Polska ma pierwsze połączenie lotnicze z Minorką. „Jest tu spokój i autentyczność”

Dziś w Warszawie odbyła się konferencja zapowiadająca nową hiszpańską trasę lotniczą z Warszawy – na Minorkę, zorganizowana przez biuro radcy ds. turystyki ambasady Hiszpanii w Warszawie we współpracy z partnerami z Minorki oraz linie lotnicze Wizz Air, które to połączenie uruchamiają. Loty odbywać się będą w sezonie letnim – od marca do października. Będzie to pierwsze w historii regularne połączenie z Polski na Minorkę.

Reklama Reklama

Konferencję otworzyła radca ds. turystyki ambasady Hiszpanii w Warszawie Marta Crespo Calzada, która podzieliła się z dziennikarzami i przedstawicielami branży turystycznej najnowszymi statystykami polskiego rynku.

W 2025 roku Hiszpanię odwiedziło 3,02 miliona Polaków, którzy wykupili 8,2 miliona noclegów – to odpowiednio o 23,6 procent i 8,4 procent więcej w porównaniu z 2024 rokiem. Wzrosły także dzienne wydatki Polaków na miejscu – ze 189 euro w 2024 roku (i 166 euro w 2023) do 204 euro w 2025 roku. Dla porównania średnia europejska wynosi 195 euro. W trakcie całego pobytu polski turysta wydawał przeciętnie 1336 euro (rok wcześniej 1287 euro).

– Te wyniki sytuują Polskę wśród najdynamiczniej rosnących rynków źródłowych Hiszpanii – mówiła Marta Crespo Calzada.