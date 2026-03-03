Warmińsko-mazurskie bony turystyczne unieważnione. Powodem atak hakerski

Z powodu ataku hakerskiego program „Wiosna na Warmii i Mazurach” został tymczasowo wstrzymany, a wszystkie wygenerowane bony turystyczne unieważnione
Akcja „Wiosna na Warmii i Mazurach”, zapowiedziana w styczniu przez samorząd województwa, to kontynuacja zainaugurowanego jesienią zeszłego roku warmińsko-mazurskiego bonu turystycznego. Uprawnia on do zniżek na noclegi w regionie w kwocie 300 lub 500 złotych w zależności od rodzaju obiektu noclegowego, albo w wysokości 10 procent w wypadku bonu zniżkowego.
Celem akcji jest pobudzenie turystyki poza ścisłym sezonem turystycznym.
Aby ubiegać się o bon, należało założyć konto użytkownika na stronie bonwarmiamazury.pl i czekać na start programu.
Zgodnie z zapowiedzią wydawanie bonów miało rozpocząć się 27 lutego między godziną 11 a 12. Zaraz po jego rozpoczęciu strona przestała jednak działać. Jak podaje Radio Olsztyn, użytkownicy zgłaszali nie tylko problemy z logowaniem, ale też przypadki przekierowywania ich do kont innych osób i generowania bonów na inne dane.
Portal tko.pl pisze, że doszło do naruszenia ochrony danych osobowych. W wyniku błędu technicznego w systemie logowania użytkownicy mogli uzyskać dostęp do danych innych osób zarejestrowanych w programie, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i miejsce zamieszkania.
W komunikacie do uczestników operator programu – Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna – wskazał potencjalne ryzyka związane z ujawnieniem danych, głównie możliwość otrzymywania fałszywych wiadomości e-mail i SMS-ów od oszustów podszywających się pod organizatora programu lub inne instytucje. Celem takich działań może być wyłudzenie dodatkowych informacji, w tym danych wrażliwych.
Prezes Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Jarosław Klimczak powiedział w rozmowie z Radiem Olsztyn, że problemy techniczne były najprawdopodobniej efektem ataku hakerskiego.
– O zdarzeniu poinformowaliśmy służby odpowiedzialne za walkę z cyberprzestępczością. Czekamy na informacje, które pozwolą nam podjąć decyzje związane z szybkim, mam nadzieję, uruchomieniem programu – powiedział Klimczak.
Wygenerowane bony turystyczne zostały unieważnione.
Co z dotychczasowymi rezerwacjami? – Jesteśmy w kontakcie z hotelami. Będą one zwracać zaliczki lub proponować inne formy współpracy – mówi Klimczak.
Do programu przystąpiło prawie 200 obiektów noclegowych z Warmii i Mazur. Jego koszt to 2 miliony złotych z kasy województwa.
