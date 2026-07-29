O stanowiska wiceprezesów Polskiej Organizacji Turystycznej ubiegało się czworo kandydatów. Jeden rozchorował się w ostatniej chwili i nie wziął udziału w przesłuchaniu w ramach konkursu. Do dalszego etapu przeszło pozostałych troje, a komisja rekrutacyjna pozytywnie zaopiniowała wszystkich troje: doktora nauk społecznych Violettę Hamerską, ekspertkę od jakości usług hotelowych i zarządzania doświadczeniami gości, Pawła Morasa, dyrektora Stołecznego Biura Turystyki i doktor Karinę Przybyło-Kisielewska, wiceprezeskę prywatnego Sanatorium Bristol Art.&Medical Spa w Busku Zdroju.

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Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Magdalena Krucz wybrała dwoje z nich – Morasa i Przybyło-Kisielewską - i poprosiła o opinię na ich temat Radę POT. Opinia Rady jest konieczna ze względu na zapisy ustawy o POT, lecz nie jest wiążąca.

Oboje kandydatów przesłuchiwanych dzisiaj przez członków Rady uzyskało pozytywną opinię.

Jak się dowiadujemy, Krucz podpisała od razu nominację Morasowi. Będzie on mógł przystąpić do pracy już w poniedziałek. Jego zakres kompetencji obejmie nadzór nad dwoma departamentami: marketingu i planowania i rozwoju. Będą mu podlegać między innymi Zagraniczne Oddziały Polskiej Organizacji Turystycznej, których jest na świecie czternaście.

Karina Przybyło-Kisielewska rozpocznie pracę na nowym stanowisku prawdopodobnie za miesiąc. W ramach swoich kompetencji w POT zajmie się turystyką uzdrowiskową i turystyką biznesową (MICE). Będzie jej podlegać Biuro Spotkań i Wydarzeń - Poland Convention Bureau.