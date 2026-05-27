W krakowskim Centrum Kongresowym ICE zakończyła się pierwsza w historii polskiej gastronomii gala z okazji przyznania polskim restauracjom rekomendacji i gwiazdek Michelina. To efekt współpracy Polskiej Organizacji Turystycznej i przewodnika Michelin, która, jak przypomniał sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Ireneusz Raś, rozpoczęła się w 2022 roku.

Wcześniej inspektorzy słynnego przewodnika kulinarnego wizytowali jedynie wybrane polskie miasta – Kraków, Warszawę, Wrocław, Poznań i Trójmiasto – tym razem, pierwszy raz w historii, selekcja objęła cały kraj, zarówno największe miasta, jak i mniejsze miejscowości.

– To historyczny moment i dla Polski i dla przewodnika. Polska dołącza do rodziny Michelin – podkreślił podczas uroczystości międzynarodowy dyrektor przewodnika Michelin Gwendal Poullennec.

– Chcemy walczyć o jak najlepszą jakość naszych usług turystycznych. W wielu aspektach, również tym gastronomicznym, jesteśmy już na poziomie „top”, ale musimy ten rynek dalej budować i z takimi właśnie mocnymi partnerami – wskazywał Raś. – Dzięki naszej tradycji, również tej kulinarnej, na święta Wielkanocy przyjechało do nas o 30 procent więcej Włochów niż w zeszłym roku i 25 procent więcej Hiszpanów. To pokazuje, że wszyscy szukają tego, co unikatowe, nietknięte, nowe, świeże i wyjątkowe. Mam nadzieję, że z tej współpracy uda nam się zbudować jeszcze więcej dla rozwoju polskiej turystyk – dodał i podziękował „wszystkim wirtuozom, artystom, którzy budują potencjał naszego wizerunku poprzez kulinaria”.

Kuchnia motorem promocji polskiej turystyki

Jak podkreśliła prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, kuchnia jest dziś jednym z motorów napędowych turystyki przyjazdowej do Polski. Badania mówią, że prawie 70 procent obcokrajowców przyjeżdża do Polski, żeby doświadczać smaków.

– Bycie w przewodniku Michelin to jak dodanie jeszcze jednej gwiazdki do naszego wizerunku. Turystyka premium, turystyka na najwyższym poziomie to coś, czego chce doświadczać turysta właśnie w oparciu o smaki, o to, co państwo na co dzień serwujecie swoim gościom. To turystyka premium jest naszą szansą – wskazywała Magdalena Krucz.

Gwoździem programu było ogłoszenie nagrodzonych gwiazdkami restauracji. Jedną gwiazdką Michelin wyróżnił 10 restauracji. Cztery z nich dostały ją pierwszy raz. Są to: Baba (Wrocław) - jej szefową jest Beata Śniechowska, która dostała gwiazdkę jako pierwsza kobieta w Polsce, Alon Omakase (Warszawa), Most (Wrocław) i Steampunk (Pszczyna). Swoje gwiazdki utrzymały: Arco by Paco Pérez (Gdańsk), Giewont (Kościelisko), Muga (Poznań), Hub.Praga (Warszawa), Nuta (Warszawa) i Rozbrat 20 (Warszawa).

Nie przybyło restauracji z dwiema gwiazdkami, utrzymała je natomiast, czwarty rok z rzędu, krakowska Bottiglieria 1881.

Michelin przyznał również nagrody za otwarcie roku 2026, serwis, dla młodego szefa kuchni, sommeliera, a także zieloną gwiazdkę i Bib Gourmand (38 restauracjom, w tym 19 nowym). W sumie nagrodzonych zostało 196 szefów kuchni z całej Polski.

Setki restauracji, ale zasady oceny te same

Wybór polskich restauracji eksperci od Michelina oparli na metodologii, która wykorzystuje pięć kryteriów zapewniających spójność ocen we wszystkich krajach. Są to: jakość składników, harmonia smaków, biegłość technik kulinarnych, osobowość szefa kuchni wyrażona poprzez jego kuchnię oraz powtarzalność, zarówno w całym menu, jak i w czasie.

Narodowa selekcja Michelina to nie tylko prestiżowe wyróżnienia, ale także realne korzyści dla gospodarki i turystyki – podkreśla POT. Doświadczenia innych państw pokazują, że obecność w przewodniku przekłada się na wzrost liczby turystów zagranicznych, rozwój segmentu turystyki premium, zwiększenie inwestycji w sektorze hotelarsko-gastronomicznym, promocję lokalnych produktów i regionalnych tradycji kulinarnych, wzrost rezerwacji w wyróżnionych restauracjach nawet o kilkadziesiąt procent.

Pierwszy przewodnik Michelin ukazał się we Francji na przełomie XIX i XX wieku jako praktyczny poradnik dla kierowców, mający również wspierać sprzedaż opon. Siedziba Michelina mieści się w Clermont-Ferrand we Francji.

Michelin uważany jest za najbardziej wpływową publikację w branży gastronomicznej. Gwiazdki Michelina pozostają międzynarodowym symbolem jakości i kunsztu kulinarnego, a obecność w selekcji przewodnika znacząco wpływa na rozpoznawalność restauracji i całych kierunków turystycznych.