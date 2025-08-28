Reklama

Majorkę czeka najazd turystów, większy niż zwykle. Sprawi to zaćmienie Słońca

Majorka przygotowuje się na wielkie wydarzenie astronomiczne i turystyczne. Całkowite zaćmienie Słońca, przewidziane na 12 sierpnia 2026 roku, już teraz przełożyło się na gwałtowny wzrost rezerwacji w luksusowych hotelach na wyspie.

Publikacja: 28.08.2025 07:30

Majorkę czeka najazd turystów, większy niż zwykle. Sprawi to zaćmienie Słońca

Foto: PAP/EPA, Carlos de Saa

Marzena Buczkowska-German

Zainteresowanie przyjazdem na Majorkę w okolicach 12 sierpnia 2026 roku ma wymiar globalny, a wszystko dzięki całkowitemu zaćmieniu Słońca, które będzie tam można obserwować.

Czytaj więcej

„Cyfrowe ucho” śledzi ruch na plaży na popularnej hiszpańskiej wyspie
Nowe Trendy
„Cyfrowe ucho” śledzi ruch na plaży na popularnej hiszpańskiej wyspie

Jak informuje  Fundacja Astronomii i Astronautyki na Majorce, widok będzie „spektakularny” – faza całkowita nastąpi o godzinie 20.30, zbiegając się z zachodem Słońca nad horyzontem morskim. Zjawisko rozpocznie się o 19 i potrwa do 21.25, a zachodnie wybrzeże wyspy będzie stanowiło punkt obserwacyjny o szczególnych walorach, podaje niemiecki portal branży turystycznej Reise vor–9.

Obiekty pięciogwiazdkowe zgłaszają pełne obłożenie w tym okresie. Najbardziej spektakularnym przykładem jest grupa 150 astronomów z Włoch, którzy zarezerwowali pokoje łącznie za 2 miliony euro.

Baleary przygotowują się na zaćmienie Słońca

Władze Balearów analizują już działania związane z zarządzaniem skutkami tego wydarzenia, które przypadnie na szczyt sezonu turystycznego. Planowane są kampanie informacyjne dotyczące ochrony wzroku, a także ograniczenie ruchu drogowego w kluczowych rejonach, takich jak Serra de Tramuntana, zatoka Palma czy wybrzeże Llucmajor, aby uniknąć korków.

Reklama
Reklama

Przewiduje się, że mieszkańcy i turyści wypełnią porty, zatoki i punkty widokowe, a wszelkie statki, łodzie i jachty wypłyną na morze. Konieczne będzie zatem opracowanie specjalnych rozwiązań, aby zapewnić bezpieczeństwo ruchu na lądzie i wodzie. Doświadczenia z ostatnich lat, kiedy nawet pochmurny dzień powodował wielokilometrowe zatory na trasie do Sóller, stanowią istotne ostrzeżenie.

Czytaj więcej

Jednym z trzech miejsc, które zyskają najwięcej nowych hoteli będzie Madryt
Hotele
Hiszpania inwestuje w noclegi dla turystów – stawia nowe hotele, przerabia mieszkania i biura

Choć słońce i plaże były historycznie największym atutem Balearów, zaćmienie w 2026 roku będzie stanowić nowy, wyjątkowy element atrakcyjności turystycznej wyspy. Będzie to nie tylko spotkanie z niebem, lecz także wyzwanie logistyczne, by to niezwykłe widowisko astronomiczne nie przysłoniło codziennego życia mieszkańców – komentuje portal.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Hiszpania Baleary

Zainteresowanie przyjazdem na Majorkę w okolicach 12 sierpnia 2026 roku ma wymiar globalny, a wszystko dzięki całkowitemu zaćmieniu Słońca, które będzie tam można obserwować.

Jak informuje  Fundacja Astronomii i Astronautyki na Majorce, widok będzie „spektakularny” – faza całkowita nastąpi o godzinie 20.30, zbiegając się z zachodem Słońca nad horyzontem morskim. Zjawisko rozpocznie się o 19 i potrwa do 21.25, a zachodnie wybrzeże wyspy będzie stanowiło punkt obserwacyjny o szczególnych walorach, podaje niemiecki portal branży turystycznej Reise vor–9.

Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Coraz więcej kar dla turystów. „Europa polem minowym absurdalnych zakazów”
Zanim Wyjedziesz
Coraz więcej kar dla turystów. „Europa polem minowym absurdalnych zakazów”
Wenecja ma kolejny problem z turystami. „Znaleźli sobie tani zamiennik gondoli”
Zanim Wyjedziesz
Wenecja ma kolejny problem z turystami. „Znaleźli sobie tani zamiennik gondoli”
Kłopoty turystów w Turcji. „Wszyscy żądają gotówki, wysyłają nas do bankomatów”
Zanim Wyjedziesz
Kłopoty turystów w Turcji. „Wszyscy żądają gotówki, wysyłają nas do bankomatów”
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Materiał Promocyjny
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Gdzie turysta drożej zje - nad morzem czy w górach? Wakacyjne ceny jedzenia pod lupą
Zanim Wyjedziesz
Gdzie turysta drożej zje - nad morzem czy w górach? Wakacyjne ceny jedzenia pod lupą
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Reklama
Reklama
e-Wydanie