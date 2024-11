Wizz Air ogłasza nowe kierunki z Krakowa i Katowic. "Taką mamy strategię"

„Ekspansja wspiera ambitną strategię Wizz Air 'Wizz 500' i ma na celu znaczące zwiększenie liczby połączeń z Polski do krajów w Europie i poza nią” - czytamy w komunikacie przewoźnika.

W 2025 roku linia lotnicza planuje uruchomić siedem nowych tras i zwiększyć częstotliwość lotów na jedenastu dotychczasowych połączeniach, co oznacza 25-procentowy wzrost liczby foteli w stosunku do roku 2024.

Nowe trasy Wizz Aira z Krakowa prowadzą do Włoch, Szwajcarii i Norwegii

Nowy samolot Airbus A321neo dołączy do floty w Krakowie w czerwcu 2025 roku. Dzięki temu linia lotnicza będzie mogła uruchomić trzy nowe połączenia - do Genui we Włoszech (od 17 czerwca, trzy loty tygodniowo: we wtorek, czwartek, sobotę), Bazylei w Szwajcarii (od 15 czerwca, w poniedziałek, środę, piątek, niedzielę) i Bergen w Norwegii (od 17 czerwca, we wtorek, czwartek, sobotę).

Z Katowic Wizz Air poleci do Hiszpanii, Włoch, Maroka i Mołdawii

Dodatkowa przepustowość w Katowicach pozwoli Wizz Airowi rozpocząć loty na trasach do Madrytu w Hiszpanii (od 3 czerwca, we wtorek, czwartek, sobotę), Pizy we Włoszech (od 2 czerwca, w poniedziałek, środę, piątek), Agadiru w Maroku (od 28 października, we wtorek, sobotę) i Kiszyniowa w Mołdawii (od 1 czerwca, we wtorek, czwartek, sobotę, niedzielę).

Ponadto, w nadchodzącym sezonie letnim Wizz Air zwiększy częstotliwość lotów na 11 trasach: z Katowic do Dortmundu, Alicante, Kutaisi, Reykjaviku oraz z Krakowa do Bukaresztu, Londynu-Gatwick, Mediolanu-Malpensa, Larnaki, Tel Awiwu, Bolonii i Walencji.