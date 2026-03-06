Reklama

Coral Travel odwołuje loty czarterowe do Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Biuro podróży Coral Travel poinformowało o anulowaniu lotów do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jego klienci przebywający z ZEA i podróżujący tranzytem przez ten kraj wrócą do Polski kilkoma lotami zaplanowanymi na dziś i jutro.

Publikacja: 06.03.2026 11:43

Foto: Coral Travel Poland

Nelly Kamińska

Biuro podróży Coral Travel wydało komunikat dotyczący anulowania lotów do Zjednoczonych Emiratów Arabskich i organizacji powrotów klientów przebywających w tym kraju lub przesiadających się w nim na loty do Polski.  

Poniżej publikujemy jego treść.

„W piątek, 6 marca, zgodnie z planem do Polski wróci 522 naszych klientów przebywających w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Biuro zaplanowało trzy loty powrotne do Krakowa i Warszawy, realizowane liniami Air Arabia.

Pozostali klienci wrócą najbliższym możliwym połączeniem, które zaplanowane jest na 7 marca w godzinach porannych. Są to zarówno klienci wypoczywający w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, jak również podróżujący tranzytem przez lotniska w ZEA.

Wszyscy pozostają pod naszą stałą opieką. Zapewniamy im między innymi bezpłatne zakwaterowanie do czasu powrotu do kraju. Jesteśmy w bieżącym kontakcie z klientami – nasze zespoły operacyjne działają w trybie całodobowym, a na miejscu przebywają również nasi rezydenci.

Sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje dynamiczna. Na bieżąco współpracujemy z naszymi lokalnymi partnerami i przedstawicielami w regionie, a także monitorujemy rekomendacje Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz pozostajemy w kontakcie z organizacjami branżowymi. Na podstawie tych wiarygodnych i aktualnych informacji podejmujemy kolejne decyzje operacyjne.

W związku z obecną sytuacją w regionie podjęliśmy również decyzję o anulowaniu lotów czarterowych do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Decyzja została podjęta na podstawie art. 47 ust. 4 Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, tj. z uwagi na wystąpienie nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności mających istotny wpływ na możliwość bezpiecznej realizacji imprez turystycznych.

W związku z odstąpieniem od umowy przez organizatora, wszystkim klientom posiadającym rezerwacje na wyjazdy do ZEA przysługuje:

· Bezkosztowa zmiana rezerwacji na inny kierunek lub termin.

· Pełny zwrot wpłat, realizowany niezwłocznie (nie później niż w ciągu 14 dni od zgłoszenia decyzji).

Jednocześnie przypominamy, że każdy klient – niezależnie od wybranego kierunku – może w każdej chwili zrezygnować z wyjazdu lub zmienić termin czy hotel zgodnie z warunkami uczestnictwa w imprezach turystycznych.

Sytuacja jest dynamiczna, a kolejne decyzje będą podejmowane w oparciu o aktualizowane, oficjalne informacje. W zależności od rozwoju wydarzeń mogą one ulegać zmianie”.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

