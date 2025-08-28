Majorkę czeka najazd turystów, większy niż zwykle. Sprawi to zaćmienie Słońca

Zainteresowanie przyjazdem na Majorkę w okolicach 12 sierpnia 2026 roku ma wymiar globalny, a wszystko dzięki całkowitemu zaćmieniu Słońca, które będzie tam można obserwować.

Jak informuje Fundacja Astronomii i Astronautyki na Majorce, widok będzie „spektakularny” – faza całkowita nastąpi o godzinie 20.30, zbiegając się z zachodem Słońca nad horyzontem morskim. Zjawisko rozpocznie się o 19 i potrwa do 21.25, a zachodnie wybrzeże wyspy będzie stanowiło punkt obserwacyjny o szczególnych walorach, podaje niemiecki portal branży turystycznej Reise vor–9.

Obiekty pięciogwiazdkowe zgłaszają pełne obłożenie w tym okresie. Najbardziej spektakularnym przykładem jest grupa 150 astronomów z Włoch, którzy zarezerwowali pokoje łącznie za 2 miliony euro.

Baleary przygotowują się na zaćmienie Słońca

Władze Balearów analizują już działania związane z zarządzaniem skutkami tego wydarzenia, które przypadnie na szczyt sezonu turystycznego. Planowane są kampanie informacyjne dotyczące ochrony wzroku, a także ograniczenie ruchu drogowego w kluczowych rejonach, takich jak Serra de Tramuntana, zatoka Palma czy wybrzeże Llucmajor, aby uniknąć korków.