Adriatic Express to sezonowe połączenie uruchomione w 2025 r. przez PKP Intercity we współpracy z przewoźnikami z Czech, Austrii, Słowenii i Chorwacji. Umożliwia wakacyjne podróże z Polski do Rijeki w Chorwacji oraz do Kopru na Słowenii.

Reklama Reklama

Czytaj więcej Kolej Popularny pociąg wozi turystów do Chorwacji i Słowenii. Oto najlepsze kurorty Pierwsi w tym sezonie pasażerowie Adriatic Express dotarli już nad Adriatyk. Sezonowy pociąg z Warszawy kursuje od zeszłego piątku sześć razy w tyg...

Adriatic Express z problemami. Pasażer zrelacjonował podróż

Relację niezadowolonego pasażera Adriatic Expressu opisał niedawno „Fakt”. Mężczyzna wracał z chorwackiej Rijeki do Polski w piątek 3 lipca.

Pociąg wyruszył z 40-minutowym opóźnieniem, co było jednak dopiero początkiem problemów. Przez kilka pierwszych godzin podróży w wagonach nie działała klimatyzacja. „Pojawiała się masa innych defektów, jak np. otwarte drzwi w jednym wagonie podczas jazdy. Później również dowiedziałem się o niesprawnych hamulcach w jednym z wagonów” – relacjonował pasażer.

Z kolei około godziny 6 rano w sobotę 4 lipca już w Austrii pasażerowie zostali poproszeni przez obsługę o opuszczenie składu. W związku z tym musieli wysiąść na stacji Wien Westbahnhof i samodzielnie przedostać się na stację Wien Meidling, co wymagało podróży metrem. W czasie tej przesiadki klienci PKP mieli być zdani tylko na siebie.

„Wiele osób na pewno zrezygnuje z podróży pociągami spółki PKP IC. Nie mam co do tego wątpliwości” – podsumował czytelnik „Faktu”.

Czytaj więcej Szynowy Intermodal sięga z polskich portów do Czech i Słowacji Dzięki połączeniom kolejowym polskie porty zdobywają nowych klientów z Czech i na Słowacji, jednak na torach nadal są wąskie gardła.

Dziennikarz opisał swoją problematyczną podróż pociągiem Adriatic Express

Trudności w podróży powrotnej do Polski Adriatic Expressem opisał również dziennikarz Interii. Wspominał m.in. o ponad trzygodzinnym opóźnieniu, przegrzanych przedziałach, pobudce nad ranem oraz konieczności wielokrotnych zmian wagonów.

„Podróż znad Adriatyku zamieniła się w festiwal przeganiania pasażerów, informacyjnego chaosu, rosnącego opóźnienia oraz awarii. I choć do Warszawy wracałem niemal dobę, nikt – mimo duchoty – nie zaoferował nawet butelki wody” – podsumował swoją wakacyjną podróż dziennikarz.

Problemy z pociągiem Adriatic Express. Co na ten temat sądzi PKP Intercity oraz Ministerstwo Infrastruktury?

Na temat problemów z pociągiem Adriatic Express serwis polsatnews.pl rozmawiał z rzecznikiem PKP Intercity Michałem Wrzoskiem, który przyznał, że spółka rozmawia z Kolejami Austriackimi.

– Jesteśmy świadomi tych zdarzeń, rozmawiamy z Austriakami odnośnie do m.in. ich decyzji z wczorajszej nocy, by przesadzić część pasażerów do innego pociągu – zapewnił rzecznik PKP.

Dodał, że spółka zrobi wszystko, aby uniknąć kolejnych problemów. Ponadto przypomniał, że pasażerowie niezadowoleni z podróży pociągiem Adriatic Express mogą ubiegać się o rekompensatę.

Chaos i awarie pociągu do Chorwacji były też przedmiotem dyskusji między wiceministrem infrastruktury Stanisławem Bukowcem a byłym ministrem infrastruktury za czasów PiS Alvinem Gajadhurem w programie „Studio Parlament” na antenie Polsat News Polityka. Obecny wiceszef resortu infrastruktury przyznał: – Kolej do Adriatyku – na pniu się wykupują bilety. Jeśli pasażerowie nie byliby zadowoleni, nie wykupywaliby biletów na ten sezon.