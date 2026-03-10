Itaka po ewakuowaniu klientów z Bliskiego Wschodu: Przepraszamy, dziękujemy, zapraszamy

Udostępniamy komunikat biura podróży w pełnym brzmieniu

"Zdecydowana większość z kilku tysięcy klientów ITAKI, największego polskiego biura podróży i jednej z wiodących firm w branży turystycznej w Europie Środkowo-Wschodniej, którzy wypoczywali i realizowali wycieczki objazdowe na Bliskim Wschodzie i dla których porty w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Katarze stanowiły porty przesiadkowe bezpiecznie wróciła do Polski. Ostatnia grupa kilkudziesięciu klientów ma zarezerwowane bilety i wróci w ciągu najbliższych godzin. Przepraszamy wszystkich klientów, którzy zostali dotknięci tą sytuacją i jednocześnie dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę.

Szczególne podziękowania za koordynację działań kierujemy do strony rządowej, a w szczególności do Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych i wszystkich służb konsularnych, z którymi kontaktowaliśmy się w ostatnim czasie oraz za wzorową współpracę do Polskich Linii Lotniczych LOT i linii Enter Air, a także Smartwings, Emirates, Flydubai i Qatar. Dziękujemy również władzom Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które podjęły decyzję o przedłużeniu Polakom pobytów w hotelach wraz z wyżywieniem na swój koszt.

Jesteśmy wdzięczni za otwartość i komunikację całej naszej sieci sprzedaży. Dziękujemy salonom franczyzowym i agencyjnym, które stanęły na wysokości zadania. Ta sytuacja ponownie pokazała, jak ogromną rolę w budowaniu relacji biuro podróży – klient odgrywa bezpośredni kontakt. Choć stale inwestujemy w nowe technologie, bez których nie moglibyśmy się rozwijać, bezpośrednia komunikacja i kontakt „face to face” pozostają niezastąpione.

Branża turystyczna po raz kolejny pokazała, że w trudniej sytuacji może współpracować. Łączą nas wspólne cele, a bezpieczeństwo klientów pozostaje naszym najwyższym priorytetem. Ostatnie dni są także potwierdzeniem tego, co branża mówi od lat – zorganizowane wyjazdy za pośrednictwem biur podróży to zdecydowanie lepszy wybór dla klientów, zarówno pod względem bezpieczeństwa, jak i komfortu. Klienci, którzy powierzają swój wyjazd wakacyjny organizatorom mogą w takich sytuacjach liczyć na zdecydowanie szybszą i pewną opiekę oraz pomoc.

Dziękujemy Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (UFG) za uruchomienie Turystycznego Funduszu Pomocowego (TFP), który będzie wsparciem i pomoże utrzymać płynność finansową przede wszystkim małym podmiotom specjalizującym się w destynacjach objętych obecnie konfliktem oraz korzystających z hubów przesiadkowych w rejonie Zatoki Perskiej. Zgodnie z deklaracją TFP, procedura zwrotów obejmuje imprezy turystyczne niezrealizowane z powodu działań wojennych w krajach Bliskiego Wschodu jak i imprezy turystyczne z portem przesiadkowym lub międzylądowaniem na ww. terytorium, które miały się rozpocząć w terminie od 28 lutego 2026 r. do 27 marca 2026 r.

Sezon ZIMA 25/26 kończy się dużym wyzwaniem organizacyjnym, a już za 10 dni ITAKA rozpoczyna sprzedaż nowego sezonu ZIMA 26/27. Jednocześnie do końca marca trwa przedsprzedaż oferty LATO 2026. Klienci dokonując rezerwacji z dużym wyprzedzeniem mają w pakiecie promocyjnym Multizmianę gratis - preferencyjne warunki zmiany rezerwacji: kierunku i terminu.