Reklama

Klienci Rainbowa z Bliskiego Wschodu będą już dzisiaj wszyscy w Polsce

Dzisiaj po godzinie 23 w Katowicach wyląduje samolot z ostatnią grupą naszych klientów sprowadzanych z Bliskiego Wschodu po wybuchu konfliktu zbrojnego między Izraelem i Stanami Zjednoczonymi a Iranem – informuje biuro podróży Rainbow.

Publikacja: 08.03.2026 20:39

Klienci Rainbowa z Bliskiego Wschodu będą już dzisiaj wszyscy w Polsce

Foto: Filip Frydrykiewicz

Filip Frydrykiewicz

Jak czytamy w komunikacie, do Polski wróci w sumie 1270 turystów, którzy przebywali w Omanie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Jordanii w momencie ataku Izraela i Stanów Zjednoczonych.  Ostatnia grupa sprowadzanych przez biuro podróży klientów wyląduje po godzinie 23 na lotnisku w Katowicach. To turyści, którzy wypoczywali wcześniej w Dubaju, ale zostali przewiezieni do Maskatu w Omanie, skąd mogli odlecieć do Polski samolotem wyczarterowanym przez touroperatora. Ten lot zakończy proces ewakuowania turystów przez biuro podróży.

Czytaj więcej

Część Polaków wracających z regionu objętego konfliktem zbrojnym wylądowała na lotnisku w Katowicach
Nowe Trendy
Polacy wracają do kraju. Wylądowało już 7160 osób. Wkrótce kolejne ewakuacje

"Sytuacja na Bliskim Wschodzie od 28 lutego wywołała zmiany w ruchu lotniczym w regionie, co ma wpływ na część realizowanych przez nas wyjazdów. Priorytetem w tym czasie stało się dla nas zapewnienie naszym klientom przebywającym w Omanie, ZEA i Jordanii bezpieczeństwa oraz możliwie jak najszybsze sprowadzenie ich do Polski" – czytamy w informacji Rainbowa.

Rainbow: Nasi klienci mieli noclegi, wyżywienie, ubezpieczenie i opiekę

Ewakuacja odbywała się w zdecydowanej większości drogą lotniczą – we wtorek, 3 marca, biuro podróży sprowadziło do Polski część klientów z Dubaju i Jordanii, a w kolejnych dniach przyleciały grupy turystów z Omanu i z Dubaju, które wsiadały do samolotów w Maskacie.

"Dziś do kraju wróci ostatnia grupa osób z ZEA. Oznacza to, że 100 procent naszych klientów przebywających na Bliskim Wschodzie powróci dziś do swoich domów" – zapewnia organizator.

Reklama
Reklama

I dodaje, że działania te nie byłyby możliwe bez ścisłej współpracy z liniami lotniczymi, lokalnymi partnerami i władzami, za którą bardzo dziękuje.

Jak podkreśla touroperator, przez cały czas pobytu na Bliskim Wschodzie turyści byli zakwaterowani w hotelach z wyżywieniem, co zapewniło im ich biuro podróży. Podobnie Rainbow wydłużył ich polisy ubezpieczeniowe na ten czas. "Na miejscu przez cały czas byli obecni nasi przedstawiciele, rezydenci i piloci, którzy sprawowali opiekę nad naszymi klientami" – zapewnia.

Biuro podróży odwołuje wycieczki na Bliski Wschód

Rainbow odwołał do końca marca wyjazdy do Omanu, Jordanii i Dubaju, o czym informuje bezpośrednio klientów, którzy wcześniej wykupili takie wyjazdy. Wskazuje im "kolejne kroki, które powinni podjąć", w tym możliwość wycofania wpłaconych pieniędzy za pośrednictwem Turystycznego Funduszu Pomocowego.

Czytaj więcej

Wiceprezes biura podróży Itaka Holdings Piotr Henicz wyjaśnia klientom, na co mogą liczyć w sytuacji
Biura Podróży
Itaka sprowadza klientów z Omanu, Australii, Seszeli, RPA i Mauritiusa

W związku z wystąpieniem nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności w takich państwach jak Arabia Saudyjska, Bahrajn, Iran, Izrael, Jordania, Katar, Kuwejt, Liban, Oman, Palestyna i Zjednoczone Emiraty Arabskie minister sportu i turystyki poinformował bowiem o uruchomieniu wypłat z Turystycznego Funduszu Pomocowego na pokrycie podróżnym zwrotów wpłat należności za imprezę turystyczną, która nie została lub nie zostanie zrealizowana, a miała się odbyć między 28 lutego a 27 marca 2026 roku.

"Chcemy także pokreślić, że robimy wszystko, by sytuacja z Bliskiego Wschodu miała możliwie jak najmniejszy wpływ na loty do innych krajów azjatyckich. Wszelkie konieczności wydłużenia pobytu naszych turystów w innych niż bliskowschodnich krajach – są przez nas organizowane i finansowane. Podróżujący mają zapewnioną opiekę rezydencką, ubezpieczenie, hotele i wyżywienie" – deklaruje biuro podróży.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Bezpieczeństwo to nie dodatek. To fundament systemu płatności
Materiał Promocyjny
Bezpieczeństwo to nie dodatek. To fundament systemu płatności
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Materiał Promocyjny
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Wiceprezes biura podróży Itaka Holdings Piotr Henicz wyjaśnia klientom, na co mogą liczyć w sytuacji
Biura Podróży
Itaka sprowadza klientów z Omanu, Australii, Seszeli, RPA i Mauritiusa
Coral Travel odwołuje loty czarterowe do Zjednoczonych Emiratów Arabskich
Biura Podróży
Coral Travel odwołuje loty czarterowe do Zjednoczonych Emiratów Arabskich
Nowo utworzone stanowisko rzecznika prasowego Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel objęła G
Biura Podróży
Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel powołuje rzecznika prasowego
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama