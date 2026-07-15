Kim są kandydaci? To znani w branży turystycznej menedżerowie.

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Doktor nauk społecznych Violetta Hamerska z Warszawy jest ekspertem jakości usług hotelowych i zarządzania doświadczeniami gości (guest experience). Zajmuje się poprawą jakości obsługi gości w hotelach poprzez projektowanie usług i edukowanie pracowników z psychologii obsługi gości. Jej najbardziej znanym projektem jest stworzony 17 lat temu program certyfikowania obiektów hotelowych „Hotel Przyjazny Rodzinie”, a od dziewięciu lat prowadzi też autoryzowanie miejsc przyjaznych zwierzętom „Pies w Hotelu”.

"Jako strategiczna konsultantka na poziomie C-Level doradzam inwestorom oraz dyrektorom hoteli w tworzeniu nowoczesnych modeli biznesowych, szczególnie w obszarze People & Culture, bo wiem, że w hotelarstwie, to ludzie są najważniejsi. Zajmuję się również Hotel Brand Experience oraz marketingiem doświadczeń" – napisała o sobie na Linkedinie.

Ma też doświadczenia z pracy dyrektora na Polskę The British Tourist Authority (obecnie Visit

Britain) czy pierwszego pracownika zatrudnionego przez Polską Izbę Turystyki.

Wykłada w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, ukończyła studia MBA i studia podyplomowe w SWPS z projektowania usług, praktycznej psychologii społecznej i psychologii motywacji.

Od 2025 roku prowadzi własną spółkę Lunavita.

Paweł Moras to menedżer z doświadczeniem zdobytym w samorządzie, instytucjach publicznych i organizacja pozarządowych. "Specjalizuje się w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego i komunikacji międzykulturowej".

Chociaż urodzony we Wrocławiu, od 2018 roku kieruje jako dyrektor Stołecznym Biurem Turystyki. Wcześniej dziesięć lat zarządzał międzynarodową organizacją "odpowiedzialną za dialog europejski młodego pokolenia" Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Zaczynał karierę w 1998 roku jako asystent wiceprezydenta Wrocławia, awansując później na dyrektora biura Expo (2000-2002) i koordynatora programu ds. rozwoju międzynarodowych inwestycji w samorządzie wrocławskim (2003-2004).

W swojej karierze był też dyrektorem departamentu spraw społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i menedżerem w spółce InterSPA-Gruppe.

Studiował germanistykę w Uniwersytecie Wrocławskim, był stypendystą Uniwersytetu w Dortmundzie, a także w Fundacji Roberta Schumana w Brukseli i Departamentu Stanu w Waszyngtonie. Zdobył tytuł MBA podczas studiów w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

Doktor Karina Przybyło-Kisielewska ze Skawiny jest od ponad 11 lat wiceprezesem prywatnego Sanatorium Bristol Art.&Medical Spa w Busku Zdroju. W latach 2019-2023 była też członkiem zespołu badawczo-rozwojowego w zakresie wyznaczania innowacyjnych kierunków leczenia leczniczego - siarczkowej diety redukcyjnej i femiterapii. Za prace badawczo-rozwojowe i wdrożenie nowych pakietów terapii uzdrowiskowej obiekt otrzymany tytuł: „Świętokrzyski kreator rozwoju” w kategorii nauka i biznes.

Wykładowca w Uniwersytecie im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, na kierunku turystyki prozdrowotnej.

Współtwórczyni i egzaminatorka zintegrowanego systemu kwalifikacyjnego „Obsługa w turystyce” i „Menager Spa&Wellness”.

Doradca ds. turystyki uzdrowiskowej, doradca branży hotelarskiej, doradca ds. hotelarstwa Wellness.

Przed 2015 rokiem zdobywała doświadczenia jako kierownik ośrodka Health & SPA w

Busku-Zdrój, a także w hotelach, oraz jako zastępca dyrektora ds. badań naukowych w projekcie badawczo-rozwojowym „Nowe kierunki leczenia uzdrowiskowego – krenoterapia wodą siarczkową w łagodzeniu objawów menopauzy”.

Zaangażowana w prace świętokrzyskich organizacji, jak Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie i Izba Gospodarcza „Koło Turystyki Zdrowotnej”.

Kończyła studia z zarządzania i marketingu w AGH w Krakowie, podyplomowe z zarządzania hotelami w Bielskiej Wyższej Szkole im. J. Tyszkiewicza i Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości a w Akademii Kultury Fizycznej im. Bronisława Czecha w Krakowie broniła pracy doktorskiej z nauk medycznych i zdrowotnych.

Konkurs na obsadzenie dwóch stanowisk w zarządzie POT

Konkurs na swoich zastępców prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Magdalena Krucz ogłosiła 27 maja. Chodzi o obsadzenie dwóch wakujących stanowisk. Od tamtej pory toczyły się procedury, w tym przesłuchiwanie kandydatów przez komisję konkursową, które zakończą się formalnie do końca lipca. Brakuje jeszcze przesłuchania trojga najlepiej ocenionych przez komisję konkursową kandydatów (z naszych informacji wynika, że zgłosiło się czworo kandydatów, z których jednego komisja odrzuciła z powodów formalnych) przez Radę POT i podpisu pod nominacjami samej pani prezes.

Jeśli wszystko potoczy się zgodnie z tym planem, nowi zastępcy będą mogli rozpocząć pracę 1 sierpnia.

Obecnie zarząd POT działa w składzie dwuosobowym, oprócz Magdaleny Krucz jest w nim wiceprezes Małgorzata Wilk-Grzywna. Ustawa o POT przewiduje możliwość obsadzenia jeszcze dwóch stanowisk w kierownictwie organizacji.

Co przewidują warunki konkursu?

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku wiceprezesa obejmuje w szczególności:

1. Udział w tworzeniu rocznych i wieloletnich planów działania POT;

2. Nadzorowanie i podejmowanie decyzji w zakresie podległych komórek organizacyjnych;

3. Występowanie na zewnątrz POT w sprawach należących do zakresu działania nadzorowanych komórek organizacyjnych, w granicach udzielonego pełnomocnictwa;

4. Występowanie na zewnątrz POT w sprawach należących do zakresu działania Prezesa z jego upoważnienia.

Wymagania

1. osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;

2. jest obywatelem polskim;

3. korzysta z pełni praw publicznych;

4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5. posiada kompetencje kierownicze;

6. posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

7. posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Polskiej Organizacji Turystycznej;

8. posługuje się w mowie i piśmie minimum jednym językiem obcym, przy czym preferowany jest język angielski.

Informacja o metodach i technikach naboru

Proces naboru prowadzi zespół powołany przez Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej. Proces naboru kandydatów składa się z pięciu etapów.

Etap I: analiza złożonych dokumentów pod względem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Pierwszy etap procesu naboru polega na weryfikacji, czy kandydaci spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci, którzy spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o naborze zostaną zakwalifikowani do II etapu naboru.

Etap II: sprawdzian wiedzy merytorycznej wymaganej na tym stanowisku, wskazanej w ogłoszeniu w formie rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której sprawdzeniu podlegać będą w szczególności: doświadczenie zawodowe oraz wiedza merytoryczna wymagana na tym stanowisku. Zespół może podjąć decyzję o zweryfikowaniu wiedzy kandydatów najpierw także w formie pisemnej (test wiedzy lub pytania otwarte).

Etap III: sprawdzian kompetencji kierowniczych. Kandydaci, którzy osiągną pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji kierowniczych, przechodzą do kolejnego etapu procesu naboru. Każdy członek zespołu ma jeden głos.

Etap IV: przedstawienie 3 kandydatur Prezesowi Polskiej Organizacji Turystycznej.

Etap V: Prezes POT w wyniku przeprowadzonego naboru, po zasięgnięciu opinii Rady Polskiej Organizacji Turystycznej, powołuje kandydata na stanowisko wiceprezesa POT.