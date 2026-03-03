Reklama

Warmińsko-mazurskie bony turystyczne unieważnione. Powodem atak hakerski

Program bonów turystycznych na Warmii i Mazurach został tymczasowo zawieszony z powodu awarii systemu spowodowanej prawdopodobnie atakiem hakerskim. Sprawę badają służby.

Publikacja: 03.03.2026 22:06

Z powodu ataku hakerskiego program „Wiosna na Warmii i Mazurach” został tymczasowo wstrzymany, a wszystkie wygenerowane bony turystyczne unieważnione

Foto: PAP, Tomasz Waszczuk

Nelly Kamińska

Akcja „Wiosna na Warmii i Mazurach”, zapowiedziana w styczniu przez samorząd województwa, to kontynuacja zainaugurowanego jesienią zeszłego roku warmińsko-mazurskiego bonu turystycznego. Uprawnia on do zniżek na noclegi w regionie w kwocie 300 lub 500 złotych w zależności od rodzaju obiektu noclegowego, albo w wysokości 10 procent w wypadku bonu zniżkowego.

Celem akcji jest pobudzenie turystyki poza ścisłym sezonem turystycznym.

Aby ubiegać się o bon, należało założyć konto użytkownika na stronie bonwarmiamazury.pl i czekać na start programu.

Bony na inne dane

Zgodnie z zapowiedzią wydawanie bonów miało rozpocząć się 27 lutego między godziną 11 a 12. Zaraz po jego rozpoczęciu strona przestała jednak działać. Jak podaje Radio Olsztyn, użytkownicy zgłaszali nie tylko problemy z logowaniem, ale też przypadki przekierowywania ich do kont innych osób i generowania bonów na inne dane.

Portal tko.pl pisze, że doszło do naruszenia ochrony danych osobowych. W wyniku błędu technicznego w systemie logowania użytkownicy mogli uzyskać dostęp do danych innych osób zarejestrowanych w programie, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i miejsce zamieszkania.

W komunikacie do uczestników operator programu – Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna – wskazał potencjalne ryzyka związane z ujawnieniem danych, głównie możliwość otrzymywania fałszywych wiadomości e-mail i SMS-ów od oszustów podszywających się pod organizatora programu lub inne instytucje. Celem takich działań może być wyłudzenie dodatkowych informacji, w tym danych wrażliwych.

Hakerzy połasili się na bony turystyczne

Prezes Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Jarosław Klimczak powiedział w rozmowie z Radiem Olsztyn, że problemy techniczne były najprawdopodobniej efektem ataku hakerskiego.

– O zdarzeniu poinformowaliśmy służby odpowiedzialne za walkę z cyberprzestępczością. Czekamy na informacje, które pozwolą nam podjąć decyzje związane z szybkim, mam nadzieję, uruchomieniem programu – powiedział Klimczak. 

Wygenerowane bony turystyczne zostały unieważnione. 

Co z dotychczasowymi rezerwacjami? – Jesteśmy w kontakcie z hotelami. Będą one zwracać zaliczki lub proponować inne formy współpracy – mówi Klimczak.

Do programu przystąpiło prawie 200 obiektów noclegowych z Warmii i Mazur. Jego koszt to 2 miliony złotych z kasy województwa.

Źródło: rp.pl

