Polacy wracają z Bliskiego Wschodu. Coraz więcej samolotów ląduje na polskich lotniskach

Samolot z Omanu przywiózł polskich turystów na lotnisko w Katowicach
Dziś rano dwa wojskowe boeingi 737 należące do Sił Powietrznych RP wyleciały z Warszawy do Omanu, aby zabrać stamtąd Polaków pilnie potrzebujących ewakuacji z uwagi na stan zdrowia. Służby dyplomatyczne wytypowały 110 takich osób. Część z nich została dowieziona dzisiaj do Omanu z Dubaju trzema autokarami.
„Polacy z regionu wracają do kraju wznawianymi połączeniami lotniczymi. Jest jednak grupa naszych obywateli wymagająca szczególnego wsparcia. Spośród około 10 tysięcy naszych rodaków przebywających w ZEA i Omanie służba konsularna zidentyfikowała ponad 100 osób, które powinny wrócić specjalnym lotem medycznym przy wsparciu Wojska Polskiego” – napisał na platformie X rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
Podczas popołudniowego briefingu prasowego Wewiór poinformował, że samoloty doleciały do Omanu zgodnie z planem. Jak dodał, w trakcie briefingu (który rozpoczął się około godziny 14.30), pasażerowie wchodzili już do samolotów. Wedle zapowiedzi mają one wrócić do Warszawy dziś w nocy.
Zapytany, czy planowane są kolejne loty specjalne po Polaków, Wewiór odpowiedział: – Analizujemy je, sprawdzamy możliwości, jak możemy pomóc naszym obywatelom. Wiemy też, że może być potrzeba kolejnych lotów, ale dzisiaj żadne decyzje jeszcze nie zapadły.
– Pamiętajmy, że musimy rozróżnić miejsca, na przykład daleko w Azji, w których ktoś przebywa w kurorcie, w hotelu i jest bezpieczny, nic się nie dzieje i są loty komercyjne do innych miejsc, na przykład w Europie, od miejsc, z których trudno jest się wydostać, na przykład nic nie lata – podkreślił rzecznik.
Pozostali Polacy wracają do kraju środkami transportu cywilnego. Wczoraj około 17:00 w Katowicach wylądował samolot z Salali w Omanie, na którego pokładzie było prawie 190 pasażerów – klientów biura podróży. Z trzydniowym opóźnieniem przyleciał też samolot z Goa w Indiach. Dziś po 1:00 w nocy z Omanu przyleciało kolejne 200 osób. Następne loty z Omanu do Pyrzowic, realizowane przez biura podróży, planowane są na jutro.
Z kolei na Lotnisku Chopina w Warszawie wylądowały dziś samoloty Emirates z Dubaju i Air Arabia z Szardży. Jak poinformował Piotr Rudzki z biura prasowego Lotniska Chopina, na piątek zaplanowany jest kolejny lot Air Arabia z Szardży, natomiast piątkowy rejs Emirates z Dubaju został odwołany.
Między 3 a 5 marca (do końca środy) 11 lotami wróciły do Polski 2263 osoby, przekazał rzecznik MSZ. Dodał, że przestrzeń powietrzna nad Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi jest czasowo otwierana, oszacował również, że dziennie ZEA może opuszczać nawet 40 tysięcy podróżnych.
- Mamy sygnały, że niebo nad Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi będzie się pomału otwierać. Jest możliwość nawet 100 lotów dziennie. My pracujemy nad tym, żeby w siatce połączeń było jak najwięcej lotów do Polski, bo loty będą po całym świecie. Pamiętajmy, że tam są turyści z całego świata, mówimy nawet o milionie osób – zaznaczył Maciej Wewiór.
Linie lotnicze Qatar Airways poinformowały w komunikacie, że od dziś „wykonywać będą ograniczoną liczbę lotów pomocowych” dla podróżnych, którzy wskutek wojny utknęli w krajach Zatoki Perskiej. Planowane są loty z Maskatu do Londynu Heathrow, Berlina, Kopenhagi, Madrytu, Rzymu i Amsterdamu oraz z Rijadu do Frankfurtu.
Według danych portalu Flightradar24, w pierwszych czterech dniach wojny porty lotnicze tylko w Zjednoczonych Emiratach Arabskich odwołały ponad 21 tysięcy rejsów.
