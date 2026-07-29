Dr hab. Barbara Mróz-Gorgoń, jest profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prezeską Fundacji Marka Polska Think Tank. – Profesor Mróz-Gorgoń to najwybitniejsza w Polsce specjalistka od kształtowania marki, współpracuje z nami od dłuższego czasu – powiedział Tusk w środę podczas konferencji prasowej. Jak dodał, Mróz-Gorgoń od dłuższego czasu doradza polskiemu rządowi.

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Zdaniem premiera kluczowe jest, by skupić starania różnych rządowych instytucji i ministerstw, by lepiej promować Polskę. – Mówimy tutaj o promocji zarówno na rzecz atrakcyjności turystycznej naszego kraju, wizerunku Polski, poszczególnych marek – dodał Tusk. Tłumaczył, że celem będzie skupienie strumienia pieniędzy, który obecnie jest rozproszony, w jeden program, z którego wyniknie spójna promocja marki naszego kraju. – Nie będziemy do tego dokładali ani grosza – zaznaczył.

Szef rządu podkreślił, że zadaniem nie jest jedynie sprawienie, by Polska stała się bardziej atrakcyjnym kierunkiem turystycznym, ale też promocja local content. Szef rządu wyjaśnił, że chodzi o zachęcenie zagranicznych inwestorów do współpracy z polskimi podmiotami.

Polska potrzebuje silnej marki

Gorgoń-Mróz stwierdziła, że marka Polska nie jest własnością rządu, ani poszczególnych inwestycji, a tworzą ją przedsiębiorcy, artyści, ludzie kultury, sportowcy, naukowcy oraz sami obywatele.

– Silna marka narodowa to realne korzyści. To więcej inwestycji, rozpoznawalność naszych marek, produktów, firm za granicą, ale też wielka siła w relacjach międzynarodowych – oceniła nowa pełnomocniczka.

Przekonywała też, że do zarządzania marką narodową potrzeba ścisłych kompetencji. – Tu wchodzi w grę marketing, tu wchodzi w grę public relations, wchodzi komunikacja i oczywiście badania i koordynacja z instytucjami. Zadaniem pełnomocniczki zatem nie będzie polityka, ale właśnie stworzenie trwałego systemu koordynowania tych wszystkich działań, które w tej chwili są nadal bardzo mocno rozproszone – dodała.

We wtorek rząd przyjął rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw promocji marki Polski. „Będzie on koordynował działania administracji rządowej związane z tworzeniem, wdrażaniem i rozwojem spójnej marki narodowej. Celem nowych rozwiązań jest zapewnienie jednolitego zarządzania marką narodową oraz skuteczniejszego budowania i ochrony wizerunku Polski w kraju i za granicą” – wskazano we wtorkowym komunikacie KPRM.

Pełnomocnik ma się zająć opracowaniem „projektu strategii budowy i promocji marki Polski oraz planu jej wdrożenia”. Do jego zadań będzie również należało opracowanie księgi „Marki Polska”, czyli standardów komunikacyjnych i wizualnych oraz zasad spójnego jej wykorzystywania, a także prowadzenie działań na rzecz zwiększania rozpoznawalności Polski i wzmacniania jej wizerunku w kraju oraz za granicą.

Zdaniem premiera kluczowe jest, by skupić starania różnych rządowych instytucji i ministerstw, by lepiej promować Polskę. – Mówimy tutaj o promocji zarówno na rzecz atrakcyjności turystycznej naszego kraju, wizerunku Polski, poszczególnych marek – dodał Tusk. Tłumaczył, że celem będzie skupienie strumienia pieniędzy, który obecnie jest rozproszony, w jeden program, z którego wyniknie spójna promocja marki naszego kraju.

Barbara Mróz-Gorgoń – ekspertka od marketingu i marki

Barbara Mróz-Gorgoń, profesorka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, jest specjalistką ds. marki i strategii firmy, badaczką i naukowcem. Doradza wielu polskim i międzynarodowym firmom w zakresie marketingu, strategii rozwoju i PR.

Jest przewodniczącą Rady Doradczej Kotler Impact Poland, wiceprzewodniczącą Rady Zachodniej Izby Gospodarczej i doradcą Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, profesorką wizytującą na Kasetsart University w Bangkoku.

Członkini GRAI – zespołu stworzonego przy Ministerstwie Cyfryzacji, kuratorką wystawy sztuki generatywnej artintell (sztuka wykorzystująca AI), ekspertka w międzyresortowym zespole tworzącym spójną strategię komunikacji polskiej marki. Jest autorką nagradzanej książki „Rebranding. Strategiczna zmiana dla organizacji”.

Wcześniej pełnomocnikiem rządu do spraw promocji polskiej marki byli wiceministrowie sportu i turystyki. W rządzie Zjednoczonej Prawicy był nim Andrzej Gut-Mostowy, a w rządzie Koalicji Obywatelskiej Piotr Borys.

jls/ mmu/