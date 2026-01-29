Węgry będą promować się w Polsce. Kontakty z polskimi mediami zlecili zagranicznej firmie

Międzynarodowa agencja PR-owa Kleber Group poinformowała w komunikacie o rozpoczęciu współpracy z narodową organizacją turystyczną Węgier, Visit Hungary.

Kleber ma się zająć w imieniu Visit Hungary wysyłaniem do mediów komunikatów i materiałów o turystyce węgierskiej i węgierskim stylu życia. Strategia komunikacyjna będzie tworzona z uwzględnieniem specyfiki polskiego rynku medialnego i zainteresowań polskich turystów – zapewnia firma.

Współpraca będzie się koncentrować na prezentowaniu Węgier jako kierunku odpowiedniego nie tylko na krótkie wyjazdy, ale również na dłuższe pobyty, co ma nieco zmienić sposób postrzegania Węgier przez Polaków.

Polska należy do kluczowych rynków dla węgierskiej turystyki – zapewnia Kleber. Polacy wybierają Węgry głównie na wyjazdy weekendowe, przede wszystkim do Budapesztu. Nowe podejście komunikacyjne ma pokazać większy wybór możliwości i inspirować turystów z Polski do podróży do różnych regionów Węgier.