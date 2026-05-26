Lista 500 „Rzeczpospolitej” publikowana jest od 27 lat. Jak czytamy w serwisie rp.pl, 500 największych firm wypracowało w zeszłym roku ponad 2,7 biliona złotych przychodów. To więcej niż rok wcześniej, ale zyski tych przedsiębiorstw były mniejsze. „To skutek rosnących kosztów działalności. Niekorzystny trend utrzymuje się również w 2026 roku”.

Reklama Reklama

Polska gospodarka na tle innych krajów w ostatnich latach radzi sobie bardzo dobrze. W 2025 r. PKB wzrósł o 3,6 procent Ale to wcale nie znaczy, że warunki do prowadzenia biznesu są łatwe. Już podczas zeszłorocznej Listy 500 sygnalizowaliśmy, że rosnące koszty uderzą w wyniki firm. Najnowsza, już 28. edycja, potwierdza, że tak się rzeczywiście stało.

Wprawdzie firmom udało się zwiększyć przychody o prawie 4 procent, do ponad 2,7 biliona złotych, ale ich rentowność spadła. Łączny zysk operacyjny i zysk brutto skurczyły się o kilka procent, a zysk netto o prawie jedną czwartą.

Coraz więcej turystyki na Liście 500 „Rzeczpospolitej”

Branża turystyczna na tym tle wypada szczególnie korzystnie. Jej przychody rosły szybciej niż przychody w innych częściach gospodarki. Mowa tu głównie o biurach podróży, które według wyliczeń Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata w 2025 roku zanotowały wzrost przychodów o 17 procent, a rentowność 2,41 procent

Jak zauważa Katarzyna Kucharczyk z rp.pl, przez ponad dwie dekady największy odsetek na liście stanowiły firmy zagraniczne. Jednak w ostatnich latach w siłę rosły podmioty z polskim, prywatnym kapitałem. Zeszłoroczna edycja „Listy” była pierwszą, w której wyszły one na prowadzenie, stanowiąc 46,4 procent wszystkich. W tym roku jest identycznie. W zestawieniu znalazły się 232 firmy prywatne polskie, 227 zagranicznych, 33 państwowe i 8 komunalnych.

„Wprawdzie firm państwowych jest na 'Liście' relatywnie mało, ale za to są to bardzo duże podmioty, co dobrze obrazują statystyki bazujące na wartości przychodów. W takim ujęciu na przedsiębiorstwa państwowe przypada niemal jedna piąta (19,3 proc.) całości. Największy udział w przychodach (około 41,6 proc.) mają firmy prywatne polskie. Tuż za nimi (38,6 proc.) są podmioty zagraniczne”.

Największą firmą w zestawieniu jest koncern Orlen. Jego przychody w 2025 r. wyniosły 267,8 miliarda złotych i były niższe o 27 miliardów złotych rok do roku.

Druga na liście znalazła się spółka Jeronimo Martins, właściciel sklepów Biedronka. W 2025 r. udało mu się zwiększyć obroty o prawie 6 procent, do 107,8 miliarda złotych. „Mimo trudnych warunków rynkowych wypracował solidny zysk”.

Imponujący wzrost zanotowała też trzecia w tym rankingu firma – Totalizator Sportowy. Zwiększyła przychody o 30 procent, do niemal 90 miliardów złotych.

W pierwszej dziesiątce tegorocznej listy znalazły się jeszcze PGE (4), PZU (5), Lidl (6), PKO BP (7), KGHM (8), Dino (9) i Tauron (10).

Chociaż to firmy z sektora paliwowo-energetycznego mają największe obroty, to pod względem charakteru prowadzonej działalności najbardziej widoczne są spółki handlowe. W zeszłorocznej edycji było ich 106, w tym jest ich 108. Dalej plasują się usługi finansowe i informatyczne (59 firm), budownictwo (56) i produkcja żywności (53).

Firmy turystyczne w rankingu największych w kraju

Najwyżej w rankingu największych firm z dziedziny turystyki znalazło się spółka Itaka Holdings – z przychodami w wysokości 7,56 miliarda złotych (przychody ze sprzedaży samych imprez turystycznych tej firmy wyniosły 7,35 miliarda złotych, co zostało odnotowane w Rankingu Biur Podróży 2026) zajęła 78 miejsce, o sześć miejsc wyżej niż rok wcześniej. Tuż przed nią znalazł się Volkswagen Motor Polska z 7,85 miliarda złotych przychodów, a za nią Polkomtel z wynikiem w wysokości 7,55 miliarda złotych.

Na miejscu 102 uplasowało się biuro podróży TUI Poland, jego obroty to 5,49 miliarda złotych. 117. (rok wcześniej 118) zajęła spółka Rainbow Tours z przychodami 4,56 miliarda złotych. Na 153 miejsce zasłużył Coral Travel Poland, jego przychody to 3,5 miliarda złotych, a miejsce sprzed roku – 142.

304. miejsce zajęło biuro podróży Anex Tour, której przychody wyniosły prawie 1,5 miliarda złotych. Z kolei 1,12 miliarda złotych przychodów zapewniło spółce Exim, właścicielowi marki biura podróży Exim tours, miejsce 373.

Na „Liście 500” odnajdziemy jeszcze na miejscu 402 (pierwszy raz na liście) biuro Join Up! Polska, które w zeszłym roku wypracowało 983 milionów złotych obrotów, a na 415 spółkę Grecos Holiday z przychodami 941 milionów złotych.

W rankingu znalazły się jeszcze takie firmy związane z turystyką, jak narodowa linia lotnicza PLL LOT (miejsce 59, przychody LOT-u w wysokości 10,8 mld zł pochodzą z 2024 roku ze względu na to, że przewoźnik nie ujawnił jeszcze wyników za 2025 rok), największa czarterowa linia lotnicza Enter Air (miejsce 170, przychody 2,95 mld zł), właściciel kilku internetowych platform z usługami turystycznymi, w tym Wakacje.pl i Travelplanet.pl, Wirtualna Polska Holding (miejsce 221, przychody 2,21 mld zł), linia lotnicza z grupy Ryanaira, zarejestrowana w Polsce do obsługiwania klientów czarterowych Ryanair Sun (miejsce 229, 2,11 mld zł) i spółka dewelopersko-hotelarska Arche (miejsce 435, 882 mln zł).