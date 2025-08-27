Inicjatywa stanowi element programu Inteligentne Terytorium Balearów, będącego strategią władz regionalnych w zakresie wykorzystania technologii na rzecz dobrostanu mieszkańców i zrównoważonego rozwoju, pisze hiszpański portal branży turystycznej Tourinews.

Reklama Reklama

Ses Salines jest miejscem pilotażowym w zakresie inteligentnego zarządzania wybrzeżem. Plaża ta, jedna z najbardziej charakterystycznych i zatłoczonych na Ibizie, ze względu na swoją atrakcyjność turystyczną stanowi przestrzeń do testowania technologii, które mają połączyć potrzebę łagodzenia skutków wysokiej presji turystycznej z ochroną przyrody.

Nowe czujniki działają niczym „cyfrowe ucho”: anonimowo rejestrują sygnały emitowane przez telefony komórkowe podczas wyszukiwania sieci wi-fi, nie łącząc się z urządzeniami ani nie gromadząc danych osobowych. Dane przetwarzane w formie zbiorczej pozwalają określić liczbę osób na plaży, ich przemieszczanie się oraz godziny największego obłożenia. Władze podkreślają, że system w pełni spełnia wymogi ochrony danych osobowych.

Cel – poprawa komfortu plażowiczów i ochrona środowiska

– Inteligentne Terytorium Balearów to nasza strategia wykorzystania technologii w zarządzaniu przestrzenią, której celem jest poprawa jakości życia mieszkańców i doświadczeń odwiedzających przy jednoczesnej ochronie środowiska naturalnego – wyjaśnia Miquel Cardona, dyrektor IB Digital.