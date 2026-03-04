Minister zdecydował – Turystyczny Fundusz Pomocowy pożyczy biurom podróży pieniądze

To pula pieniędzy przeznaczona na pożyczki dla organizatorów wyjazdów na wypadek trudnych sytuacji, przez które muszą oni odwoływać wykupione wcześniej wyjazdy. Jak nakazuje ustawa o imprezach turystycznych, po zerwaniu umowy – niezależnie od przyczyny – muszą oni w ciągu 14 dni zwrócić klientom zaliczki (lub całe wpłaty). Jeśli taka sytuacja występuje na masową skalę, może wpędzić biuro podróży w kłopoty. Stąd idea TFP, na który touroperatorzy płacą co miesiąc składki od każdej sprzedanej imprezy.
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), obsługujący Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP), informuje, że rozpocznie 5 marca przyjmowanie „wniosków o zwrot pieniędzy wpłaconych za wycieczki na Bliskim Wschodzie, które zostały odwołane z powodu działań wojennych”.
Jak czytamy bowiem w komunikacie UFG, w związku z konfliktem zbrojnym na Bliskim Wschodzie biura podróży odwołują imprezy turystyczne zaplanowane w tym regionie, a klientom, którzy już je opłacili, przysługuje oczywiście zwrot pieniędzy. Aby umożliwić przedsiębiorcom turystycznym szybki i sprawny zwrot środków, został uruchomiony Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP)”.
Komunikat w sprawie uruchomienia wypłat z Turystycznego Funduszu Pomocowego w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie). Obsługą zwrotów z TFP zajmie się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
UFG zamieszcza od razu instrukcję, kto może go otrzymać zwrot pieniędzy.
Zwrot pieniędzy z Turystycznego Funduszu Pomocowego jest możliwy, gdy:
- impreza turystyczna (połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, np. przelotu i noclegu), miała odbyć się na terytorium państw: Arabia Saudyjska, Bahrajn, Iran, Izrael, Jordania, Katar, Kuwejt, Liban, Oman, Palestyna, Zjednoczone Emiraty Arabskie lub gdy impreza turystyczna obejmowała międzylądowanie na terytoriach ww. państw;
- impreza turystyczna miała rozpocząć się w okresie od 28 lutego 2026 r. do 27 marca 2026 r.;
- organizator przyjął wpłatę w formie bezgotówkowej, a impreza została odwołana przed jej rozpoczęciem;
- podróżny powiadomił organizatora imprezy o odstąpieniu od umowy lub otrzymał od organizatora powiadomienie o rozwiązaniu umowy w terminie od 28 lutego 2026 r. do 27 marca 2026 r. włącznie;
- przedsiębiorca turystyczny, znajduje się w ewidencji przedsiębiorców turystycznych (link do ewidencji: ewidencja.ufg.pl).
Uwaga – dodaje UFG - zgodnie z prawem, wszystkie powyższe warunki muszą zostać spełnione łącznie.
Środki z TFP nie są przeznaczone na zwrot za pojedyncze, oddzielnie zakupione usługi w ramach wyjazdu organizowanego samodzielnie, np. bilety lotnicze czy hotel. W tych sprawach podróżni powinni kontaktować się samodzielnie z linią lotniczą czy hotelem.
Wniosek o zwrot z TFP można złożyć od 5 marca. Maksymalny czas na złożenie wniosku wynosi 14 dni od powiadomienia przez podróżnego od odstąpieniu od umowy lub organizatora o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej.
Wniosek o zwrot z TFP musi złożyć zarówno podróżny (klient), jak i organizator wycieczki (przedsiębiorca turystyczny).
Wniosek można złożyć tylko i wyłącznie elektronicznie, przez portal TFG (tfg.ufg.pl). Aby to zrobić, zarówno organizator, jak i podróżny muszą mieć konto w portalu TFG. Konto jest bezpłatne, a instrukcję, jak je założyć oraz jak się zalogować można znaleźć tutaj: Jak korzystać z portalu TFG?
Uwaga: wniosku o zwrot TFP NIE MOŻNA złożyć mailem, telefonicznie ani osobiście.
Zwrot środków będzie możliwy, jeśli organizator i podróżny złożą wnioski ze zgodnymi danymi. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zweryfikuje wnioski w ciągu 30 dni od dnia otrzymania późniejszego z tych wniosków. Jeśli będzie trzeba przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, to termin ten może wydłużyć się do 4 miesięcy.
UFG wypłaci podróżnemu środki z TFP w ciągu 14 dni od dnia pozytywnej weryfikacji. Warunkiem wypłaty jest uzyskanie od organizatora turystyki opłat, których musi on dokonać wraz ze złożeniem swojego wniosku.Zwrot z TFP – dodatkowe informacje
Instrukcja dla podróżnych oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania: Jak złożyć wniosek o wypłatę z TFP?
Infolinia Funduszu: +48 22 53 96 100, czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00.
