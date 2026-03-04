Itaka informuje klientów: odwołane loty, powroty, vouchery i zwroty pieniędzy

W dokumencie touroperator wyjaśnia, jakie są możliwości powrotu z objętego konfliktem zbrojnym regionu i jego plany na najbliższe tygodnie odnośnie do takiego kierunku jak Oman.

Wcześniej także Polska Izba Turystyki wydała komunikat, w którym apeluje do ministra sportu i turystyki o uruchomienie Turystycznego Funduszu Pomocowego. Pieniądze tam zgromadzone mogłyby posłużyć do wypłacenia klientom, którym odwołano wykupione wyjazdy, pieniędzy za niezrealizowane usługi. TFP w ten sposób – jest to forma pożyczki – wsparłby biura podróży, które nagle stanęły w obliczu konieczności zwrócenia zaliczek i pełnych wpłat tysiącom klientów. Zgodnie z ustawą o imprezach turystycznych muszą to zrobić w ciągu 14 dni od anulowania imprezy.

"Uruchomienie środków z TFP umożliwiłoby organizatorom turystyki skorzystanie z mechanizmu pożyczkowego, pozwalającego na sfinansowanie nadzwyczajnych kosztów powstałych w wyniku sytuacji kryzysowej. (...) Rozwiązanie to ma szczególne znaczenie dla małych i średnich biur podróży, dla których nagłe i nieprzewidziane obciążenia finansowe mogą stanowić poważne wyzwanie operacyjne" - napisał PIT.

Stan konta TFP (cała zgromadzona suma) na koniec grudnia 2025 roku wynosił 423 miliony złotych.