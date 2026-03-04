Minister zdecydował – Turystyczny Fundusz Pomocowy pożyczy biurom podróży pieniądze

To pula pieniędzy przeznaczona na pożyczki dla organizatorów wyjazdów na wypadek trudnych sytuacji, przez które muszą oni odwoływać wykupione wcześniej wyjazdy. Jak nakazuje ustawa o imprezach turystycznych, po zerwaniu umowy – niezależnie od przyczyny – muszą oni w ciągu 14 dni zwrócić klientom zaliczki (lub całe wpłaty). Jeśli taka sytuacja występuje na masową skalę, może wpędzić biuro podróży w kłopoty. Stąd idea TFP, na który touroperatorzy płacą co miesiąc składki od każdej sprzedanej imprezy.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), obsługujący Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP), informuje, że rozpocznie 5 marca przyjmowanie „wniosków o zwrot pieniędzy wpłaconych za wycieczki na Bliskim Wschodzie, które zostały odwołane z powodu działań wojennych”.

Jak czytamy bowiem w komunikacie UFG, w związku z konfliktem zbrojnym na Bliskim Wschodzie biura podróży odwołują imprezy turystyczne zaplanowane w tym regionie, a klientom, którzy już je opłacili, przysługuje oczywiście zwrot pieniędzy. Aby umożliwić przedsiębiorcom turystycznym szybki i sprawny zwrot środków, został uruchomiony Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP)”.

Komunikat w sprawie uruchomienia wypłat z Turystycznego Funduszu Pomocowego w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie). Obsługą zwrotów z TFP zajmie się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

UFG zamieszcza od razu instrukcję, kto może go otrzymać zwrot pieniędzy.