Majorkę czeka najazd turystów, większy niż zwykle. Sprawi to zaćmienie Słońca

Aktualizacja: 28.08.2025 07:51 Publikacja: 28.08.2025 07:30
Foto: PAP/EPA, Carlos de Saa
Zainteresowanie przyjazdem na Majorkę w okolicach 12 sierpnia 2026 roku ma wymiar globalny, a wszystko dzięki całkowitemu zaćmieniu Słońca, które będzie tam można obserwować.
Czytaj więcej
Na plaży Ses Salines na Ibizie pojawiły się czujniki, które mierzą frekwencję w czasie rzeczywist...
Jak informuje Fundacja Astronomii i Astronautyki na Majorce, widok będzie „spektakularny” – faza całkowita nastąpi o godzinie 20.30, zbiegając się z zachodem Słońca nad horyzontem morskim. Zjawisko rozpocznie się o 19 i potrwa do 21.25, a zachodnie wybrzeże wyspy będzie stanowiło punkt obserwacyjny o szczególnych walorach, podaje niemiecki portal branży turystycznej Reise vor–9.
Obiekty pięciogwiazdkowe zgłaszają pełne obłożenie w tym okresie. Najbardziej spektakularnym przykładem jest grupa 150 astronomów z Włoch, którzy zarezerwowali pokoje łącznie za 2 miliony euro.
Władze Balearów analizują już działania związane z zarządzaniem skutkami tego wydarzenia, które przypadnie na szczyt sezonu turystycznego. Planowane są kampanie informacyjne dotyczące ochrony wzroku, a także ograniczenie ruchu drogowego w kluczowych rejonach, takich jak Serra de Tramuntana, zatoka Palma czy wybrzeże Llucmajor, aby uniknąć korków.
Przewiduje się, że mieszkańcy i turyści wypełnią porty, zatoki i punkty widokowe, a wszelkie statki, łodzie i jachty wypłyną na morze. Konieczne będzie zatem opracowanie specjalnych rozwiązań, aby zapewnić bezpieczeństwo ruchu na lądzie i wodzie. Doświadczenia z ostatnich lat, kiedy nawet pochmurny dzień powodował wielokilometrowe zatory na trasie do Sóller, stanowią istotne ostrzeżenie.
Czytaj więcej
Do 2028 roku w Hiszpanii inwestorzy zbudują lub odnowią 775 hoteli. To przełoży się na powstanie...
Choć słońce i plaże były historycznie największym atutem Balearów, zaćmienie w 2026 roku będzie stanowić nowy, wyjątkowy element atrakcyjności turystycznej wyspy. Będzie to nie tylko spotkanie z niebem, lecz także wyzwanie logistyczne, by to niezwykłe widowisko astronomiczne nie przysłoniło codziennego życia mieszkańców – komentuje portal.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Zainteresowanie przyjazdem na Majorkę w okolicach 12 sierpnia 2026 roku ma wymiar globalny, a wszystko dzięki całkowitemu zaćmieniu Słońca, które będzie tam można obserwować.
Jak informuje Fundacja Astronomii i Astronautyki na Majorce, widok będzie „spektakularny” – faza całkowita nastąpi o godzinie 20.30, zbiegając się z zachodem Słońca nad horyzontem morskim. Zjawisko rozpocznie się o 19 i potrwa do 21.25, a zachodnie wybrzeże wyspy będzie stanowiło punkt obserwacyjny o szczególnych walorach, podaje niemiecki portal branży turystycznej Reise vor–9.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Prowadzenie w klapkach samochodu, zabranie z plaży muszli lub kamieni, przedwczesne odpięcie pasów bezpieczeństw...
Władze Wenecji rozważają podniesienie cen przejazdów promami gondolowymi, zwanymi traghetti. Służą one mieszkańc...
Wiele tureckich firm turystycznych działających w kurortach, głównie na południowym i zachodnim wybrzeżu, nie ak...
Do języka potocznego przeszło nieco romantyczne powiedzenie o tym, by może jednak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.
Nad Bałtykiem droższe są niektóre szybkie przekąski, z kolei w górach turyści więcej zapłacą za klasyczne dania...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas