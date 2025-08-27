Aktualizacja: 27.08.2025 12:22 Publikacja: 27.08.2025 09:08
Foto: Alamy Stock Photo, Sabine Lubenow
Inicjatywa stanowi element programu Inteligentne Terytorium Balearów, będącego strategią władz regionalnych w zakresie wykorzystania technologii na rzecz dobrostanu mieszkańców i zrównoważonego rozwoju, pisze hiszpański portal branży turystycznej Tourinews.
Ses Salines jest miejscem pilotażowym w zakresie inteligentnego zarządzania wybrzeżem. Plaża ta, jedna z najbardziej charakterystycznych i zatłoczonych na Ibizie, ze względu na swoją atrakcyjność turystyczną stanowi przestrzeń do testowania technologii, które mają połączyć potrzebę łagodzenia skutków wysokiej presji turystycznej z ochroną przyrody.
Nowe czujniki działają niczym „cyfrowe ucho”: anonimowo rejestrują sygnały emitowane przez telefony komórkowe podczas wyszukiwania sieci wi-fi, nie łącząc się z urządzeniami ani nie gromadząc danych osobowych. Dane przetwarzane w formie zbiorczej pozwalają określić liczbę osób na plaży, ich przemieszczanie się oraz godziny największego obłożenia. Władze podkreślają, że system w pełni spełnia wymogi ochrony danych osobowych.
– Inteligentne Terytorium Balearów to nasza strategia wykorzystania technologii w zarządzaniu przestrzenią, której celem jest poprawa jakości życia mieszkańców i doświadczeń odwiedzających przy jednoczesnej ochronie środowiska naturalnego – wyjaśnia Miquel Cardona, dyrektor IB Digital.
– Ses Salines nieprzypadkowo stało się miejscem tego pilotażu – to jeden z najbardziej znanych i obleganych punktów Ibizy, a zarazem doskonałe miejsce, by pokazać, że można połączyć turystykę i zrównoważony rozwój. Ten projekt to kolejny krok ku zarządzaniu sektorem opartemu na danych, które pozwolą przewidywać problemy i podejmować lepsze decyzje – dodaje.
Inicjatywa jest przykładem współpracy instytucjonalnej – czujniki rządowe uzupełniają te, które wcześniej zainstalował Consell de Ibiza w ramach programu Destinos Turísticos Inteligentes. Zebrane dane zostaną zestawione ze statystykami operatorów telefonii komórkowej w celu kalibracji obu systemów i zwiększenia precyzji pomiarów.
Jeśli wyniki potwierdzą skuteczność systemu, władze Balearów i Consell planują rozszerzenie tej technologii na inne plaże i obszary chronione wyspy.
