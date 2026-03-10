Rodzi się „Destination Europe” – wspólna marka i model turystyki odpornej na kryzysy

Komisja Europejska przygotowuje pierwszą w historii kompleksową strategię zrównoważonej turystyki dla całej Unii Europejskiej. Jej prezentacja planowana jest na wiosnę. Informację tę potwierdził komisarz ds. zrównoważonego transportu i turystyki Apostolos Dzidzikostas podczas zakończonych w czwartek targów turystycznych ITB Berlin.

Reklama Reklama

Zdaniem komisarza Unia Europejska osiągnęła już znaczący postęp w ułatwianiu podróżowania wewnątrz wspólnoty i zwiększaniu atrakcyjności regionu jako kierunku turystycznego. Wiele barier nadal jednak istnieje, ponieważ – jak zaznaczył – jednolity rynek wciąż pozostaje projektem w trakcie rozwoju.

Europa dysponuje ogromnym potencjałem turystycznym, wynikającym nie tylko z bogactwa przyrodniczego i różnorodności kulturowej, ale też ze stabilności politycznej. W czasach napięć i kryzysów jest to szczególnie istotny atut, który może sprzyjać rozwojowi turystyki przyjazdowej.

Komisarz przypomniał również o rozwiązaniach, które już dziś wzmacniają atrakcyjność podróżowania po Europie. Należą do nich między innymi rozwinięty system praw pasażerów, zniesienie opłat roamingowych czy wysokie standardy bezpieczeństwa w transporcie lotniczym.