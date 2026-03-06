Reklama

LOT podłącza swoje Dreamlinery do internetu. „Naturalny etap rozwoju produktu”

LOT uruchomił wi-fi w swoim pierwszym boeingu 787-9 Dreamlinerze. Usługa będzie stopniowo wprowadzana w kolejnych samolotach B787.

Publikacja: 06.03.2026 16:03

LOT wprowadza usługę dostępu do internetu na pokładach samolotów latających na dalekich trasach

LOT wprowadza usługę dostępu do internetu na pokładach samolotów latających na dalekich trasach

Foto: PLL LOT

Nelly Kamińska

LOT rozpoczął wdrażanie usługi dostępu do internetu na pokładach floty dalekodystansowej – informuje przewoźnik w komunikacie. Obecnie jest ona dostępna w jednym samolocie typu boeing 787 Dreamliner. Do końca kwietnia zostanie zainstalowana w kolejnych dwóch samolotach.

Wdrożenie internetu jest kolejnym etapem budowania oferty pokładowej przewoźnika i odpowiedzią na oczekiwania pasażerów dotyczące stałego dostępu do sieci również w trakcie lotu – głosi komunikat. Usługa umożliwia pozostawanie w kontakcie z bliskimi, pracę zdalną oraz korzystanie z rozrywki online w trakcie rejsu.

Czytaj więcej

LOT zamówił 59 samolotów z opcją zamówienia kolejnych 40
Linie Lotnicze
LOT: Rok 2025 był dla nas rekordowy. Teraz zwiększymy jeszcze flotę i dodamy 15 nowych tras

Pasażerowie chcą korzystać z internetu podczas lotu

– Internet jest dziś oczekiwanym elementem oferty podczas rejsów długodystansowych. Dlatego jego wdrożenie w naszej flocie traktujemy jako naturalny etap rozwoju produktu, który odpowiada na potrzeby pasażerów – zarówno podróżujących służbowo, jak i prywatnie – mówi dyrektor Biura Rozwoju Produktu i Customer Experience PLL LOT Izabela Leszczyńska, cytowana w komunikacie.

W ramach oferty przewoźnik udostępnił dwa płatne pakiety: Chat (7 dolarów), umożliwiający korzystanie z komunikatorów tekstowych i Streaming (29 dolarów), pozwalający na przeglądanie stron internetowych, oglądanie materiałów wideo i pracę online.

Bezpłatny dostęp do internetu przysługuje pasażerom klasy biznes i uczestnikom wybranych linii partnerskich programu Miles & More posiadającym określone statusy, niezależnie od klasy podróży.

Zróżnicowana oferta pakietów pozwala pasażerom elastycznie dopasować zakres usługi do własnych potrzeb – zarówno w przypadku krótkiej komunikacji tekstowej, jak i bardziej zaawansowanego korzystania z internetu podczas rejsów – pisze przewoźnik.

Dostawcą internetu pokładowego jest firma Viasat.

Czytaj więcej

Tak będzie wyglądało wnętrze nowych airbusów A220 LOT-u
Linie Lotnicze
LOT prezentuje wnętrza swoich airbusów. „Nowy standard podróży”

