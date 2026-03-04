Stuttgart wprowadza podatek od noclegów. Liczy na milionowe wpływy do miejskiej kasy

Od 1 lipca 2026 roku w Stuttgarcie zacznie obowiązywać podatek od noclegów. Zgodnie z uchwałą rady miasta opłata wyniesie 3 euro za osobę za każdą noc, donosi portal stuttgarter-nachrichten.de.

Formalnie podatnikiem będą dostawcy usług noclegowych, jednak w praktyce koszt może zostać przeniesiony na gości poprzez podwyżkę cen.

Decyzja ma długą historię – już pod koniec 2019 roku rada miasta przyjęła projekt wprowadzenia tak zwanego podatku od noclegów od lipca 2021 roku. Plany wstrzymano między innymi z powodu skarg konstytucyjnych dotyczących podobnych opłat w innych miastach i pandemii, która mocno uderzyła w branżę hotelarską.

Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2022 roku, który rozwiał wątpliwości prawne, droga do wdrożenia podatku została otwarta. Miasto, borykające się z napiętą sytuacją finansową, szacuje wpływy na około 5 milionów euro w drugim półroczu 2026 roku, a następnie około 10 milionów euro rocznie. Koszty administracyjne obejmą utworzenie pięciu nowych etatów, co oznacza 619 600 euro wydatków rocznie – bilans pozostaje więc wyraźnie dodatni.