Loty mają odbywać się dwa razy w tygodniu, w środy i w niedziele. Przewoźnik rozpoczął już sprzedaż biletów.



Reklama

Jak czytamy w komunikacie firmy, Kiszyniów to „wyjątkowa mieszanka kultury, historii i nowoczesności. To zielone miasto z bujnymi parkami, takimi jak idealny na spokojne spacery Park Stefana Wielkiego. Miłośników historii zachwycą Narodowe Muzeum Historyczne i okazałe katedry prawosławne, a amatorzy dobrej kuchni z pewnością będą delektować się bogatymi, obfitymi daniami tradycyjnej kuchni mołdawskiej”.

Mołdawia promowała się podczas listopadowych Międzynarodowych Targów Turystycznych ITTF Warsaw w Warszawie.



W przyszłym roku Wizz Air doda cztery samoloty do polskich baz

- Z radością rozszerzamy naszą ofertę z Wrocławia o kolejne atrakcyjne połączenie, do Kiszyniowa, stolicy Mołdawii - mówi cytowany w komunikacie przewoźnika jego dyrektor odpowiedzialny za komunikację Andras Rado. – Kontynuujemy rozwijanie naszej siatki połączeń o nowe kierunki w Europie i poza nią. Ta trasa stanowi również dowód naszego zaangażowania we Wrocławiu i w Polsce, gdzie do naszej floty w przyszłym roku dołączą cztery dodatkowe samoloty.

Dzisiaj też w Warszawie Wizz Air ogłosił zamiar uruchomienia w nowym roku trzech nowych kierunków z Lotniska Chopina – Dortmundu, Bukaresztu (lotnisko Băneasa) i Pizy. Ponadto zwiększy częstotliwość latania na trasach do Paryża, na Maltę, do Kiszyniowa, Katanii i Neapolu. Temu będzie służyło dodanie do bazy na Okęciu w Warszawie kolejnego, czternastego, airbusa.