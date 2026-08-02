Samolot należący do firmy Aerodiana wystartował z lotniska w mieście Pisco i rozbił się na polu około 6 km od miasta Nazca w peruwiańskim regionie Ica. Nikt nie przeżył – podał dziennik „La Republica”, cytując władze Nasca.

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Na pokładzie maszyny było dwóch pilotów i 11 turystów. Władze nie ogłosiły jak dotąd tożsamości ofiar, ale peruwiańska agencja prasowa Andina podała, powołując się na jednego ze strażaków, że było wśród nich dwoje Niemców, dwoje Hiszpanów i siedmioro Włochów.

Na miejsce katastrofy udadzą się biegli z Limy, by wyjaśnić przyczyny wypadku – poinformował przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Lotnictwa Cywilnego (DGAC) William Acosta.

Geoglify z Nazca na liście UNESCO

Geoglify z Nazca, gigantyczne rysunki i figury geometryczne wyryte w ziemi na pustynnych płaskowyżach są jedną z największych atrakcji turystycznych Peru. Co roku przyciągają około 100 tysięcy turystów, którzy zwykle oglądają je z lotu ptaka, z pokładu niewielkich samolotów.

Geoglify powstawały od około 500 roku p.n.e. do 500 roku n.e. W 1964 roku zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO.

W piątek przeloty nad liniami z Nazca zostały tymczasowo zawieszone z powodu porywistych wiatrów, które przewróciły w okolicy kilka drzew – podała telewizja TV Peru.