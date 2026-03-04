21 min. 32 sek.

Karolina Weiss: Niemcy chcą poznawać Polskę lepiej, głębiej

Po latach turystyki napędzanej głównie sentymentem do stron rodzinnych, teraz przyjazdy turystów z Niemiec motywowane są ich ciekawością i chęcią odwiedzenia kraju, o którym słyszeli, że jest przykładem sukcesu gospodarczego i wzrostu dobrobytu. Goście przyjeżdżają dowiedzieć się o nim więcej, poznać go nie tylko od strony kołobrzeskich plaż lub karkonoskich gór, ale i zabytków, kultury, historii i szlaków do uprawiania turystyki aktywnej.

Zresztą nie tylko Niemców zachęca nowy wizerunek Polski. Chętniej niż dawniej przyjeżdżają do niej Kanadyjczycy, Amerykanie i Izraelczycy - opowiada Karolina Weiss, współwłaścicielka i prezeska biura podróży Weiss Travel, które od 35 lat obsługuje gości z zagranicy.

