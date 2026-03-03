Węgry zadowolone z wyników turystyki. Polska w czołówce rynków przyjazdowych

Rok 2025 był wyjątkowo udany dla węgierskiej turystyki – pisze w komunikacie Visit Hungary. Kraj odwiedziło ponad 15 milionów turystów, którzy zapłacili za 36,7 miliona noclegów – to o odpowiednio 6 procent i 3 procent więcej niż w roku poprzednim.

Szczególnie istotne jest, że wzrost napędzał ruch międzynarodowy – liczba przyjazdów zagranicznych wzrosła o 11 procent. Polska pozostaje w ścisłej czołówce rynków przyjazdowych – liczba polskich turystów wzrosła o prawie 11 procent.

Budapeszt zapisał w statystykach ponad 13 milionów noclegów, z czego aż 87 procent wykupili goście międzynarodowi. Stabilny wzrost zanotowały również mniejsze miejscowości i regiony turystyczne, w tym okolice Balatonu, co potwierdza rosnące zainteresowanie ofertą poza stolicą.

Węgry umacniają swoją pozycję jako kierunek city-breakowy, wellnessowy i kulturowy, jednocześnie coraz częściej turyści wybierają także regiony. W regionie Villány powstała nowa trasa łącząca Bóly, Szajk, Nagynyárád i Villány, która zwiększa dostępność szlaków winiarskich i sprzyja rozwojowi turystyki aktywnej.