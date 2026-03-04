Itaka informuje klientów: odwołane loty, powroty, vouchery i zwroty pieniędzy

Wiceprezes biura podróży Itaka Holdings Piotr Henicz wyjaśnia klientom, na co mogą w najbliższym czasie liczyć w sytuacji odwołania wielu lotów i zamknięcia przestrzeni powietrznej nad większą częścią Bliskiego Wschodu.
W dokumencie touroperator wyjaśnia, jakie są możliwości powrotu z objętego konfliktem zbrojnym regionu i jego plany na najbliższe tygodnie odnośnie do takiego kierunku jak Oman.
Wcześniej także Polska Izba Turystyki wydała komunikat, w którym apeluje do ministra sportu i turystyki o uruchomienie Turystycznego Funduszu Pomocowego. Pieniądze tam zgromadzone mogłyby posłużyć do wypłacenia klientom, którym odwołano wykupione wyjazdy, pieniędzy za niezrealizowane usługi. TFP w ten sposób – jest to forma pożyczki – wsparłby biura podróży, które nagle stanęły w obliczu konieczności zwrócenia zaliczek i pełnych wpłat tysiącom klientów. Zgodnie z ustawą o imprezach turystycznych muszą to zrobić w ciągu 14 dni od anulowania imprezy.
"Uruchomienie środków z TFP umożliwiłoby organizatorom turystyki skorzystanie z mechanizmu pożyczkowego, pozwalającego na sfinansowanie nadzwyczajnych kosztów powstałych w wyniku sytuacji kryzysowej. (...) Rozwiązanie to ma szczególne znaczenie dla małych i średnich biur podróży, dla których nagłe i nieprzewidziane obciążenia finansowe mogą stanowić poważne wyzwanie operacyjne" - napisał PIT.
Stan konta TFP (cała zgromadzona suma) na koniec grudnia 2025 roku wynosił 423 miliony złotych.
"W związku z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie i czasowym wstrzymaniem operacji pasażerskich na lotniskach w Dubaju, Abu Dhabi i Doha informujemy, że kontynuujemy rozmowy z liniami lotniczymi, aby w miarę możliwości jak najszybciej bezpiecznie sprowadzić naszych klientów do Polski. Z potwierdzonych informacji wynika, że z rejonu wyleciały już pierwsze samoloty do Polski, wśród których byli również nasi klienci, co pozwala dostrzec pierwsze pozytywne sygnały i stopniowe pojawianie się możliwości powrotów turystów.
Jednocześnie informujemy, że w dniu 3 marca ITAKA zawiesiła loty do Omanu zaplanowane do 23 marca włącznie. Począwszy od dzisiaj (4 marca) do 9 marca wysyłamy samoloty, którymi klienci przebywający w Omanie wrócą do Polski.
Ponadto z oferty wycofane zostały połączenia realizowane do 27 marca do Abu Dhabi, Dubaju, Sharjah i Dohy. Dotyczy to również wszystkich kierunków dalekodystansowych, które mają przesiadki w tych portach, m.in. Malediwy, Seszele, Australia, Indie, Filipiny, Bali, Chiny, Korea, Japonia.
Wstrzymana została także sprzedaż wycieczek objazdowych z wylotem do 27 marca włącznie do ZEA, Omanu, Kataru, Jordanii, Filipin, na Seszele, do Indonezjii, Malezji, Wietnamu, Nepalu, Australii i Nowej Zelandii, Singapuru, RPA.
Klienci posiadający rezerwacje do destynacji objętych anulacjami są przez nas informowani. Przedstawiamy propozycje zastępcze. W przypadku rezygnacji planowane jest, że zwroty wpłaconych środków będą realizowane przez Turystyczny Fundusz Pomocowy. Decyzje dotyczące uruchomienia Funduszu powinniśmy otrzymać dzisiaj. Jeżeli nie zostanie uruchomiony, środki będą zwracane bezpośrednio przez nas. Alternatywnie już proponujemy klientom zwroty w postaci voucherów o wartości wyższej niż wpłacone środki, w zależności od typu imprezy. Szczegóły przekazujemy w komunikatach kierowanych do klientów.
Klienci wracający z dalszych destynacji (Bali, Indie, Nowa Zelandia) korzystający z hubów przesiadkowych w Dosze i ZEA są pod naszą opieką - przebywają w hotelach, mają przedłużone ubezpieczenie w zakresie przewidzianym warunkami ubezpieczenia i wracają do Polski w miarę dostępności miejsc. Należy liczyć się z utrudnieniami w tym zakresie, ponieważ problem dotyczy wielu biur podroży, a to oznacza, że miejsc w samolotach jest mało lub nie ma ich wcale.
Sytuacja nadal pozostaje dynamiczna jesteśmy w ciągłym kontakcie z naszymi przedstawicielami w destynacjach oraz liniami lotniczymi, dokładając wszelkich dostępnych starań o bezpieczny i możliwie najszybszy powrót naszych klientów do domu.
Piotr Henicz, Wiceprezes ITAKA HOLDINGS".
