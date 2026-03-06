Lotnisko w Lublinie rozbuduje parking. Będzie dwa razy więcej miejsc postojowych

Lubelski port lotniczy uzyskał już decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i pozwolenie na rozbudowę parkingu, o czym informuje w komunikacie.

Prace będą realizowane w dwóch etapach. W pierwszym powstaną 132 miejsca postojowe, w drugim – kolejnych 130 miejsc wraz z infrastrukturą techniczną. Nowe parkingi powstaną po stronie odlotów z lotniska.

– Staramy się zapewnić pasażerom jak najlepsze warunki do podróżowania z naszego lotniska. Rozbudowywana siatka połączeń, zwłaszcza w sezonie letnim, wpływa na liczbę pojazdów na lotniskowych parkingach. Stąd decyzja o zwiększeniu liczby miejsc parkingowych. Chcemy, aby nowe miejsca były gotowe przed szczytem wakacyjnych wylotów. Mam nadzieję, że dzięki tej rozbudowie skończą się problemy z przepełnionymi parkingami na lotnisku – mówi prezes Portu Lotniczego Lublin Dariusz Krzowski, cytowany w komunikacie.

Sześć ofert w postępowaniu przetargowym

Do przetargu przystąpiło sześć firm. Najtańsza oferta opiewa na nieco ponad 2,48 miliona złotych netto (3,06 miliona złotych brutto), najdroższa – na prawie 3,37 miliona złotych netto (4,14 miliona złotych brutto).