Lotniczy wstrząs dla turystyki. Bliski Wschód traci połączenia z Europą

Szacuje się, że w regionie utknęły setki tysięcy pasażerów, w tym dziesiątki tysięcy w tranzycie w Dubaju i Abu Zabi. Dane firmy Cirium wskazują, że same huby Zatoki obsługują standardowo około 90 tysięcy pasażerów tranzytowych dziennie (głównie linie Emirates, Etihad i Qatar Airways). Obecnie ruch ten został drastycznie ograniczony.
Decyzje o zamknięciu nieba nad Iranem, Irakiem, Izraelem, ZEA, Katarem, Kuwejtem i Bahrajnem – w większości całkowicie – sparaliżowały ruch w regionie. Ograniczenia objęły także częściowo Jordanię, Syrię i Liban, co sprawiło, że główne porty przesiadkowe: Dubaj (DXB), Abu Zabi (AUH) i Doha (DOH) są dziś praktycznie uziemione. Dane firmy Cirium wskazują, że bilans anulowanych połączeń od początku kryzysu wzrósł już do blisko 20 tysięcy, co stanowi ponad połowę zaplanowanego na ten okres ruchu w regionie.
W Polsce biura podróży zareagowały masowo. Itaka zawiesiła do 23 marca loty do Omanu, a do 27 marca do ZEA (Dubaj, Abu Zabi, Szardża) i Kataru (Doha) – dotyczy to również rejsów dalekodystansowych z przesiadkami w tych hubach. Biuro realizuje obecnie operacje typu ferry (puste przeloty do celu) wyłącznie po to, by odebrać turystów, których powrót do kraju został odcięty. Jak zapewnia touroperator, klienci odwołanych wycieczek mogą liczyć na zwrot wpłat, vouchery lub bezkosztową zamianę kierunku. Podobne decyzje podjęły Rainbow i TUI w odniesieniu do Omanu, Jordanii i Dubaju.
Najbardziej odczuwalne skutki widać w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W terminalach przebywają pasażerowie oczekujący na wznowienie ruchu lub loty powrotne. Według telewizji CBS News, w grupie tej znajdują się tysiące obywateli USA, a administracja w Waszyngtonie analizuje obecnie możliwości opuszczenia przez nich regionu.
Paraliż odbija się szerokim echem w globalnej gospodarce. Ceny biletów na alternatywne trasy łączące Europę z Azją (prowadzące przez Turcję, Egipt i Grecję) wzrosły według Reutersa nawet kilkukrotnie. Na rynkach finansowych odnotowano spadki akcji linii lotniczych oraz touroperatorów. Równocześnie globalne łańcuchy dostaw, szczególnie w sektorze elektroniki i ropy naftowej, muszą omijać region, co znacząco podbija koszty frachtu lotniczego.
Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) utrzymała komunikaty NOTAM, które zakazują amerykańskim przewoźnikom cywilnym korzystania z przestrzeni powietrznej nad Zatoką Perską i Zatoką Omańską. W efekcie United Airlines, Delta Air Lines i American Airlines zawiesiły połączenia z regionem, co ograniczyło dostępność bezpośrednich rejsów transatlantyckich. Jednocześnie europejskie grupy lotnicze, takie jak Lufthansa Group i Air France-KLM, podtrzymały decyzję o wstrzymaniu lotów do większości portów w regionie co najmniej do połowy marca.
Eksperci wskazują, że proces stabilizacji siatki połączeń i przywracania standardowego ruchu może potrwać wiele miesięcy. Obecnie priorytetem pozostaje organizacja transportu dla pasażerów przebywających w strefach objętych restrykcjami oraz dostosowanie globalnych łańcuchów dostaw do tras omijających region Bliskiego Wschodu pod nadzorem systemów kontroli ruchu.
