Armenia przyjmuje bez wizy obywateli 113 krajów. "Chcemy pochwalić się gościnnością"

Do 1 lipca 2026 roku obywatele Stanów Zjednoczonych, państw Unii Europejskiej, państw strefy Schengen, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bahrajnu, Kataru, Arabii Saudyjskiej, Kuwejtu i Omanu mogą wjechać do Armenii i przebywać na jej terytorium do 180 dni bez konieczności posiadania wizy.

Ułatwienie dla turystów, promocja dla kraju

Luzowanie przepisów wizowych ma ułatwić wjazd do kraju obcokrajowcom, a przez to zachęcać ich do podejmowania bardziej spontanicznych podróży do Armenii i ułatwiać organizowanie krótkich i dłuższych pobytów.

– Ta inicjatywa jest wyraźnym zaproszeniem dla podróżników z całego świata. Armenia jest otwarta i gościnna. Z niecierpliwością czekamy na możliwość dzielenia się naszą kulturą, krajobrazami i gościnnością z większą liczbą odwiedzających w 2026 roku – wyjaśnia przewodnicząca Armeńskiego Komitetu Turystyki Lusine Gevorgyan, cytowana przez portal Visa News.

Władze mają nadzieję, że tymczasowe zniesienie wiz przyczyni się też do zwiększenia rozpoznawalności kraju na arenie międzynarodowej poprzez promocję jego walorów krajobrazowych i oferty turystycznej.