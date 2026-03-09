Podskoczyły ceny w biurach podróży. Aż pięć kierunków wakacyjnych z nowymi rekordami

W minionym tygodniu średnia cena wycieczki z biurem podróży z wylotem między 3 a 9 sierpnia wzrosła o 136 złotych – informuje w pierwszym zdaniu swojego najnowszego raportu z monitorowania cen Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata.
To nie tylko największy wzrost w tym roku, ale i w ostatnich miesiącach. A przy tym kolejny z rzędu. Wcześniej bowiem średnia cena rosła o 43, 28, 47, 64 i 10 złotych.
Największy wzrost średnich cen wycieczek Traveldata odnotowała w ofertach wyjazdów do Portugalii, o 363 złote, na Sardynię, o 325 złotych, i Costa del Sol - o 303 złote.
Jeśli zaś chodzi o największe zniżki, to w ostatnim tygodniu były to zniżki dotyczące wakacji na Sycylii, o 237 zł, i w Albanii - o 5 złotych.
Zmiany średnich cen w ostatnim tygodniu pokazują dane zebrane w postaci infografik.
Jak relacjonuje dalej Traveldata, w minionym tygodniu wzrosły ceny wycieczek do wszystkich pięciu najpopularniejszych kierunków wyjazdów wypoczynkowych Polaków. Grecji o 190 złotych, Turcji o 116 złotych, Bułgarii o 100 złotych, Wysp Kanaryjskich o 87 złotych, a Egiptu – o 84 złote.
Nic dziwnego, że takie solidne podwyżki spowodowały, że średnie ceny wszystkich tych kierunków osiągnęły rekordowe poziomy. Idąc od najdroższych – Wyspy Kanaryjskie 6088 złotych, Grecja 7879 złotych, Turcja 5221 złotych, Egipt 3997 złotych, a Bułgaria 3826 złotych. Te wyniki można podsumować krótko: tak drogo to jeszcze nie było.
Co się na to złożyło? Kilka czynników – duży popyt na wyjazdy, przewidywanie przez organizatorów podróży wyższych cen paliwa w związku z wojną na Bliskim Wschodzie i osłabienie złotego wobec dolara i euro. Nie bez wpływu pozostaje ograniczenie listy kierunków do wyboru przez planujących wakacje. Dubaj, Abu Zabi, Izrael, Jordania, Oman musiały spaść na jej koniec.
Eksperci Traveldaty porównali też średnią cenę imprezy turystycznej z ostatniego tygodnia z ceną sprzed roku. To pokazało, że średnia z tego roku była wyższa od średniej z poprzedniego sezonu o 176 złotych.
Największe roczne zwyżki cen wycieczek w nowym sezonie odnotowali na Lanzarote, o 657 złotych, na Półwyspie Chalcydyckim i na Sardynii - średnio o 601 i 582 złote.
Z kolei największe roczne spadki cen wyjazdów odnotowano w Kalabrii, o 354 złote, i na Sycylii i Cyprze - o 181 i 101 złotych.
A co z kosztami organizatorów? Jak sprawdzili autorzy raportu, cena paliwa lotniczego wyniosła w minionym tygodniu 3,04 zł/litr wobec 2,98 zł/litr, czyli była o 2 procent wyższa niż przed rokiem (przed tygodniem cena była niższa o 4,2 procent, a przed dwoma tygodniami była niższa o 8,3 procent). Do tego złoty w ostatnim tygodniu pierwszy raz od ponad dwóch lat był słabszy „w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych, a mianowicie o ponad 0,8 procent”, (przed tygodniem i przed dwoma był jeszcze silniejszy o 1,7 procent).
Sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów wycieczek tym razem zawierał się w przedziale od +30 do +40 złotych (przed tygodniem i dwoma wynosił on po od -85 do -95 złotych).
W skali roku w minionym tygodniu średnie wzrosty cen wycieczek „miały miejsce na wszystkich najważniejszych kierunkach wyjazdów wypoczynkowych Polaków, w tym większe na Wyspach Kanaryjskich i w Turcji – o 328 i 301 złotych, a nieco mniejsze w Grecji i Egipcie – o 209 i 205 złotych, najmniej wzrosły średnie ceny wycieczek w Bułgarii – o 14 złotych” – czytamy w raporcie.
Na mniej uczęszczanych kierunkach zwyżki cen wycieczek w ujęciu rocznym Traveldata odnotowała w Tunezji, na Majorce, w Portugalii, na Malcie, we Włoszech i w Maroku – o 214, 206, 185, 87, 24 i 23 złote. Znaczące spadki cen wyjazdów zanotowano natomiast w Hiszpanii kontynentalnej, na Cyprze i w Albanii – o 129, 101 i 20 złotych.
Eksperci z Traveldaty jak co tydzień przyjrzeli się też ruchom cen pod kątem „zobrazowania skali teoretycznie możliwych oszczędności w cenach wycieczek z wylotem na początku sierpnia 2026 nabywanych obecnie, w porównaniu z możliwymi cenami z okresu na 2-3 tygodnie przed wylotem, czyli w połowie lipca 2026, gdyby drożały one w tempie podobnym jak w czasie sezonu 2025”. Inaczej mówiąc – kiedy się bardziej opłaca kupić wakacje, teraz, czy w last minute?
„Obecnie ceny są jeszcze średnio o około 82 złote, czyli o około 1,4 procent niższe od cen last minute z początku wakacji 2025, ale zwraca też uwagę duży rozrzut skali możliwych oszczędności” – odpowiadają.
A jak na podaż i popyt reagują – porównując rok do roku - poszczególne biura podróży? Ceny obniżyły jedynie biura Neckera, Rego Bis i Coral Travel – o 450, 110 i 70 złotych. W pozostałych biurach ceny wzrosły – od 130 złotych (Exim Tours) do ponad 430 złotych.
W liczbie najatrakcyjniejszych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 30 kierunkach sezonu letniego i w trzech kategoriach hoteli pierwsze miejsce zajął TUI Poland z liczbą 51 ofert, drugie miejsce Itaka z 38. ofertami, a trzecie Coral Travel z liczbą 36 ofert.
Najwięcej najtańszych ofert wakacji w Egipcie proponowały Join Up (7) i Anex Tour (6), w Grecji Grecos (10) i Itaka (7), na Wyspach Kanaryjskich TUI Poland (9) i Itaka (8), w Turcji Anex Tour (5), Itaka i Coral Travel (po 4), w Tunezji Anex Tour (5), Coral Travel i Join UP (po 4), a w Bułgarii biuro TOP Touristik (2 oferty).
„W porównaniu z okresem sprzed roku biuro Itaka poprawiło swoją pozycję w Egipcie, Tunezji i Turcji, a biuro Coral Travel w Grecji, na Wyspach Kanaryjskich, w Tunezji i Turcji” - opisują sytuację autorzy analizy.
W końcowej części materiału przedstawiają oni tabelę z biurami podróży, które „w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały imprezy turystyczne”.
W najnowszym zestawieniu w tym sezonie letnim w składzie biur podróży w czołowej piątce nastąpiła tylko jedna zmiana. Do tabeli weszło biuro Rego Bis (na pozycję czwartą), a opuściło ją biuro Join Up. Na trzech pierwszych miejscach i tych samych jak przed tygodniem znajdowały się Grecos, Anex Tour i TOP Touristik.
Raport zamykają trzy tabele pokazujące, organizatorów wyjazdów, którzy oferowali w zeszłym tygodniu wyjazdy siedmiodniowe, all inclusive, z Warszawy na pierwszy tydzień sierpnia 2026 roku z najlepszymi dla klientów średnimi cenami, czyli takich, „których średnia oferowana cena jest najniższa względem średniej ceny wyjazdów do hoteli danej kategorii na danym kierunku”.
Tym razem autorzy wybrali „liderów cen” wyjazdów do hoteli w popularnych miejscach turystycznych basenu Morza Śródziemnego o kategorii trzech, czterech i pięciu gwiazdek.
*Opracowanie obejmuje porównanie cen wyjazdów z wylotem w wysokim sezonie letnim 2026 roku, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 3 do 9 sierpnia. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 4 marca lutego 2026 roku i porównane z cenami dla tego samego okresu wylotów zebranymi 25 lutego 2026 roku – w ujęciu tydzień do tygodnia – i z cenami zebranymi 28 lutego 2025 roku w ujęciu rok do roku.
