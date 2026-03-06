Reklama

Lotnisko w Lublinie rozbuduje parking. Będzie dwa razy więcej miejsc postojowych

Na lubelskim lotnisku powstaną 262 nowe miejsca postojowe. Rozbudowa parkingu ma związek z dynamicznie rosnącym ruchem pasażerskim.

Publikacja: 06.03.2026 14:54

Nowe miejsca parkingowe na lubelskim lotnisku mają być gotowe przed szczytem wakacyjnych wylotów

Foto: PAP, Wojtek Jargiło

Nelly Kamińska

Lubelski port lotniczy uzyskał już decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i pozwolenie na rozbudowę parkingu, o czym informuje w komunikacie.

Prace będą realizowane w dwóch etapach. W pierwszym powstaną 132 miejsca postojowe, w drugim – kolejnych 130 miejsc wraz z infrastrukturą techniczną. Nowe parkingi powstaną po stronie odlotów z lotniska.

– Staramy się zapewnić pasażerom jak najlepsze warunki do podróżowania z naszego lotniska. Rozbudowywana siatka połączeń, zwłaszcza w sezonie letnim, wpływa na liczbę pojazdów na lotniskowych parkingach. Stąd decyzja o zwiększeniu liczby miejsc parkingowych. Chcemy, aby nowe miejsca były gotowe przed szczytem wakacyjnych wylotów. Mam nadzieję, że dzięki tej rozbudowie skończą się problemy z przepełnionymi parkingami na lotnisku – mówi prezes Portu Lotniczego Lublin Dariusz Krzowski, cytowany w komunikacie.

Sześć ofert w postępowaniu przetargowym 

Do przetargu przystąpiło sześć firm. Najtańsza oferta opiewa na nieco ponad 2,48 miliona złotych netto (3,06 miliona złotych brutto), najdroższa – na prawie 3,37 miliona złotych netto (4,14 miliona złotych brutto).

Trwa obecnie analiza złożonych ofert. Wyniki przetargu i firma, która wybuduje parkingi, ogłoszone zostaną po zakończeniu procedury.

Rozpoczęcie prac zaplanowano na początek marca, zakończenie pierwszego etapu i oddanie do użytkowania przewidziane jest na początek czerwca. Drugi etap ma zakończyć się na przełomie czerwca i lipca.

Obecnie lubelskie lotnisko dysponuje dwoma parkingami o łącznej pojemności 465 miejsc. Po rozbudowie będzie miało 727 miejsc parkingowych, czyli o ponad 56 procent więcej.

Dobre wyniki lubelskiego lotniska w lutym

Od początku roku lubelskie lotnisko notuje wzrosty – bardzo dobry był styczeń, luty również zakończył się wzrostem liczby pasażerów.

W drugim miesiącu roku PLL obsłużył 25 787 pasażerów, o 13,85 procent więcej niż rok wcześniej (22 650). Odbyło się 329 operacji lotniczych, czyli o 50,23 procent więcej w porównaniu z lutym 2025 roku (219).

W całym 2026 roku Port Lotniczy Lublin zakłada obsłużenie 530 tysięcy pasażerów.

