Gatekeeping to coraz popularniejsze zjawisko w obleganych przez turystów miastach
Zjawisko narastającego gatekeepingu w obleganych przez turystów miastach opisuje dziennik „The New York Times”.
Gatekeeping, czyli w dosłownym tłumaczeniu „pilnowanie bram”, można rozumieć jako kontrolowanie dostępu. We współczesnym kontekście turystycznym i kulturowym określenie stało się synonimem strzeżenia lokalnych sekretów.
Jak pisze „The New York Times”, mieszkańcy miast takich jak Meksyk, Kopenhaga czy Mediolan mają dość sytuacji, w których ich codzienne azyle – ulubione kawiarnie, plaże, parki czy bazary z odzieżą – stają się zatłoczonymi atrakcjami turystycznymi. Reagują na to w prosty sposób: odmawiają dzielenia się poleceniami z przyjezdnymi. Gdy odkryją perełkę wolną od tłumów, zachowują tę informację dla siebie.
Zjawisko to jest formą samoobrony przed skutkami overtourismu (nadmiernej turystyki). Do głównych powodów, dla których mieszkańcy stosują gatekeeping, należą:
Zjawisko gatekeepingu to zderzenie dwóch światów. Z jednej strony współcześni podróżni desperacko poszukują autentyczności i ukrytych perełek, często omijając główne atrakcje turystyczne. Z drugiej strony lokalna społeczność czuje się przytłoczona napływem gości, traktując ich obecność jako formę najazdu.
W skrajnych przypadkach zmęczeni sytuacją mieszkańcy celowo wprowadzają turystów poszukujących sekretnych miejsc w błąd, kierując ich w mało atrakcyjne, a nawet niebezpieczne lokalizacje. Dla większości z nich jest to cicha walka o zachowanie prawa do przestrzeni, która, ich zdaniem, należy do nich.
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