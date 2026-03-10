Itaka po ewakuowaniu klientów z Bliskiego Wschodu: Przepraszamy, dziękujemy, zapraszamy

Największy polski touroperator, prowadzący działalność także w innych krajach Europy Wschodniej (Czechy, Węgry, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia) poinformował, że z Bliskiego Wschodu wróci dzisiaj do domów kilkudziesięciu jego klientów. To ostatnia grupa z kilku tysięcy turystów, jakich w ramach akcji ewakuacji Itaka ściągnęła do kraju.
W specjalnym komunikacie biuro podróży dziękuje wszystkim instytucjom, organizacjom i pracownikom zaangażowanym w ostatnich dniach w akcję organizowania bezpiecznych powrotów klientów do ich krajów.
Zarazem zachęca wszystkich potencjalnych klientów do nierezygnowania z wyjazdów z organizatorem. Tym bardziej, że jak wspomina, nie słabnie zainteresowanie turystów kierunkami uznanymi za bezpieczne, jak Egipt, Turcja, Hiszpania czy Grecja.
Przypomina, że ostatnie dni pokazały kolejny raz, że wyjazdy zorganizowane przez biura podróży "to zdecydowanie lepszy wybór dla klientów, zarówno pod względem bezpieczeństwa, jak i komfortu. Klienci, którzy powierzają swój wyjazd wakacyjny organizatorom mogą w takich sytuacjach liczyć na zdecydowanie szybszą i pewną opiekę oraz pomoc".
"Zdecydowana większość z kilku tysięcy klientów ITAKI, największego polskiego biura podróży i jednej z wiodących firm w branży turystycznej w Europie Środkowo-Wschodniej, którzy wypoczywali i realizowali wycieczki objazdowe na Bliskim Wschodzie i dla których porty w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Katarze stanowiły porty przesiadkowe bezpiecznie wróciła do Polski. Ostatnia grupa kilkudziesięciu klientów ma zarezerwowane bilety i wróci w ciągu najbliższych godzin. Przepraszamy wszystkich klientów, którzy zostali dotknięci tą sytuacją i jednocześnie dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę.
Szczególne podziękowania za koordynację działań kierujemy do strony rządowej, a w szczególności do Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych i wszystkich służb konsularnych, z którymi kontaktowaliśmy się w ostatnim czasie oraz za wzorową współpracę do Polskich Linii Lotniczych LOT i linii Enter Air, a także Smartwings, Emirates, Flydubai i Qatar. Dziękujemy również władzom Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które podjęły decyzję o przedłużeniu Polakom pobytów w hotelach wraz z wyżywieniem na swój koszt.
Jesteśmy wdzięczni za otwartość i komunikację całej naszej sieci sprzedaży. Dziękujemy salonom franczyzowym i agencyjnym, które stanęły na wysokości zadania. Ta sytuacja ponownie pokazała, jak ogromną rolę w budowaniu relacji biuro podróży – klient odgrywa bezpośredni kontakt. Choć stale inwestujemy w nowe technologie, bez których nie moglibyśmy się rozwijać, bezpośrednia komunikacja i kontakt „face to face” pozostają niezastąpione.
Branża turystyczna po raz kolejny pokazała, że w trudniej sytuacji może współpracować. Łączą nas wspólne cele, a bezpieczeństwo klientów pozostaje naszym najwyższym priorytetem. Ostatnie dni są także potwierdzeniem tego, co branża mówi od lat – zorganizowane wyjazdy za pośrednictwem biur podróży to zdecydowanie lepszy wybór dla klientów, zarówno pod względem bezpieczeństwa, jak i komfortu. Klienci, którzy powierzają swój wyjazd wakacyjny organizatorom mogą w takich sytuacjach liczyć na zdecydowanie szybszą i pewną opiekę oraz pomoc.
Dziękujemy Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (UFG) za uruchomienie Turystycznego Funduszu Pomocowego (TFP), który będzie wsparciem i pomoże utrzymać płynność finansową przede wszystkim małym podmiotom specjalizującym się w destynacjach objętych obecnie konfliktem oraz korzystających z hubów przesiadkowych w rejonie Zatoki Perskiej. Zgodnie z deklaracją TFP, procedura zwrotów obejmuje imprezy turystyczne niezrealizowane z powodu działań wojennych w krajach Bliskiego Wschodu jak i imprezy turystyczne z portem przesiadkowym lub międzylądowaniem na ww. terytorium, które miały się rozpocząć w terminie od 28 lutego 2026 r. do 27 marca 2026 r.
Sezon ZIMA 25/26 kończy się dużym wyzwaniem organizacyjnym, a już za 10 dni ITAKA rozpoczyna sprzedaż nowego sezonu ZIMA 26/27. Jednocześnie do końca marca trwa przedsprzedaż oferty LATO 2026. Klienci dokonując rezerwacji z dużym wyprzedzeniem mają w pakiecie promocyjnym Multizmianę gratis - preferencyjne warunki zmiany rezerwacji: kierunku i terminu.
Jesteśmy przygotowani na sezon LATO 2026 – wkrótce startują pierwsze czartery. Dynamika sprzedaży nie wyhamowała, notujemy wzrosty rezerwacji na kierunki, które od wielu sezonów cieszą się największym zainteresowaniem: Turcja, Hiszpania, Grecja i Egipt.
W ciągu 37 lat działalności konfrontowaliśmy się z wieloma sytuacjami kryzysowymi, z których zawsze wychodziliśmy obronną ręką. Mamy najbardziej różnorodną ofertę na polskim rynku, co pozwala na elastyczne reagowanie na zmieniające się preferencje i sytuacje rynkowe. Nasi klienci mogą czuć się z nami zawsze bezpieczni, co dowiedliśmy przez wszystkie lata naszej działalności.
Piotr Henicz, wiceprezes Itaka Holdings"
