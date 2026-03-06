Lotnisko w Lublinie rozbuduje parking. Będzie dwa razy więcej miejsc postojowych

Nowe miejsca parkingowe na lubelskim lotnisku mają być gotowe przed szczytem wakacyjnych wylotów
Lubelski port lotniczy uzyskał już decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i pozwolenie na rozbudowę parkingu, o czym informuje w komunikacie.
Prace będą realizowane w dwóch etapach. W pierwszym powstaną 132 miejsca postojowe, w drugim – kolejnych 130 miejsc wraz z infrastrukturą techniczną. Nowe parkingi powstaną po stronie odlotów z lotniska.
– Staramy się zapewnić pasażerom jak najlepsze warunki do podróżowania z naszego lotniska. Rozbudowywana siatka połączeń, zwłaszcza w sezonie letnim, wpływa na liczbę pojazdów na lotniskowych parkingach. Stąd decyzja o zwiększeniu liczby miejsc parkingowych. Chcemy, aby nowe miejsca były gotowe przed szczytem wakacyjnych wylotów. Mam nadzieję, że dzięki tej rozbudowie skończą się problemy z przepełnionymi parkingami na lotnisku – mówi prezes Portu Lotniczego Lublin Dariusz Krzowski, cytowany w komunikacie.
Czytaj więcej
Ryanair ogłosił uruchomienie nowego połączenia z Lublina - do sycylijskiego Trapani. Pierwsze loty zaplanował na początek sezonu letniego 2026.
Do przetargu przystąpiło sześć firm. Najtańsza oferta opiewa na nieco ponad 2,48 miliona złotych netto (3,06 miliona złotych brutto), najdroższa – na prawie 3,37 miliona złotych netto (4,14 miliona złotych brutto).
Trwa obecnie analiza złożonych ofert. Wyniki przetargu i firma, która wybuduje parkingi, ogłoszone zostaną po zakończeniu procedury.
Rozpoczęcie prac zaplanowano na początek marca, zakończenie pierwszego etapu i oddanie do użytkowania przewidziane jest na początek czerwca. Drugi etap ma zakończyć się na przełomie czerwca i lipca.
Obecnie lubelskie lotnisko dysponuje dwoma parkingami o łącznej pojemności 465 miejsc. Po rozbudowie będzie miało 727 miejsc parkingowych, czyli o ponad 56 procent więcej.
Czytaj więcej
Po długiej przerwie Lublin ponownie zyskuje połączenie z Holandią. Trasa do Maastricht była jednym z najbardziej wyczekiwanych połączeń z lubelskie...
Od początku roku lubelskie lotnisko notuje wzrosty – bardzo dobry był styczeń, luty również zakończył się wzrostem liczby pasażerów.
W drugim miesiącu roku PLL obsłużył 25 787 pasażerów, o 13,85 procent więcej niż rok wcześniej (22 650). Odbyło się 329 operacji lotniczych, czyli o 50,23 procent więcej w porównaniu z lutym 2025 roku (219).
W całym 2026 roku Port Lotniczy Lublin zakłada obsłużenie 530 tysięcy pasażerów.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Dziś w nocy pierwsza grupa Polaków potrzebujących pilnej ewakuacji ma dotrzeć do kraju specjalnym transportem wo...
Pierwszy raz w swojej historii już w lutym Kraków Airport przekroczył barierę ponad miliona pasażerów obsłużonyc...
Pasażerowie podróżujący do Europy muszą przygotować się na długie kolejki do kontroli paszportowej. Jak informuj...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas