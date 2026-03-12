Dubrownik przyhamowuje turystykę. „Chcemy być żywym miastem, a nie scenografią dla turystów”

Dubrownik stał się światowym fenomenem po tym, jak posłużył jako sceneria Królewskiej Przystani w serialu „Gra o tron”, pisze portal branży turystycznej Tourism Review. Globalna popularność produkcji przyciągnęła do liczącego około 41,5 tysiąca mieszkańców miasta miliony turystów.

Reklama Reklama

Sukces wizerunkowy przyniósł jednak wysoką cenę. Spacer po Starym Mieście w sezonie letnim coraz częściej przypomina wizytę w parku tematycznym. Tłumy wypełniają każdą uliczkę, ceny szybują w górę, a autentyczne życie lokalne wyraźnie się kurczy. Mieszkańcy mówią o „muzeum pod gołym niebem”. Pamiątki z „Gry o tron” zastępują narrację o poetach, inżynierach i dyplomatach, którzy przez stulecia budowali tożsamość miasta.

Turystyka jest filarem gospodarki Chorwacji i odpowiada za około 20 procent PKB – to udział dwukrotnie większy niż we Włoszech. W 2025 roku kraj przyjął ponad 21,8 miliona turystów, którzy wykupili ponad 110 milionów noclegów. Liczba odwiedzających jest pięciokrotnie większa niż populacja wynosząca około 3,8 miliona mieszkańców. To relacja większa niż w Hiszpanii.

Przychody z turystyki zagranicznej podwoiły się w porównaniu z 2016 rokiem, a wzrost nadal trwa. Jednak rosnąca skala ruchu turystycznego generuje coraz silniejsze napięcia społeczne i gospodarcze.

Najem krótkoterminowy wywindował ceny mieszkań

Jednym z głównych problemów okazał się dynamiczny rozwój najmu krótkoterminowego, napędzanego między innymi przez platformy takie jak Airbnb. W Dubrowniku, Splicie czy Zadarze ceny mieszkań znacząco wzrosły. Lekarze, nauczyciele czy strażacy coraz częściej nie są w stanie pozwolić sobie na zakup lub wynajem lokalu w miejscu pracy.