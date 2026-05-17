Gniezno opublikowało pierwszy w swojej historii kompleksowy raport na temat ruchu turystycznego. Wskazuje on, że w 2025 roku pierwszą stolicę Polski odwiedziło 406,8 tysiąca turystów, czyli o 68 procent więcej niż rok wcześniej. Takiej dynamiki wzrostu nie odnotowało żadne inne miasto w Polsce – dla porównania Wrocław urósł o 15 procent, Poznań o 12 procent, Warszawa o 11 procent, a Kraków o 9 procent.

– Gniezno osiągnęło największą dynamikę wzrostu ruchu turystycznego spośród wszystkich analizowanych polskich miast. To nie był przypadek – to efekt świadomej strategii i wyjątkowego jubileuszu – mówi prezydent Gniezna Michał Powałowski, cytowany w komunikacie prasowym.

Ten historyczny rekord udowadnia, że umiejętnie wykorzystany jubileusz milenium koronacji potrafi trwale zmienić turystyczną mapę Polski – czytamy dalej.

Głównym motorem wzrostu były obchody Milenium Koronacji Pierwszych Królów Polski i organizowane z tej okazji wydarzenia. Samo sierpniowe widowisko historyczne przyciągnęło niemal 12 tysięcy widzów z Polski i zagranicy – Niemiec, Austrii czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Analiza mediów społecznościowych wykazała zasięg 2,94 miliona odbiorców i ekwiwalent reklamowy przekraczający milion złotych.

Więcej turystów zagranicznych i noclegów

Dane GUS pokazują, że powiat gnieźnieński zanotował w 2025 roku 144,9 tysiąca noclegów, co oznacza wzrost o 31 procent, licząc rok do roku, podczas gdy średnia krajowa wyniosła 7,2 procent.

Liczba turystów zagranicznych korzystających z noclegów wzrosła o spektakularne 89 procent – z 7,6 tysiąca do 14,4 tysiąca. Wśród nich dominowali Niemcy (44,4 procent), Czesi (18,5 procent) i Amerykanie (11,1 procent).

Sezon wyraźnie się wydłużył – ruch był widoczny już od początku roku, z kulminacją w lipcu, który w stosunku do roku poprzedniego urósł o 75 procent.

Kim jest typowy turysta odwiedzający Gniezno? Badania ankietowe przeprowadzone wśród 50 przedstawicieli branży turystycznej rysują wyraźny profil: to przede wszystkim turysta indywidualny (53,1 procent), przyjeżdżający na jeden dzień lub weekend, zainteresowany historią (78,4 procent wskazań), kulturą (51 procent) i religią (41 procent). Przyjeżdża, by zobaczyć katedrę gnieźnieńską (94 procent odwiedzających), Muzeum Początków Państwa Polskiego (82 procent) i starówkę (70 procent). Wydaje głównie na noclegi i gastronomię – 53 procent lokalnych restauracji odnotowało wzrost liczby klientów.

Wyzwania i dalszy rozwój

Raport nie poprzestaje na liczeniu sukcesów. Wskazuje też kolejne wyzwania infrastrukturalne czy organizacyjne. Rekomenduje też przyjęcie stałej metodologii monitorowania ruchu turystycznego, opartej na trzech niezależnych metodach szacowania – danych GUS, usługach przewodników i obsłudze w centrum informacji turystycznej, tak by wyniki z kolejnych lat były w pełni porównywalne.

– Rok 2025 był dla Gniezna rokiem przełomowym – nie tylko ze względu na rekordowe liczby, ale dlatego, że miasto będące sercem Szlaku Piastowskiego umocniło swoją markę na krajowym rynku turystyki kulturowej – podsumowuje dyrektor Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i koordynator obchodów milenijnych Artur Krysztofiak.

Pierwszy raz Gniezno dysponuje rzetelnym narzędziem do mierzenia własnego potencjału. To dobry fundament, by na podstawie obserwacji zmian trendów, wsłuchiwania się w głos turystów i sukcesywnego rozszerzania oferty, zamienić historyczny jubileusz w trwały, coroczny wzrost – głosi komunikat.

Cyfrowa przyszłość turystyki w Gnieźnie

Gniezno nie zamierza poprzestawać na świętowaniu rekordów. Prezydent miasta zapowiedział uruchomienie portalu Gniezno.travel – nowoczesnej, cyfrowej wizytówki pierwszej stolicy Polski. Zarządzanie nowym serwisem i powiązanymi z nim mediami społecznościowymi powierzono Gnieźnieńskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji.

Sercem witryny będzie moduł oparty na sztucznej inteligencji – chatbot pełniący rolę wirtualnego przewodnika i planisty podróży. Dzięki niemu turyści szybko sprawdzą godziny otwarcia katedry, zaplanują weekendowy wyjazd dla rodziny czy znajdą restaurację z lokalnymi specjałami. To bezpośrednia odpowiedź na wnioski z raportu, wskazujące na potrzebę skupienia praktycznych informacji w jednym miejscu. Jeśli ambitne plany zostaną zrealizowane, Gniezno dołączy do elitarnego grona polskich miast, które traktują cyfrową obsługę gości na równi z bogatą ofertą kulturalną.