Antalya: Nie chcemy więcej turystów. Niech ci, których już mamy, wydają więcej

Turecka Antalya – jeden z najważniejszych kurortów basenu Morza Śródziemnego – wchodzi w nową fazę rozwoju. Zamiast dalszej walki o rekordy frekwencji, branża turystyczna koncentruje się na zwiększaniu przychodów z turystyki i podnoszeniu wartości koszyka klienta – informuje Hurriyet Daily News w swoim elektronicznym wydaniu.

To strategiczny zwrot, który może mieć znaczenie także dla polskich touroperatorów i hotelarzy współpracujących z Turcją.

Jak podaje Hürriyet Daily News, powołując się na wypowiedzi przedstawicieli branży turystycznej, strategia regionu ewoluuje w kierunku modelu opartego na rentowności, a nie wolumenie.

17 milionów turystów rocznie to już pułap

Według Kaana Kaşifa Kavaloğlu, przewodniczącego Mediterranean Touristic Hoteliers and Operators Association (AKTOB), Antalya osiągnęła bardzo wysoki poziom liczby odwiedzających – około 17 milionów rocznie.

– Osiągnęliśmy wysoki poziom pod względem liczbowym. Naszym priorytetem jest teraz utrzymanie tej wartości przy jednoczesnym zwiększaniu dochodu per capita – podkreślił Kavaloğlu.