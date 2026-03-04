Reklama

Minister zdecydował – Turystyczny Fundusz Pomocowy pożyczy biurom podróży pieniądze

Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki, w porozumieniu z ministrem finansów Andrzejem Domańskim uruchomił Turystyczny Fundusz Pomocowy.

Publikacja: 04.03.2026 15:37

Foto: PAP/Abaca, Utrecht Robin/ABACA

Filip Frydrykiewicz

To pula pieniędzy przeznaczona na pożyczki dla organizatorów wyjazdów na wypadek trudnych sytuacji, przez które muszą oni odwoływać wykupione wcześniej wyjazdy. Jak nakazuje ustawa o imprezach turystycznych, po zerwaniu umowy – niezależnie od przyczyny – muszą oni w ciągu 14 dni zwrócić klientom zaliczki (lub całe wpłaty). Jeśli taka sytuacja występuje na masową skalę, może wpędzić biuro podróży w kłopoty. Stąd idea TFP, na który touroperatorzy płacą co miesiąc składki od każdej sprzedanej imprezy.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), obsługujący Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP), informuje, że rozpocznie 5 marca przyjmowanie „wniosków o zwrot pieniędzy wpłaconych za wycieczki na Bliskim Wschodzie, które zostały odwołane z powodu działań wojennych”.

Jak czytamy bowiem w komunikacie UFG, w związku z konfliktem zbrojnym na Bliskim Wschodzie biura podróży odwołują imprezy turystyczne zaplanowane w tym regionie, a klientom, którzy już je opłacili, przysługuje oczywiście zwrot pieniędzy. Aby umożliwić przedsiębiorcom turystycznym szybki i sprawny zwrot środków, został uruchomiony Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP)”.

Komunikat w sprawie uruchomienia wypłat z Turystycznego Funduszu Pomocowego w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie). Obsługą zwrotów z TFP zajmie się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

UFG zamieszcza od razu instrukcję, kto może go otrzymać zwrot pieniędzy.

Zwrot pieniędzy z Turystycznego Funduszu Pomocowego jest możliwy, gdy:

- impreza turystyczna (połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, np. przelotu i noclegu), miała odbyć się na terytorium państw: Arabia Saudyjska, Bahrajn, Iran, Izrael, Jordania, Katar, Kuwejt, Liban, Oman, Palestyna, Zjednoczone Emiraty Arabskie lub gdy impreza turystyczna obejmowała międzylądowanie na terytoriach ww. państw;

- impreza turystyczna miała rozpocząć się w okresie od 28 lutego 2026 r. do 27 marca 2026 r.;

- organizator przyjął wpłatę w formie bezgotówkowej, a impreza została odwołana przed jej rozpoczęciem;

- podróżny powiadomił organizatora imprezy o odstąpieniu od umowy lub otrzymał od organizatora powiadomienie o rozwiązaniu umowy w terminie od 28 lutego 2026 r. do 27 marca 2026 r. włącznie;

- przedsiębiorca turystyczny, znajduje się w ewidencji przedsiębiorców turystycznych (link do ewidencji: ewidencja.ufg.pl).

Uwaga – dodaje UFG - zgodnie z prawem, wszystkie powyższe warunki muszą zostać spełnione łącznie.

Środki z TFP nie są przeznaczone na zwrot za pojedyncze, oddzielnie zakupione usługi w ramach wyjazdu organizowanego samodzielnie, np. bilety lotnicze czy hotel. W tych sprawach podróżni powinni kontaktować się samodzielnie z linią lotniczą czy hotelem.

Zwrot z TFP – terminy i sposób złożenia wniosku

Wniosek o zwrot z TFP można złożyć od 5 marca. Maksymalny czas na złożenie wniosku wynosi 14 dni od powiadomienia przez podróżnego od odstąpieniu od umowy lub organizatora o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej.

Wniosek o zwrot z TFP musi złożyć zarówno podróżny (klient), jak i organizator wycieczki (przedsiębiorca turystyczny).

Wniosek można złożyć tylko i wyłącznie elektronicznie, przez portal TFG (tfg.ufg.pl). Aby to zrobić, zarówno organizator, jak i podróżny muszą mieć konto w portalu TFG. Konto jest bezpłatne, a instrukcję, jak je założyć oraz jak się zalogować można znaleźć tutaj: Jak korzystać z portalu TFG?

Uwaga: wniosku o zwrot TFP NIE MOŻNA złożyć mailem, telefonicznie ani osobiście.

Zwrot z TFP – dalsza procedura

Zwrot środków będzie możliwy, jeśli organizator i podróżny złożą wnioski ze zgodnymi danymi. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zweryfikuje wnioski w ciągu 30 dni od dnia otrzymania późniejszego z tych wniosków. Jeśli będzie trzeba przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, to termin ten może wydłużyć się do 4 miesięcy.

UFG wypłaci podróżnemu środki z TFP w ciągu 14 dni od dnia pozytywnej weryfikacji. Warunkiem wypłaty jest uzyskanie od organizatora turystyki opłat, których musi on dokonać wraz ze złożeniem swojego wniosku.Zwrot z TFP – dodatkowe informacje

Instrukcja dla podróżnych oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania: Jak złożyć wniosek o wypłatę z TFP?

Infolinia Funduszu: +48 22 53 96 100, czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00.

