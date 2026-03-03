Węgry zadowolone z wyników turystyki. Polska w czołówce rynków przyjazdowych

87 procent z ponad 13 milionów noclegów w Budapeszcie wykupili turyści zagraniczni
Rok 2025 był wyjątkowo udany dla węgierskiej turystyki – pisze w komunikacie Visit Hungary. Kraj odwiedziło ponad 15 milionów turystów, którzy zapłacili za 36,7 miliona noclegów – to o odpowiednio 6 procent i 3 procent więcej niż w roku poprzednim.
Szczególnie istotne jest, że wzrost napędzał ruch międzynarodowy – liczba przyjazdów zagranicznych wzrosła o 11 procent. Polska pozostaje w ścisłej czołówce rynków przyjazdowych – liczba polskich turystów wzrosła o prawie 11 procent.
Budapeszt zapisał w statystykach ponad 13 milionów noclegów, z czego aż 87 procent wykupili goście międzynarodowi. Stabilny wzrost zanotowały również mniejsze miejscowości i regiony turystyczne, w tym okolice Balatonu, co potwierdza rosnące zainteresowanie ofertą poza stolicą.
Organizacja Visit Hungary nawiązała współpracę z agencją PR-ową Kleber Group, której zadaniem będzie kreowanie wizerunku Węgier na polskim rynku.
Węgry umacniają swoją pozycję jako kierunek city-breakowy, wellnessowy i kulturowy, jednocześnie coraz częściej turyści wybierają także regiony. W regionie Villány powstała nowa trasa łącząca Bóly, Szajk, Nagynyárád i Villány, która zwiększa dostępność szlaków winiarskich i sprzyja rozwojowi turystyki aktywnej.
Lotnisko w Budapeszcie obsłużyło w 2025 roku rekordowe 19 milionów pasażerów.
Siatka połączeń z Polski stale się rozwija. W maju 2026 roku Wizz Air uruchomi bezpośrednie loty z Krakowa do Budapesztu (cztery razy w tygodniu), co dodatkowo wzmocni łączność z południową Polską.
Bezpośrednie przeloty do Budapesztu realizowane są obecnie z Warszawy, Wrocławia, Gdańska i Katowic. Po uruchomieniu trasy z Krakowa łączna liczba rejsów wyniesie 47 tygodniowo.
