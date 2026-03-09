Podskoczyły ceny w biurach podróży. Aż pięć kierunków wakacyjnych z nowymi rekordami

W minionym tygodniu średnia cena wycieczki z biurem podróży z wylotem między 3 a 9 sierpnia wzrosła o 136 złotych – informuje w pierwszym zdaniu swojego najnowszego raportu z monitorowania cen Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata.

Reklama Reklama

To nie tylko największy wzrost w tym roku, ale i w ostatnich miesiącach. A przy tym kolejny z rzędu. Wcześniej bowiem średnia cena rosła o 43, 28, 47, 64 i 10 złotych.

Największy wzrost średnich cen wycieczek Traveldata odnotowała w ofertach wyjazdów do Portugalii, o 363 złote, na Sardynię, o 325 złotych, i Costa del Sol - o 303 złote.

Jeśli zaś chodzi o największe zniżki, to w ostatnim tygodniu były to zniżki dotyczące wakacji na Sycylii, o 237 zł, i w Albanii - o 5 złotych.

Zmiany średnich cen w ostatnim tygodniu pokazują dane zebrane w postaci infografik.