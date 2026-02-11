LOT: Rok 2025 był rekordowy. W tym roku większa flota i 15 nowych tras

W 2025 roku LOT przewiózł 11,7 miliona pasażerów, czyli o 9,4 procent więcej niż w roku poprzednim – informuje przewoźnik w komunikacie podsumowującym ubiegłoroczne wyniki.

Ponadto uruchomił dziewięć nowych kierunków i zamówił nowe samoloty – pierwsze boeingi 737 MAX-8 wyposażone w nowe kabiny już latają w barwach przewoźnika.

„Wyniki te są potwierdzeniem konsekwentnej realizacji przyjętej strategii rozwoju, zakładającej, że LOT staje się lepszy, większy, stabilny finansowo i odpowiedzialny społecznie” – czytamy w komunikacie.

LOT zamówił w sumie rekordową liczbę 59 samolotów z opcją zamówienia kolejnych 40 maszyn. Na przełomie roku rozpoczęły się dostawy boeingów 737 MAX-8 – 13 maszyn rozpocznie obsługę siatki LOT-u do połowy 2026 roku. W ostatnim kwartale 2026 roku flota dalekodystansowa zostanie uzupełniona o dwa samoloty typu boeing 787-8. Pod koniec 2025 roku przewoźnik rozpoczął pracę nad wdrożeniem do eksploatacji samolotów typu airbus A220, które docelowo będą stanowiły trzon floty regionalnej.