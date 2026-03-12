Dziś i jutro strajk pilotów Lufthansy. Awantura o emerytury zakłóci loty z Niemiec

Lufthansa stoi w obliczu dwudniowego strajku pilotów po tym, jak związek zawodowy Vereinigung Cockpit (VC) wezwał swoich członków do podjęcia akcji protestacyjnej. Decyzję ogłoszono po serii negocjacji, które nie przyniosły porozumienia w sprawie zmian w warunkach zatrudnienia, donosi portal Aerotime. Spór dotyczy przede wszystkim systemu emerytalnego w spółce.

Prezes VC Andreas Pinheiro przyznał, że związek chciał uniknąć eskalacji konfliktu, jednak, jak podkreślił, wciąż nie pojawiła się żadna konkretna propozycja ze strony pracodawcy. – Wola rozmów nie wystarczy, jeśli druga strona nie chce dyskutować o realnych poprawkach w firmowym systemie emerytalnym – zaznaczył.

Według związku od czasu poprzedniego strajku pilotów z 12 lutego 2026 roku Lufthansa nie przedstawiła nowej oferty w negocjacjach. Arne Karstens, rzecznik Group Collective Bargaining Commission (GTK), wskazał, że rozmowy trwały wystarczająco długo. – Odbyło się siedem rund negocjacji, były długie okresy analiz, a nawet propozycja mediacyjna. Pracodawca nie skorzystał z żadnej z tych możliwości. Rozmowy będziemy kontynuować dopiero wtedy, gdy pojawi się realna oferta do negocjacji – podkreślił.

Związek przypomina, że do 2017 roku piloci korzystali z tradycyjnego firmowego systemu emerytalnego z gwarantowanymi wypłatami. Został on jednak – z inicjatywy pracodawcy – zastąpiony modelem opartym na rynku kapitałowym, który według VC zapewnia znacznie niższy poziom przyszłych świadczeń.