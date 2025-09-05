Stowarzyszenia SOIT i GAR będą wspólnie rozwijać polską branżę incentive

Aktualizacja: 05.09.2025 16:02 Publikacja: 05.09.2025 13:54
Konsorcjum polskich przedstawicielstw reprezentujących zagraniczne firmy turystyczne w Polsce GAR i Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel (SOIT) podpisały porozumienie o współpracy, o czym poinformowały w komunikacie prasowym.
– Porozumienie z SOIT jest przejawem zacieśniania współpracy pomiędzy członkami GAR a członkami SOIT, aby dzięki synergii działań lepiej służyć rozwojowi branży turystycznej – mówi założycielka GAR Barbara Dziedzic, cytowana w komunikacie.
– Będziemy współpracować w obszarach etyki, komunikacji i mediów, wzajemnie przekazywać sobie know-how, pomagać w zakresie tworzenia ofert, ich negocjacji, realizacji i przekazywania cennych uwag po zakończeniu projektów. Porozumienie porządkuje także współpracę w zakresie udziału członków SOIT w wydarzeniach edukacyjnych organizowanych przez członków GAR – wyjaśnia.
– Będziemy podejmować wspólnie inicjatywy służące interesowi obu stron i rozwojowi branży incentive. Liczymy na większe zaangażowanie członków GAR we współtworzenie Barometru SOIT oraz działania w celu wyeliminowania z rynku nieetycznych i niezgodnych z prawem zachowań. Dzięki porozumieniu z GAR nasze stowarzyszenie zyska dodatkowy kanał promocyjny sławiący branżę incentive na całym świecie. Jestem przekonana, że wzajemna wymiana informacji przyczyni się do lepszego zapewnienia bezpieczeństwa prowadzonych przez członków SOIT działań biznesowych – dodaje prezes SOIT Agata Gościńska.
SOIT działa na polskim rynku od 2009 roku, aktualnie zrzesza 29 profesjonalistów branży incentive travel. Celem stowarzyszenia jest propagowanie incentive travel jako silnego i efektywnego narzędzia biznesowego. Poprzez integrację środowiska i reprezentowanie jego interesów SOIT buduje dobry wizerunek branży, szerzy wiedzę, podnosi kompetencje, wyznacza i promuje wysokie standardy realizowanych projektów incentive travel – czytamy w komunikacie.
GAR istnieje jako konsorcjum polskich GSA (General Sales Agents) i przedstawicielstw reprezentujących zagraniczne firmy turystyczne (tak zwanych repów) od stycznia 2018 roku i liczy aktualnie 20 członków. Konsorcjum powstało w celu zacieśnienia współpracy, prowadzenia wspólnej polityki w zakresie kreowania etycznych wzorców i wyeliminowania nieuczciwych praktyk biur podróży wobec zagranicznych partnerów, promowania na świecie polskiego rynku jako innowacyjnego i godnego inwestowania. Biura zrzeszone w GAR koordynują swoje plany, aby uniknąć spiętrzeń imprez. GAR oferuje współpracę z wiarygodnymi zagranicznymi firmami turystycznymi, pragnącymi realizować usługi turystyczne dla polskich biur podróży.
