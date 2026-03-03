Warmińsko-mazurskie bony turystyczne unieważnione. Powodem atak hakerski

Akcja „Wiosna na Warmii i Mazurach”, zapowiedziana w styczniu przez samorząd województwa, to kontynuacja zainaugurowanego jesienią zeszłego roku warmińsko-mazurskiego bonu turystycznego. Uprawnia on do zniżek na noclegi w regionie w kwocie 300 lub 500 złotych w zależności od rodzaju obiektu noclegowego, albo w wysokości 10 procent w wypadku bonu zniżkowego.

Celem akcji jest pobudzenie turystyki poza ścisłym sezonem turystycznym.

Aby ubiegać się o bon, należało założyć konto użytkownika na stronie bonwarmiamazury.pl i czekać na start programu.

Bony na inne dane

Zgodnie z zapowiedzią wydawanie bonów miało rozpocząć się 27 lutego między godziną 11 a 12. Zaraz po jego rozpoczęciu strona przestała jednak działać. Jak podaje Radio Olsztyn, użytkownicy zgłaszali nie tylko problemy z logowaniem, ale też przypadki przekierowywania ich do kont innych osób i generowania bonów na inne dane.