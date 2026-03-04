Reklama

Stuttgart wprowadza podatek od noclegów. Liczy na milionowe wpływy do miejskiej kasy

Rada Miasta Stuttgartu zdecydowała o wprowadzeniu podatku od noclegów w wysokości 3 euro za osobę za noc. Nowa opłata ma zasilić budżet miasta milionowymi wpływami, jednak branża hotelarska krytykuje decyzję, wskazując na ryzyko obciążenia sektora MICE i podróży służbowych.

Publikacja: 04.03.2026 11:33

Od 1 lipca 2026 roku w Stuttgarcie będzie obowiązywać podatek od noclegów

Foto: Colin Utz Photography / Alamy Stock Photo

Marzena Buczkowska-German

Od 1 lipca 2026 roku w Stuttgarcie zacznie obowiązywać podatek od noclegów. Zgodnie z uchwałą rady miasta opłata wyniesie 3 euro za osobę za każdą noc, donosi portal stuttgarter-nachrichten.de.

Formalnie podatnikiem będą dostawcy usług noclegowych, jednak w praktyce koszt może zostać przeniesiony na gości poprzez podwyżkę cen.

Decyzja ma długą historię – już pod koniec 2019 roku rada miasta przyjęła projekt wprowadzenia tak zwanego podatku od noclegów od lipca 2021 roku. Plany wstrzymano między innymi z powodu skarg konstytucyjnych dotyczących podobnych opłat w innych miastach i pandemii, która mocno uderzyła w branżę hotelarską.

Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2022 roku, który rozwiał wątpliwości prawne, droga do wdrożenia podatku została otwarta. Miasto, borykające się z napiętą sytuacją finansową, szacuje wpływy na około 5 milionów euro w drugim półroczu 2026 roku, a następnie około 10 milionów euro rocznie. Koszty administracyjne obejmą utworzenie pięciu nowych etatów, co oznacza 619 600 euro wydatków rocznie – bilans pozostaje więc wyraźnie dodatni.

Branża hotelowa nie chce podatku

Krytycznie decyzję ocenia Deutscher Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga). Przedstawiciele organizacji wskazują, że w segmencie wrażliwym cenowo, zwłaszcza w turystyce kongresowej i biznesowej, przeniesienie kosztu na klienta może być trudne, co przełoży się na dodatkowe obciążenia dla lokalnych hoteli.

Nowa opłata przypomina kurortową taksę pobieraną w regionach turystycznych, takich jak Schwarzwald czy Jezioro Bodeńskie. Stuttgart nie ma jednak statusu miejscowości uzdrowiskowej ani turystycznej, dlatego może wprowadzić wyłącznie podatek.

Opłata obejmie zarówno hotele, jak i prywatne wynajmy oferowane przez platformy internetowe, aby uniknąć zakłóceń konkurencji. Stawka 3 euro ma uprościć rozliczenia i ograniczyć biurokrację. Podatek zapłacą wszyscy goście – prywatni i biznesowi – z wyjątkiem nieletnich oraz grup szkolnych.

Dehoga postulowała, by podatnikiem byli bezpośrednio goście, którzy wpłacaliby należność miastu. Władze wskazały jednak na niepewność prawną oraz trudności egzekucyjne przy niewielkich kwotach i braku obowiązków ewidencyjnych, co mogłoby znacząco zwiększyć koszty administracyjne.

 

