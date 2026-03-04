Najlepsze hotele z oferty Corala Travel nagrodzone. Turcja bierze trzy pierwsze miejsca

Ceremonia wręczenia nagród Coral Travel Starway World Best Hotels 2025 odbyła się 3 marca w Centrum Kongresowym Axica w Berlinie, przy okazji odbywających się w stolicy Niemiec targów turystycznych ITB Berlin. Hotele z całego świata, które uzyskały wysokie oceny w ankietach satysfakcji klienta, zostały wyróżnione w czterech kategoriach. W kategorii 100 najlepszych hoteli świata, obiekty, które uzyskały najwyższe noty we wszystkich kryteriach, zostały uznane za najlepsze hotele na świecie – podaje Coral Travel Group w komunikacie.

Reklama Reklama

Resorty hotelowe oceniane były przez pryzmat różnych kryteriów i wyróżniających się propozycji dla gości. I tak hotele proponujące wyjątkowe atrakcje dla rodzin z dziećmi otrzymały nagrody w kategorii „Hotele przyjazne dzieciom i rodzinom” a obiekty wykazujące silne zaangażowanie w ochronę środowiska poprzez zrównoważone zarządzanie zostały wyróżnione w kategorii „Hotele przyjazne środowisku”. Pierwszy raz w tym roku wyróżniono również 10 najlepszych obiektów w kategorii „Hotele tylko dla dorosłych”.

W ceremonii udział wzięli m.in. Gloria Guevara, prezes i dyrektor generalna Światowej Rady Podróży i Turystyki (WTTC) i Sören Hartmann, prezes Niemieckiego Stowarzyszenia Branży Turystycznej (BTW).

Ceremonia wręczenia nagród Coral Travel Starway World Best Hotels 2025 odbyła się w Centrum Kongresowym Axica w Berlinie Foto: Coral Travel Group

Turystyka musi być zrównoważona

Dzieląc się swoimi spostrzeżeniami na temat przyszłości branży turystycznej Guevara podkreśliła, że nagrody Coral Travel Starway World Best Hotels doceniają i wyróżniają nie tylko doskonałość, ale także przywództwo i innowacyjność, podkreślając ich wpływ na sektor. W swoim przemówieniu stwierdziła: – Sektor podróży i turystyki wnosi 11,7 biliona dolarów do światowej gospodarki i zapewnia zatrudnienie 371 milionom ludzi na całym świecie. Wraz ze wzrostem popytu rośnie również nasza odpowiedzialność; musimy inwestować w kapitał ludzki, uczynić zrównoważony rozwój standardem, wykorzystać technologię, aby zwiększyć zarówno efektywność, jak i komfort gości.