Dertour Hotel & Resorts przejmie pozostałe udziały w DSR Hotel Holding należące obecnie do Deutsche Seereederei. Tym samym zakończy się etap funkcjonowania spółki jako joint venture obu podmiotów, które rozpoczęło działalność w 2021 roku.

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DSR Hotel Holding zarządza obecnie 34 hotelami w Niemczech, Austrii i Włoszech. W portfolio ma m.in. marki A-Rosa, aja Resorts i Henri, a także hotele indywidualne. Firma zatrudnia ponad 2700 pracowników. Portfolio będzie dalej rozwijane – po otwarciu hotelu Henri w Garmisch-Partenkirchen kolejnym projektem będzie hotel A-Rosa nad jeziorem Tegernsee, którego inaugurację zaplanowano na wrzesień.

Hotele jednym z filarów strategii Dertour

Przejęcie pełnej kontroli nad DSR Hotel Holding wpisuje się w strategię rozwoju Grupy Dertour, dla której własna baza hotelowa pozostaje jednym z kluczowych obszarów zrostu. Od 2021 roku wszystkie aktywności związane z hotelarstwem są skupione w ramach wyspecjalizowanego działu hotelowego.

Obecnie segment obejmuje 12 marek, około 120 obiektów w 15 krajach i zatrudnia około 5 tysięcy ludzi. Szczególne znaczenie mają hotele w miejscach, do których można dojechać łatwo samochodem lub koleją - stają się coraz istotniejsze w strategii grupy – wyjaśnia firma w komunikacie.

– Przejmując pełną własność DSR Hotel Holding, kontynuujemy ekspansję w dziedzinie hotelarstwa. Hotele są kluczowym elementem naszej oferty turystycznej, a nasze własne obiekty konsekwentnie notują wysoki poziom satysfakcji gości i rentowności – podkreśla dyrektor generalny Dertour Group Christoph Debus, cytowany w komunikacie.

Jak dodaje, hotele DSR Hotel Holding wyróżnia ich położenie – od centrów miast, przez obiekty nad wodą, po hotele w regionach górskich. Strategia grupy zakłada dalszą rozbudowę własnej sieci hoteli.

Dertour zwiększał swoje zaangażowanie w DSR Hotel Holding stopniowo. W 2024 roku grupa podniosła swój udział do 74,9 procent, a obecna transakcja oznacza przejęcie pozostałych akcji i pełną integrację spółki z koncernem.

Philipp von Czapiewski nowym prezesem DSR Hotel Holding

Zmianom właścicielskim będzie towarzyszyć zmiana w zarządzie spółki. 15 sierpnia 2026 roku stanowisko prezesa DSR Hotel Holding obejmie Philipp von Czapiewski. Będzie on odpowiadał za dalszy rozwój firmy i dołączy do zarządu działu hotelowego Dertour Group.

– To doświadczony menedżer, który pomoże nam rozwijać firmę i wzmacniać pozycję DSR Hotel Holding w naszej sieci hotelowej – wyjaśnia dyrektor generalny Dertour Group Hotel Division Ingo Burmester.

Według przedstawiciela Dertour kluczowe pozostanie zachowanie tożsamości i mocnych stron DSR Hotel Holding przy jednoczesnym dalszym budowaniu pozycji firmy na rynku hoteli wypoczynkowych w Niemczech, Austrii i Włoszech.