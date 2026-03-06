Grecja udostępni turystom cenny zabytek u stóp Akropolu. Wkrótce rusza jego rewitalizacja

Grecja zaprezentowała kompleksowy program prac przy odnowie Odeonu Heroda Attyka – jednego z najbardziej rozpoznawalnych zabytków Aten, położonego u stóp Akropolu – informuje portal branży turystycznej Greek Travel Pages. Celem inwestycji jest zarówno przeciwdziałanie niszczeniu obiektu, jak i unowocześnienie infrastruktury z poszanowaniem historycznego charakteru i jego miejskiego otoczenia.

Studia konserwatorskie powierzono Politechnice Ateńskiej (National Technical University of Athens). Zakres prac obejmuje wzmocnienie integralności strukturalnej monumentu i modernizację zaplecza technicznego. Jak podkreśliła minister kultury Lina Mendoni, celem jest pełne zabezpieczenie obiektu przed czynnikami naturalnymi i antropogenicznymi i dostosowanie go do potrzeb współczesnych wydarzeń, przede wszystkim Festiwalu Ateńskiego.

Mozaiki podłogowe w odeonie ujrzą światło dzienne

Plan zakłada szeroko zakrojone interwencje konstrukcyjne i funkcjonalne. Obejmą one odbudowę uszkodzonych murów i detali architektonicznych, renowację kopuły i schodów, wzmocnienie południowej ściany sceny oraz rekonstrukcję loggii i jej muru zewnętrznego. Odsłonięty zostanie budynek sceny wraz z mozaikowymi posadzkami, dotychczas niedostępnymi dla zwiedzających.

W Sali Sceny przywrócony zostanie historyczny zarys przestrzeni, z możliwością montażu tymczasowych konstrukcji widowiskowych. Modernizacja strefy proscenium poprawi bezpieczeństwo i dostępność, z zachowaniem czytelności architektonicznej. Prace obejmą także boczne arkady, elewacje i mur półkolisty – z odtworzeniem pierwotnej geometrii w celu poprawy spójności konstrukcyjnej i ruchu odwiedzających.