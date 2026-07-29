Do gaszenia pożarów w prowincji Mugla w południowo-zachodniej Turcji skierowano pięć samolotów, 18 śmigłowców, 93 wozy strażackie, 24 cysterny z wodą, 23 maszyny budowlane oraz ponad 800 strażaków - podało biuro gubernatora prowincji.

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W regionie ewakuowano szpital i 43 gospodarstwa domowe - łącznie 202 osoby. W związku z pojawieniem się ognia zamknięto też główną drogę tej prowincji. Pożar ugaszono po kilku godzinach – podała agencja Anadolu.

Pożary dotarły w okolice popularnej miejscowości turystycznej - Antalya

Strażacy walczyli też w środę z pożarami w prowincji Antalya na południu kraju, w położonej na zachodzie prowincji Balikesir, gdzie ogień ogarnął obszar leśny i gaje oliwne, oraz pożarami w prowincjach Yalova i Kutahya w północno-zachodniej Turcji. Większość z pożarów w tych regionach kraju została opanowana - podała telewizja A Haber.

Od początku lata tureckie władze i eksperci wielokrotnie ostrzegali, że gwałtowny wzrost temperatur, długotrwała susza oraz silny wiatr znacząco zwiększyły ryzyko pożarów lasów na terenie całej Turcji.

Gubernatorzy poszczególnych prowincji wprowadzili sezonowe ograniczenia wstępu na tereny leśne, a przedstawiciele władz nieustannie apelują do mieszkańców o unikanie działań mogących wywołać pożar, takich jak rozpalanie ognisk, wypalanie nieużytków rolnych czy wyrzucanie niedopałków papierosów.

Jakub Bawołek

jbw/ ap/