LOT: Rok 2025 był rekordowy. W tym roku większa flota i 15 nowych tras

W ubiegłym roku LOT przewiózł 11,7 miliona pasażerów i uruchomił dziewięć nowych tras. W tym roku uruchomi 15 kierunków i wprowadzi do floty kilkanaście nowych maszyn.

Publikacja: 11.02.2026 15:51

LOT zamówił 59 samolotów z opcją zamówienia kolejnych 40

Foto: PLL LOT

Nelly Kamińska

W 2025 roku LOT przewiózł 11,7 miliona pasażerów, czyli o 9,4 procent więcej niż w roku poprzednim – informuje przewoźnik w komunikacie podsumowującym ubiegłoroczne wyniki.

Ponadto uruchomił dziewięć nowych kierunków i zamówił nowe samoloty – pierwsze boeingi 737 MAX-8 wyposażone w nowe kabiny już latają w barwach przewoźnika.

„Wyniki te są potwierdzeniem konsekwentnej realizacji przyjętej strategii rozwoju, zakładającej, że LOT staje się lepszy, większy, stabilny finansowo i odpowiedzialny społecznie” – czytamy w komunikacie.

LOT zamówił w sumie rekordową liczbę 59 samolotów z opcją zamówienia kolejnych 40 maszyn. Na przełomie roku rozpoczęły się dostawy boeingów 737 MAX-8 – 13 maszyn rozpocznie obsługę siatki LOT-u do połowy 2026 roku. W ostatnim kwartale 2026 roku flota dalekodystansowa zostanie uzupełniona o dwa samoloty typu boeing 787-8. Pod koniec 2025 roku przewoźnik rozpoczął pracę nad wdrożeniem do eksploatacji samolotów typu airbus A220, które docelowo będą stanowiły trzon floty regionalnej.

Na Lotnisko Chopina przyleciały wczoraj wieczorem trzy nowe boeingi zamówione przez LOT
Linie Lotnicze
Trzy nowe boeingi przyleciały na Lotnisko Chopina. Dołączą do floty LOT-u
– Te wyniki są powodem do dumy – przewieźliśmy 11,7 miliona pasażerów, czyli o prawie 10 procent więcej niż rok wcześniej, uruchomiliśmy dziewięć nowych kierunków i wzmocniliśmy naszą obecność w regionach. Dzięki rozpoczęciu największego w historii LOT-u programu modernizacji floty trafi do nas w sumie 59 samolotów z opcjami na kolejne 40. Dzięki temu pod koniec dekady LOT będzie dysponował jedną z najmłodszych flot w Europie – mówi prezes LOT-u Michał Fijoł, cytowany w komunikacie.

Odnowione saloniki lotniskowe i nowe wnętrza samolotów

W ramach ulepszeń w zakresie „customer experience” LOT oddał do użytku zmodernizowane saloniki biznesowe w Warszawie, których wnętrza są spójne z kierunkiem zapoczątkowanym w LOT Business Lounge w Chicago.

Dzięki tym zmianom, a także podniesieniu jakości produktu pokładowego podczas targów lotniczych Paris Air Show w Le Bourget LOT został uhonorowany tytułem najlepszej linii lotniczej w Europie Wschodniej, a także awansował do kategorii czterogwiazdkowych linii lotniczych w rankingu Skytrax.

Wszystkie nowe boeingi 737 MAX-8 wyposażone są w fotele z ładowarkami USB-C, uchwytami na urządzenia mobilne i regulowanymi w sześciu płaszczyznach zagłówkami, mają też nową aranżację wnętrza.

Tak będzie wyglądało wnętrze nowych airbusów A220 LOT-u
Linie Lotnicze
LOT prezentuje wnętrza swoich airbusów. „Nowy standard podróży”

– Inwestujemy również w doświadczenie pasażerskie – od zmodernizowanych saloników biznesowych w Warszawie, po podniesienie standardu produktu pokładowego. Cieszę się, że te działania znalazły odzwierciedlenie w postaci uzyskania statusu linii 4* w rankingu Skytrax. Chcę również zapewnić, że nie zwalniamy tempa – pomimo stojących przed branżą i przed nami wyzwaniami, rok 2026 zapowiada kolejne ważne premiery, między innymi wyczekiwane nowe połączenia dalekodystansowe – mówi Michał Fijoł.

15 nowych kierunków w siatce LOT-u

W 2025 roku LOT uruchomił dziewięć nowych połączeń – do Lizbony, Salonik, Reykjaviku, Marrakeszu, Stavanger, Rovaniemi, na Maltę, do Paryża-Orly z Krakowa i Barcelony z Radomia.

Ogłosił również inaugurację 15 kolejnych tras w 2026 roku. Dzięki pozyskanym dwóm boeingom 787-8 będzie możliwe uruchomienie długo wyczekiwanych połączeń dalekodystansowych – już w maju wystartuje trasa do San Francisco, a pod koniec roku do Bangkoku.

Przewoźnik uruchomił już trasę do Malagi i połączył Gdańsk ze Stambułem. Już niedługo w siatce połączeń pojawią się Bolonia, Porto, Heraklion, Palma de Mallorca czy Ałmaty.

W ramach dalszego rozwoju w portach regionalnych samoloty LOT-u polecą z Krakowa do Madrytu, Barcelony i Rzymu oraz z Gdańska do Stambułu, Brukseli, Oslo i Bergen.

Rekordowy rok LOT-u. Najwięcej pasażerów w historii
Linie Lotnicze
