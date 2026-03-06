LOT podłącza swoje Dreamlinery do internetu. „Naturalny etap rozwoju produktu”

LOT rozpoczął wdrażanie usługi dostępu do internetu na pokładach floty dalekodystansowej – informuje przewoźnik w komunikacie. Obecnie jest ona dostępna w jednym samolocie typu boeing 787 Dreamliner. Do końca kwietnia zostanie zainstalowana w kolejnych dwóch samolotach.

Wdrożenie internetu jest kolejnym etapem budowania oferty pokładowej przewoźnika i odpowiedzią na oczekiwania pasażerów dotyczące stałego dostępu do sieci również w trakcie lotu – głosi komunikat. Usługa umożliwia pozostawanie w kontakcie z bliskimi, pracę zdalną oraz korzystanie z rozrywki online w trakcie rejsu.

Pasażerowie chcą korzystać z internetu podczas lotu

– Internet jest dziś oczekiwanym elementem oferty podczas rejsów długodystansowych. Dlatego jego wdrożenie w naszej flocie traktujemy jako naturalny etap rozwoju produktu, który odpowiada na potrzeby pasażerów – zarówno podróżujących służbowo, jak i prywatnie – mówi dyrektor Biura Rozwoju Produktu i Customer Experience PLL LOT Izabela Leszczyńska, cytowana w komunikacie.

W ramach oferty przewoźnik udostępnił dwa płatne pakiety: Chat (7 dolarów), umożliwiający korzystanie z komunikatorów tekstowych i Streaming (29 dolarów), pozwalający na przeglądanie stron internetowych, oglądanie materiałów wideo i pracę online.