięki porozumieniu z GAR nasze stowarzyszenie zyska dodatkowy kanał promocyjny sławiący branżę incentive na całym świecie. Jestem przekonana, że wzajemna wymiana informacji przyczyni się do lepszego zapewnienia bezpieczeństwa prowadzonych przez członków SOIT działań biznesowych – dodaje prezes SOIT Agata Gościńska.