LOT: Rok 2025 był rekordowy. W tym roku większa flota i 15 nowych tras

LOT zamówił 59 samolotów z opcją zamówienia kolejnych 40
Foto: PLL LOT
W 2025 roku LOT przewiózł 11,7 miliona pasażerów, czyli o 9,4 procent więcej niż w roku poprzednim – informuje przewoźnik w komunikacie podsumowującym ubiegłoroczne wyniki.
Ponadto uruchomił dziewięć nowych kierunków i zamówił nowe samoloty – pierwsze boeingi 737 MAX-8 wyposażone w nowe kabiny już latają w barwach przewoźnika.
„Wyniki te są potwierdzeniem konsekwentnej realizacji przyjętej strategii rozwoju, zakładającej, że LOT staje się lepszy, większy, stabilny finansowo i odpowiedzialny społecznie” – czytamy w komunikacie.
LOT zamówił w sumie rekordową liczbę 59 samolotów z opcją zamówienia kolejnych 40 maszyn. Na przełomie roku rozpoczęły się dostawy boeingów 737 MAX-8 – 13 maszyn rozpocznie obsługę siatki LOT-u do połowy 2026 roku. W ostatnim kwartale 2026 roku flota dalekodystansowa zostanie uzupełniona o dwa samoloty typu boeing 787-8. Pod koniec 2025 roku przewoźnik rozpoczął pracę nad wdrożeniem do eksploatacji samolotów typu airbus A220, które docelowo będą stanowiły trzon floty regionalnej.
– Te wyniki są powodem do dumy – przewieźliśmy 11,7 miliona pasażerów, czyli o prawie 10 procent więcej niż rok wcześniej, uruchomiliśmy dziewięć nowych kierunków i wzmocniliśmy naszą obecność w regionach. Dzięki rozpoczęciu największego w historii LOT-u programu modernizacji floty trafi do nas w sumie 59 samolotów z opcjami na kolejne 40. Dzięki temu pod koniec dekady LOT będzie dysponował jedną z najmłodszych flot w Europie – mówi prezes LOT-u Michał Fijoł, cytowany w komunikacie.
W ramach ulepszeń w zakresie „customer experience” LOT oddał do użytku zmodernizowane saloniki biznesowe w Warszawie, których wnętrza są spójne z kierunkiem zapoczątkowanym w LOT Business Lounge w Chicago.
Dzięki tym zmianom, a także podniesieniu jakości produktu pokładowego podczas targów lotniczych Paris Air Show w Le Bourget LOT został uhonorowany tytułem najlepszej linii lotniczej w Europie Wschodniej, a także awansował do kategorii czterogwiazdkowych linii lotniczych w rankingu Skytrax.
Wszystkie nowe boeingi 737 MAX-8 wyposażone są w fotele z ładowarkami USB-C, uchwytami na urządzenia mobilne i regulowanymi w sześciu płaszczyznach zagłówkami, mają też nową aranżację wnętrza.
– Inwestujemy również w doświadczenie pasażerskie – od zmodernizowanych saloników biznesowych w Warszawie, po podniesienie standardu produktu pokładowego. Cieszę się, że te działania znalazły odzwierciedlenie w postaci uzyskania statusu linii 4* w rankingu Skytrax. Chcę również zapewnić, że nie zwalniamy tempa – pomimo stojących przed branżą i przed nami wyzwaniami, rok 2026 zapowiada kolejne ważne premiery, między innymi wyczekiwane nowe połączenia dalekodystansowe – mówi Michał Fijoł.
W 2025 roku LOT uruchomił dziewięć nowych połączeń – do Lizbony, Salonik, Reykjaviku, Marrakeszu, Stavanger, Rovaniemi, na Maltę, do Paryża-Orly z Krakowa i Barcelony z Radomia.
Ogłosił również inaugurację 15 kolejnych tras w 2026 roku. Dzięki pozyskanym dwóm boeingom 787-8 będzie możliwe uruchomienie długo wyczekiwanych połączeń dalekodystansowych – już w maju wystartuje trasa do San Francisco, a pod koniec roku do Bangkoku.
Przewoźnik uruchomił już trasę do Malagi i połączył Gdańsk ze Stambułem. Już niedługo w siatce połączeń pojawią się Bolonia, Porto, Heraklion, Palma de Mallorca czy Ałmaty.
W ramach dalszego rozwoju w portach regionalnych samoloty LOT-u polecą z Krakowa do Madrytu, Barcelony i Rzymu oraz z Gdańska do Stambułu, Brukseli, Oslo i Bergen.
