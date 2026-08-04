W dniach od 31 lipca do 2 sierpnia do Czarnogóry wjechało 632 766 osób oraz 146 147 pojazdów. Oznacza to, że w ciągu dwóch dni bałkański kraj przyjął więcej osób, niż liczy mieszkańców. Według spisu powszechnego z 2023 roku populacja Czarnogóry wynosi bowiem 623 633 osoby.

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Tłumy ruszyły do Czarnogóry

Według danych policji największy ruch pasażerów i pojazdów odnotowano na przejściu granicznym Dobrakovo (na granicy Serbii i Czarnogóry), przez które przejechało 80 694 podróżnych. Przejście Debeli Brijeg przekroczyło 78 800 pasażerów, Sukobin/Muriciani – 72 937, Draczenovac – 67 155, Bożaj – 44 283, lotnisko w Podgoricy – 35 823, lotnisko w Tivacie – 32 532, a do portu w Kotorze przybyło 31 064 osób.

Gigantyczne kolejki na granicy. Kierowcy czekali ponad 10 godzin

W miniony weekend doszło do paraliżu ruchu na przejściu granicznym między Chorwacją a Czarnogórą, gdzie po stronie chorwackiej utworzyły się kolejki pojazdów o długości ponad 20 kilometrów – podały lokalne media.

Podróżni czekali na przekroczenie tej granicy ponad 10 godzin. Miejscowi, w obliczu utrzymującego się upału, rozdawali ludziom wodę i udostępniali im toalety w swoich domach. Odnotowano również przypadki podróżnych, którzy z powodu trudnych warunków trafili na pogotowie.