Więcej Wizz Aira w Warszawie. Trzy nowe połączenia w siatce

Wizz Air powiększa swoją bazę na warszawskim Lotnisku Chopina. Jak zawiadamia w komunikacie, latem 2025 roku do floty stacjonujących tam samolotów dołączy airbusa A321neo.

Dzięki temu w warszawskiej siatce przewoźnika pojawią się trzy nowe trasy - do Dortmundu, Bukaresztu (lotnisko Băneasa) i Pizy. Ponadto Wizz Air zwiększy częstotliwość lotów na trasach do Paryża (lotnisko Orly), na Maltę, do Kiszyniowa, Katanii i Neapolu. Da to w sumie ponad milion dodatkowych miejsc z Warszawy, co stanowi wzrost o ponad 20 procent w porównaniu z rokiem 2024.

- Kolejny samolot dołączy do naszej bazy na Lotnisku Chopina już w czerwcu przyszłego roku, zwiększając flotę do 14 maszyn. Dzięki nowym połączeniom będziemy oferować 59 tras do 26 krajów ze stolicy - mówi specjalista ds. siatki połączeń w Wizz Airze Piotr Trawka, cytowany w komunikacie.

- Jednak Warszawa nie jest jedynym miejscem naszego rozwoju w Polsce - nowe samoloty trafią także do Katowic i Krakowa, a w sumie dodajemy 11 nowych tras z Polski w przyszłym roku - dodaje.