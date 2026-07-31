TUI Blue otwiera nowy rozdział w swojej strategii rozwoju. Marka, dotychczas kojarzona przede wszystkim z hotelami wypoczynkowymi w nadmorskich i górskich kurortach, wkracza na rynek krótkich wyjazdów do europejskich miast. Pierwsze obiekty mające sprostać klientom odwiedzających miasta na krótkie zwiedzanie będą Sewilla i Lizbona.

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To odpowiedź na rosnącą popularność city breaków i coraz większe zainteresowanie podróżami łączącymi zwiedzanie z wypoczynkiem. Rozszerzenie portfolio ma wzmocnić obecność TUI Blue nie tylko w kurortach, ale także w najważniejszych miastach.

89 pokojów i basen na dachu w Sewilli

Pierwszym miejskim hotelem marki będzie TUI Blue Sevilla Suites, którego otwarcie planowane jest na koniec 2026 roku. Nowo wybudowany obiekt stanie w dzielnicy Vega del Rey, około 10 minut od centrum Sewilli. Będzie miał 89 pokojów, do dyspozycji gości będą w nim m.in. basen na dachu i przestrzeń do wspólnej pracy (coworking).

Z kolei TUI Blue Rossio w Lizbonie powstaje na podstawie umowy franczyzowej. Przechodzi obecnie gruntowną modernizację. Butikowy hotel z 30 pokojami znajduje się w historycznej dzielnicy Baixa, a jego otwarcie zaplanowano na początek 2027 roku.

Po miastach w Azji czas na hotele w Europie

– Wprowadzenie oferty TUI Blue do segmentu city breaków to ważny etap rozwoju naszej marki. TUI Blue jest dziś najszybciej rozwijającą się marką hoteli wypoczynkowych w Grupie TUI – z ponad 100 obiektami na całym świecie i ambitnymi planami dalszej ekspansji – podkreśla Marco Ciomperlik, dyrektor operacyjny TUI Group, cytowany w komunikacie firmy.

Jak zaznacza, po wcześniejszym otwarciu hoteli w miastach Azji marka przenosi swoją koncepcję do najpopularniejszych wśród turystów miast Europy.

Według TUI wybór Lizbony i Sewilli nie jest przypadkowy. Oba miasta są celem krótkich wyjazdów, jednocześnie można w nich znaleźć bogatą ofertą kulturalną, gastronomiczną i historyczną, która „wpisuje się w filozofię TUI Blue opartą na lokalnych doświadczeniach”.

Goście nowych hoteli będą mogli korzystać z pomocy lokalnych „blue guides”, aplikacji Blue App, autorskich restauracji i atrakcji przygotowanych specjalnie dla odwiedzających.

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Zwiedzanie z TUI Musement

Integralną częścią projektu będzie oferta spod znaku TUI Musement, spółki pośredniczącej w organizowaniu w Grupie TUI lokalnych wycieczek i pośredniczącej w sprzedawaniu biletów do atrakcji. W Lizbonie TUI Musement ma ponad 200 propozycji – od spacerów z przewodnikiem, przez zwiedzanie stadionów piłkarskich, po wyjazdy do pobliskich miejscowości jak eleganckie Cascais nad oceanem i wpisana na listę UNESCO Sintra.

W Sewilli do wyboru jest ponad 100 atrakcji, w tym autorskie wycieczki prowadzone przez miejscowych ekspertów. Program obejmuje zarówno zwiedzanie najważniejszych zabytków miasta, jak i mniej znanych pałaców i historycznych rezydencji hiszpańskiej arystokracji.