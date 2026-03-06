LOT podłącza swoje Dreamlinery do internetu. „Naturalny etap rozwoju produktu”

LOT wprowadza usługę dostępu do internetu na pokładach samolotów latających na dalekich trasach
LOT rozpoczął wdrażanie usługi dostępu do internetu na pokładach floty dalekodystansowej – informuje przewoźnik w komunikacie. Obecnie jest ona dostępna w jednym samolocie typu boeing 787 Dreamliner. Do końca kwietnia zostanie zainstalowana w kolejnych dwóch samolotach.
Wdrożenie internetu jest kolejnym etapem budowania oferty pokładowej przewoźnika i odpowiedzią na oczekiwania pasażerów dotyczące stałego dostępu do sieci również w trakcie lotu – głosi komunikat. Usługa umożliwia pozostawanie w kontakcie z bliskimi, pracę zdalną oraz korzystanie z rozrywki online w trakcie rejsu.
– Internet jest dziś oczekiwanym elementem oferty podczas rejsów długodystansowych. Dlatego jego wdrożenie w naszej flocie traktujemy jako naturalny etap rozwoju produktu, który odpowiada na potrzeby pasażerów – zarówno podróżujących służbowo, jak i prywatnie – mówi dyrektor Biura Rozwoju Produktu i Customer Experience PLL LOT Izabela Leszczyńska, cytowana w komunikacie.
W ramach oferty przewoźnik udostępnił dwa płatne pakiety: Chat (7 dolarów), umożliwiający korzystanie z komunikatorów tekstowych i Streaming (29 dolarów), pozwalający na przeglądanie stron internetowych, oglądanie materiałów wideo i pracę online.
Bezpłatny dostęp do internetu przysługuje pasażerom klasy biznes i uczestnikom wybranych linii partnerskich programu Miles & More posiadającym określone statusy, niezależnie od klasy podróży.
Zróżnicowana oferta pakietów pozwala pasażerom elastycznie dopasować zakres usługi do własnych potrzeb – zarówno w przypadku krótkiej komunikacji tekstowej, jak i bardziej zaawansowanego korzystania z internetu podczas rejsów – pisze przewoźnik.
Dostawcą internetu pokładowego jest firma Viasat.
