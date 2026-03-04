Najlepsze hotele z oferty Corala Travel nagrodzone. Turcja bierze trzy pierwsze miejsca

Starway World Best Hotels
W kategorii głównej nagrodzono 100 najlpeszych hoteli
Ceremonia wręczenia nagród Coral Travel Starway World Best Hotels 2025 odbyła się 3 marca w Centrum Kongresowym Axica w Berlinie, przy okazji odbywających się w stolicy Niemiec targów turystycznych ITB Berlin. Hotele z całego świata, które uzyskały wysokie oceny w ankietach satysfakcji klienta, zostały wyróżnione w czterech kategoriach. W kategorii 100 najlepszych hoteli świata, obiekty, które uzyskały najwyższe noty we wszystkich kryteriach, zostały uznane za najlepsze hotele na świecie – podaje Coral Travel Group w komunikacie.
Resorty hotelowe oceniane były przez pryzmat różnych kryteriów i wyróżniających się propozycji dla gości. I tak hotele proponujące wyjątkowe atrakcje dla rodzin z dziećmi otrzymały nagrody w kategorii „Hotele przyjazne dzieciom i rodzinom” a obiekty wykazujące silne zaangażowanie w ochronę środowiska poprzez zrównoważone zarządzanie zostały wyróżnione w kategorii „Hotele przyjazne środowisku”. Pierwszy raz w tym roku wyróżniono również 10 najlepszych obiektów w kategorii „Hotele tylko dla dorosłych”.
W ceremonii udział wzięli m.in. Gloria Guevara, prezes i dyrektor generalna Światowej Rady Podróży i Turystyki (WTTC) i Sören Hartmann, prezes Niemieckiego Stowarzyszenia Branży Turystycznej (BTW).
Dzieląc się swoimi spostrzeżeniami na temat przyszłości branży turystycznej Guevara podkreśliła, że nagrody Coral Travel Starway World Best Hotels doceniają i wyróżniają nie tylko doskonałość, ale także przywództwo i innowacyjność, podkreślając ich wpływ na sektor. W swoim przemówieniu stwierdziła: – Sektor podróży i turystyki wnosi 11,7 biliona dolarów do światowej gospodarki i zapewnia zatrudnienie 371 milionom ludzi na całym świecie. Wraz ze wzrostem popytu rośnie również nasza odpowiedzialność; musimy inwestować w kapitał ludzki, uczynić zrównoważony rozwój standardem, wykorzystać technologię, aby zwiększyć zarówno efektywność, jak i komfort gości.
Dodała, że przywództwo, jakim wykazały się tegoroczne, nagradzane hotele, przyczynia się do podnoszenia standardów w całej światowej turystyce.
Hartmann z kolei podkreślił, że zmiany gospodarcze i geopolityczne na rynkach niemieckojęzycznych, wraz z wpływem cyfryzacji na nawyki podróżnych, napędzają transformację w regionie i stwarzają nowe możliwości dla sektora.
Koray Çavdır, wiceprezes Coral Travel Group na Europę Środkową (Niemcy, Austria, Szwajcaria), podkreślił, że transformacja cyfrowa jest priorytetem grupy. - Od aplikacji AI, przez rozwiązania robotyczne, po kompleksową automatyzację procesów, nasze zespoły IT wdrażają znaczące inicjatywy w wielu obszarach. W ciągu najbliższych dwóch lat spodziewamy się pełnego wpływu tych inwestycji – deklarował.
Zauważył również, że 22 biura podróży Odeon Tours (jedna z marek należących do grupy Corala) w Turcji i za granicą posiadają certyfikat Bureau Veritas, co odzwierciedla silne zaangażowanie firmy w przestrzeganie międzynarodowych standardów jakości.
Odnosząc się do wyników w regionie DACH, Çavdır podkreślił, że liczba pasażerów wzrosła o ponad 70 procent w ciągu ostatnich dwóch lat, a Europa Środkowa nadal pozostaje jednym z kluczowych rynków potencjału wzrostu firmy.
Podczas ceremonii prezes Coral Travel Group Ayhan Bektaş, stwierdził, że od powstania w 1992 roku grupa obsłużyła ponad 39 milionów gości. „Od organizacji wycieczek po zakwaterowanie, od usług turystycznych po lotnictwo, od IT po bezpieczeństwo – działamy w ramach zintegrowanej struktury obejmującej wszystkie kluczowe obszary branży turystycznej. Obecnie, w 21 krajach, z 37 firmami i ponad 6000 pracowników, obsługujemy około 3,81 miliona turystów rocznie – relacjonował Bektaş.
Po przemówieniach wręczono nagrody Coral Travel Starway World Best Hotels 2025. Dane dotyczące satysfakcji klientów z 6611 hoteli w 25 krajach poddano kompleksowej analizie statystycznej. Na podstawie jej wyników nagrody przyznano 100 hotelom z najwyższymi wynikami w zakresie satysfakcji, a także 25 najlepszym hotelom w kategorii “Przyjazne dzieciom i rodzinom”, 20 najlepszym hotelom w kategorii “Przyjazne środowisku” i 10 w kategorii “Tylko dla dorosłych”.
W kategorii “100 najlepszych hoteli świata”, trzy pierwsze to obiekty tureckie: Gloria Serenity Resort, Maxx Royal Kemer Resort i Blue Waters Club.
W sumie w pierwszej setce znalazło się 56 obiektów z Turcji, 14 z Egiptu, 10 z Grecji, 6 z Hiszpanii, 6 ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, 3 z Tajlandii, 2 z Tunezji, 2 z Malediwów i 1 z Wietnamu.
W kategorii „Hotele przyjazne dzieciom i rodzinom”, przyznawanej obiektom oferującym najlepsze atrakcje dla dzieci i rodzin, pierwsze miejsce zajął turecki Blue Waters Club, drugie Picakalbatros White Beach z Egiptu, a trzecie znowu turecki Maxx Royal Belek Golf Resort.
W kategorii „Hotele przyjazne środowisku” dla obiektów podejmujących znaczący wysiłek na rzecz ochrony przyrody poprzez stosowanie zrównoważonego zarządzania pierwszy był Maxx Royal Kemer Resort, a na kolejnych miejscach znalazły się Gloria Serenity Resort i Akra Kemer.
W nowej, dodanej w tym roku kategorii “Hotele tylko dla dorosłych”, wyróżniono 10 obiektów. Pierwsze miejsce zajął Rixos Sharm El Sheikh w Egipcie, drugie miejsce Trendy Palm Beach w Turcji, a trzecie Balmy Beach Resort Kemer, również z Turcji.
W ubiegłym roku Coral Travel Group obsłużył ponad 1,7 miliona gości w Turcji i dotarł do 2,4 miliona turystów w całej Europie, zwiększając globalną liczbę gości do ponad 3,81 miliona i kontynuując silny wzrost.
Według zapowiedzi prezesa Ayhana Bektaşa, działając w 90 destynacjach w 40 krajach Coral Travel Group planuje zwiększyć w tym roku liczbę obsługiwanych turystów o 11 procent, do 4,23 miliona. Ten plan obejmuje wysłanie na wypoczynek 1,9 miliona klientów do Turcji, miliona do Egiptu, 199 tysięcy do Grecji 196 tysięcy do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, 173 tysięcy do Hiszpanii, 84 tysięcy do Tunezji i 65 tysięcy do Tajlandii.
