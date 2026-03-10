Rodzi się „Destination Europe” – wspólna marka i model turystyki odpornej na kryzysy

Komisja Europejska przygotowuje pierwszą w historii kompleksową strategię zrównoważonej turystyki dla całej Unii Europejskiej. Jej prezentacja planowana jest na wiosnę. Informację tę potwierdził komisarz ds. zrównoważonego transportu i turystyki Apostolos Dzidzikostas podczas zakończonych w czwartek targów turystycznych ITB Berlin.
Zdaniem komisarza Unia Europejska osiągnęła już znaczący postęp w ułatwianiu podróżowania wewnątrz wspólnoty i zwiększaniu atrakcyjności regionu jako kierunku turystycznego. Wiele barier nadal jednak istnieje, ponieważ – jak zaznaczył – jednolity rynek wciąż pozostaje projektem w trakcie rozwoju.
Czytaj więcej
Rząd Katalonii podnosi podatek turystyczny. Stawki wzrosną nawet dwukrotnie, a łączne obciążenie turysty – wraz z dopłatą miejską – w Barcelonie mo...
Europa dysponuje ogromnym potencjałem turystycznym, wynikającym nie tylko z bogactwa przyrodniczego i różnorodności kulturowej, ale też ze stabilności politycznej. W czasach napięć i kryzysów jest to szczególnie istotny atut, który może sprzyjać rozwojowi turystyki przyjazdowej.
Komisarz przypomniał również o rozwiązaniach, które już dziś wzmacniają atrakcyjność podróżowania po Europie. Należą do nich między innymi rozwinięty system praw pasażerów, zniesienie opłat roamingowych czy wysokie standardy bezpieczeństwa w transporcie lotniczym.
Mimo postępów Europa musi nadal rozwijać swoją ofertę turystyczną, aby sprostać rosnącej konkurencji na rynku światowym.
Według komisarza sektor potrzebuje odporniejszych, inteligentniejszych i przyszłościowych struktur, które umożliwią stworzenie w nadchodzącej dekadzie zrównoważonej i inkluzywnej turystyki.
Jednym z głównych problemów pozostaje rozczłonkowanie rynku europejskiego. Powoduje ono straty czasu, generuje dodatkowe koszty i zwiększa emisję dwutlenku węgla. Jako przykłady komisarz wskazał trudności związane z zakupem biletów kolejowych na trasy międzynarodowe czy różnice w uznawaniu kwalifikacji zawodowych w poszczególnych krajach.
Jednym z elementów planowanych działań jest ograniczenie śladu węglowego sektora turystycznego. W krótkim czasie Unia Europejska zamierza przeznaczyć około 2,9 miliarda euro na inwestycje wspierające integrację różnych środków transportu i rozwój paliw odnawialnych i niskoemisyjnych.
Pieniądze mają trafić przede wszystkim do sektora lotniczego i morskiego, w których transformacja energetyczna będzie miała kluczowe znaczenie dla ograniczenia emisji i zwiększenia efektywności transportu turystycznego.
Drugim – po działaniach sprzyjających ochronie klimatu – największym wyzwaniem dla europejskiej turystyki jest zjawisko nadmiernego koncentrowania się ruchu turystycznego.
Jak zauważył komisarz, zbyt duża liczba turystów może przeciążać lokalną infrastrukturę i zasoby naturalne, a także prowadzić do wzrostu kosztów życia mieszkańców, w tym cen mieszkań. W dłuższej perspektywie zjawiska te osłabiają konkurencyjność regionu.
Dlatego przedstawiciel Komisji Europejskiej wezwał branżę turystyczną do tworzenia wartości zarówno dla turystów, jak i lokalnych społeczności. – W długim okresie zwycięża jakość – podkreślił.
Jednym z narzędzi wspierających lepsze zarządzanie ruchem turystycznym ma być projekt European Tourism Data Space (ETDS). Ta internetowa platforma ma umożliwić bezpieczną wymianę danych w całej branży turystycznej i ułatwić analizę ruchu turystów.
System ma również wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa poprzez zapewnienie dostępu do wspólnych standardów danych i narzędzi analitycznych dla najważniejszych segmentów rynku.
Czytaj więcej
Antalya stawia na wzrost przychodów zamiast dalszego zwiększania liczby turystów. Lokalna branża chce utrzymać poziom około 17 milionów odwiedzając...
Na zakończenie wystąpienia komisarz zaproponował rozwijanie wspólnej marki promocyjnej „Destination Europe”, która mogłaby stać się punktem dostępu do oferty turystycznej kontynentu.
Według niego wspólna identyfikacja marketingowa mogłaby pomóc w promocji Europy jako konkurencyjnej i zrównoważonej destynacji turystycznej na globalnym rynku.
Planowana strategia ma wyznaczyć kierunki rozwoju turystyki w Unii Europejskiej na kolejne lata, łącząc cele klimatyczne, cyfryzację sektora oraz poprawę jakości doświadczeń turystycznych.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Niemcy podróżują jak nigdy dotąd – wynika z najnowszej analizy. W 2025 roku aż 64 procent obywateli Niemiec odby...
Z Bliskiego Wschodu przyleciało już 7160 Polaków – informuje minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. A...
Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski i minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki zdali dzisiaj relacj...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas