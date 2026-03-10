Polskie lotniska biją rekordy. "Zajęliśmy miejsce w kokpicie, wskazujemy kierunek i tempo"

Wyniki polskich lotnisk zaprezentowały dzisiaj podczas wspólnej konferencji w Warszawie Polskie Porty Lotnicze i Związek Regionalnych Portów Lotniczych. – To był historyczny rok w polskim lotnictwie – ogłosił wiceminister infrastruktury Maciej Lasek. – Jesteśmy liderem. W lotnictwie przeszliśmy w ostatnich latach drogę od pasażerów kabiny ekonomicznej do załogi kokpitu. To my teraz wyznaczamy kurs i nadajemy tempo – zapewniał Lasek.

Sektretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Maciej Lasek podał generalne wyniki polskich lotnisk, ale mówił też o wyzwaniach czekających polską branżę lotniskową Foto: PPL

Z ogólnej liczby 66,3 miliona pasażerów 63 procent, czyli około 42 miliony, skorzystało z lotnisk regionalnych, a 37 procent, czyli 24 miliony, z Lotniska Chopina.

Wszystkie lotniska w Europie obsłużyły w zeszłym roku 2,6 miliarda pasażerów, a wszystkie na świecie – 9,8 miliarda.

Jak podali organizatorzy konferencji, według prognoz, rynek lotniczy w Polsce będzie rósł średnio 10 procent rocznie, aż w 2035 roku osiągnie 100 milionów klientów. Wcześniej, bo w 2032 roku, ma ruszyć w naszym kraju największe lotnisko, czyli Port Polska (dawniej Centralny Port Komunikacyjny).