Coral Travel odwołuje loty czarterowe do Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Biuro podróży Coral Travel wydało komunikat dotyczący anulowania lotów do Zjednoczonych Emiratów Arabskich i organizacji powrotów klientów przebywających w tym kraju lub przesiadających się w nim na loty do Polski.

Poniżej publikujemy jego treść.

„W piątek, 6 marca, zgodnie z planem do Polski wróci 522 naszych klientów przebywających w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Biuro zaplanowało trzy loty powrotne do Krakowa i Warszawy, realizowane liniami Air Arabia.

Pozostali klienci wrócą najbliższym możliwym połączeniem, które zaplanowane jest na 7 marca w godzinach porannych. Są to zarówno klienci wypoczywający w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, jak również podróżujący tranzytem przez lotniska w ZEA.

Wszyscy pozostają pod naszą stałą opieką. Zapewniamy im między innymi bezpłatne zakwaterowanie do czasu powrotu do kraju. Jesteśmy w bieżącym kontakcie z klientami – nasze zespoły operacyjne działają w trybie całodobowym, a na miejscu przebywają również nasi rezydenci.