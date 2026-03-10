Japonia – turyści za zwiedzanie zapłacą więcej niż mieszkańcy

O ile ci drudzy płacą dotychczasową stawkę 1000 jenów (równowartość 23 złotych), o tyle pierwsi – dwa i pół raza więcej, 2500 jenów (65 złotych).

Za darmo do atrakcji może wejść młodzież do 18. roku życia.

Tak pozyskane pieniądze władze Himeji przeznaczą na utrzymanie atrakcji i prace konserwacyjne. Wyliczono, że w ciągu najbliższych 10 lat potrzeba będzie na ten cel 28 miliardów jenów (około 650 milionów złotych).

Turyści zagraniczni płacą w Japonii więcej

Zamek Himeji nie jest jedynym, który wprowadził podwójny taryfikator dla odwiedzających. W tym samym czasie na podobny ruch zdecydował się też położony niedaleko Tokio zamek Odawara, oferując bilety w cenie od 500 jenów (11 złotych) dla mieszkańców do 1000 jenów dla ludzi spoza miasta. Wcześniej odwiedzający, bez względu na pochodzenie, płacili jedną stawkę, 510 jenów.