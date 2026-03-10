Reklama

Rodzi się „Destination Europe” – wspólna marka i model turystyki odpornej na kryzysy

Unia Europejska wiosną przedstawi pierwszą strategię zrównoważonej turystyki, „odpornej na kryzysy”. Bruksela przeznaczy miliardy euro na poprawę transportu, w tym zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w lotnictwie i żegludze i zaproponuje wspólną markę.

Publikacja: 10.03.2026 00:18

Foto: Filip Frydrykiewicz

Marzena Buczkowska-German

Komisja Europejska przygotowuje pierwszą w historii kompleksową strategię zrównoważonej turystyki dla całej Unii Europejskiej. Jej prezentacja planowana jest na wiosnę. Informację tę potwierdził komisarz ds. zrównoważonego transportu i turystyki Apostolos Dzidzikostas podczas zakończonych w czwartek targów turystycznych ITB Berlin.

Zdaniem komisarza Unia Europejska osiągnęła już znaczący postęp w ułatwianiu podróżowania wewnątrz wspólnoty i zwiększaniu atrakcyjności regionu jako kierunku turystycznego. Wiele barier nadal jednak istnieje, ponieważ – jak zaznaczył – jednolity rynek wciąż pozostaje projektem w trakcie rozwoju.

Katalonia podnosi podatek turystyczny. W Barcelonie goście zapłacą nawet 15 euro za noc
Hotele
Europa dysponuje ogromnym potencjałem turystycznym, wynikającym nie tylko z bogactwa przyrodniczego i różnorodności kulturowej, ale też ze stabilności politycznej. W czasach napięć i kryzysów jest to szczególnie istotny atut, który może sprzyjać rozwojowi turystyki przyjazdowej.

Komisarz przypomniał również o rozwiązaniach, które już dziś wzmacniają atrakcyjność podróżowania po Europie. Należą do nich między innymi rozwinięty system praw pasażerów, zniesienie opłat roamingowych czy wysokie standardy bezpieczeństwa w transporcie lotniczym.

„Bardziej odporne i przyszłościowe” struktury turystyki

Mimo postępów Europa musi nadal rozwijać swoją ofertę turystyczną, aby sprostać rosnącej konkurencji na rynku światowym.

Według komisarza sektor potrzebuje odporniejszych, inteligentniejszych i przyszłościowych struktur, które umożliwią stworzenie w nadchodzącej dekadzie zrównoważonej i inkluzywnej turystyki.

Jednym z głównych problemów pozostaje rozczłonkowanie rynku europejskiego. Powoduje ono straty czasu, generuje dodatkowe koszty i zwiększa emisję dwutlenku węgla. Jako przykłady komisarz wskazał trudności związane z zakupem biletów kolejowych na trasy międzynarodowe czy różnice w uznawaniu kwalifikacji zawodowych w poszczególnych krajach.

2,9 miliarda euro na integrację transportu i paliwa niskoemisyjne

Jednym z elementów planowanych działań jest ograniczenie śladu węglowego sektora turystycznego. W krótkim czasie Unia Europejska zamierza przeznaczyć około 2,9 miliarda euro na inwestycje wspierające integrację różnych środków transportu i rozwój paliw odnawialnych i niskoemisyjnych.

Pieniądze mają trafić przede wszystkim do sektora lotniczego i morskiego, w których transformacja energetyczna będzie miała kluczowe znaczenie dla ograniczenia emisji i zwiększenia efektywności transportu turystycznego.

Overtourism jednym z największych wyzwań

Drugim – po działaniach sprzyjających ochronie klimatu – największym wyzwaniem dla europejskiej turystyki jest zjawisko nadmiernego koncentrowania się ruchu turystycznego.

Jak zauważył komisarz, zbyt duża liczba turystów może przeciążać lokalną infrastrukturę i zasoby naturalne, a także prowadzić do wzrostu kosztów życia mieszkańców, w tym cen mieszkań. W dłuższej perspektywie zjawiska te osłabiają konkurencyjność regionu.

Dlatego przedstawiciel Komisji Europejskiej wezwał branżę turystyczną do tworzenia wartości zarówno dla turystów, jak i lokalnych społeczności. – W długim okresie zwycięża jakość – podkreślił.

Europejska przestrzeń danych turystycznych

Jednym z narzędzi wspierających lepsze zarządzanie ruchem turystycznym ma być projekt European Tourism Data Space (ETDS). Ta internetowa platforma ma umożliwić bezpieczną wymianę danych w całej branży turystycznej i ułatwić analizę ruchu turystów.

System ma również wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa poprzez zapewnienie dostępu do wspólnych standardów danych i narzędzi analitycznych dla najważniejszych segmentów rynku.

Antalya: Nie chcemy więcej turystów. Niech ci, których już mamy, wydają więcej
Nowe Trendy
Antalya: Nie chcemy więcej turystów. Niech ci, których już mamy, wydają więcej

„Destination Europe” – jeden kontynent, jedna marka turystyczna

Na zakończenie wystąpienia komisarz zaproponował rozwijanie wspólnej marki promocyjnej „Destination Europe”, która mogłaby stać się punktem dostępu do oferty turystycznej kontynentu.

Według niego wspólna identyfikacja marketingowa mogłaby pomóc w promocji Europy jako konkurencyjnej i zrównoważonej destynacji turystycznej na globalnym rynku.

Planowana strategia ma wyznaczyć kierunki rozwoju turystyki w Unii Europejskiej na kolejne lata, łącząc cele klimatyczne, cyfryzację sektora oraz poprawę jakości doświadczeń turystycznych.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

