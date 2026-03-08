Koniec z AI w powietrzu? Pierwszy przewoźnik zakazuje nowoczesnych okularów

Southwest nie poinformował, czy decyzja została wywołana konkretnym incydentem, przedstawiając ją jako działanie prewencyjne. Dla pasażerów oznacza to przede wszystkim większą ochronę prywatności podczas lotu.

To nie pierwszy sygnał ostrożności w branży lotniczej wobec technologii ubieralnej. Linie lotnicze coraz uważniej podchodzą do urządzeń, które mogą dyskretnie rejestrować obraz i dźwięk, a część przewoźników już wcześniej analizowała wpływ takich rozwiązań na bezpieczeństwo i komfort podróżnych.

W przeszłości dyskusje dotyczyły między innymi gogli rzeczywistości rozszerzonej (VR) czy lokalizatorów bagażu, co zmuszało firmy do doprecyzowania regulaminów. Obecna decyzja Southwest należy do pierwszych tak jednoznacznie wprowadzających ograniczenia, a dotyczących nowej generacji lekkich okularów AI, które wyglądem niemal nie różnią się od zwykłych oprawek.

Nowe restrykcje obejmują wyłącznie pracowników i nie zmieniają na razie zasad podróżowania pasażerów posiadających własne urządzenia tego typu. Eksperci zwracają jednak uwagę, że wraz z popularyzacją okularów AI branża może w przyszłości stanąć przed koniecznością określenia nowych zasad również dla podróżnych - podobnie jak wcześniej miało to miejsce w wypadku dronów czy kamer sportowych. Niewykluczone więc, że dyskusja o okularach AI w samolotach dopiero się rozpoczyna, a kolejne regulacje obejmą w przyszłości także pasażerów.