Grecja udostępni turystom cenny zabytek u stóp Akropolu. Wkrótce rusza jego rewitalizacja

Grecja zaprezentowała kompleksowy program prac przy odnowie Odeonu Heroda Attyka – jednego z najbardziej rozpoznawalnych zabytków Aten, położonego u stóp Akropolu – informuje portal branży turystycznej Greek Travel Pages. Celem inwestycji jest zarówno przeciwdziałanie niszczeniu obiektu, jak i unowocześnienie infrastruktury z poszanowaniem historycznego charakteru i jego miejskiego otoczenia.
Studia konserwatorskie powierzono Politechnice Ateńskiej (National Technical University of Athens). Zakres prac obejmuje wzmocnienie integralności strukturalnej monumentu i modernizację zaplecza technicznego. Jak podkreśliła minister kultury Lina Mendoni, celem jest pełne zabezpieczenie obiektu przed czynnikami naturalnymi i antropogenicznymi i dostosowanie go do potrzeb współczesnych wydarzeń, przede wszystkim Festiwalu Ateńskiego.
Plan zakłada szeroko zakrojone interwencje konstrukcyjne i funkcjonalne. Obejmą one odbudowę uszkodzonych murów i detali architektonicznych, renowację kopuły i schodów, wzmocnienie południowej ściany sceny oraz rekonstrukcję loggii i jej muru zewnętrznego. Odsłonięty zostanie budynek sceny wraz z mozaikowymi posadzkami, dotychczas niedostępnymi dla zwiedzających.
W Sali Sceny przywrócony zostanie historyczny zarys przestrzeni, z możliwością montażu tymczasowych konstrukcji widowiskowych. Modernizacja strefy proscenium poprawi bezpieczeństwo i dostępność, z zachowaniem czytelności architektonicznej. Prace obejmą także boczne arkady, elewacje i mur półkolisty – z odtworzeniem pierwotnej geometrii w celu poprawy spójności konstrukcyjnej i ruchu odwiedzających.
Kontynuowana będzie konserwacja marmurowych siedzisk w cavei, z selektywnym uzupełnieniem miejsc najbardziej zużytych. Renowacja promenady zabezpieczy sąsiednie relikty archeologiczne przed ruchem pieszym, a odbudowa wschodnich schodów i połączeń komunikacyjnych wzmocni historyczne relacje między Herodeonem, Stoą Eumenesa i trasami wokół Akropolu (Peripatos).
Projekt przewiduje również instalację nowej półkolistej konstrukcji oświetleniowej w miejsce obecnych rusztowań, modernizację systemu wodociągowego oraz odbudowę zewnętrznej sieci kanalizacyjnej. Zakończenie inwestycji ma zapewnić długoterminową ochronę zabytku i utrzymanie jego kluczowej roli w ofercie kulturalnej Aten.
