Grecja coraz wyraźniej dołącza do państw europejskich, które próbują administracyjnie kontrolować skutki nadmiernej turystyki – pisze gazeta „Die Welt” w elektronicznym wydaniu. Po latach dynamicznego wzrostu ruchu turystycznego władze kraju przyznają, że część regionów osiągnęła granice wydolności infrastrukturalnej i środowiskowej.

Rząd Grecji przeciw nadmiernej urbanizacji

Według danych greckiego banku centralnego w 2025 roku kraj odwiedziło prawie 38 milionów turystów – najwięcej w historii. Największe obciążenie odczuwają wyspy, które od lat należą do najpopularniejszych wakacyjnych kierunków w Europie.

Nowe przepisy przedstawili podczas konferencji prasowej w Atenach przedstawiciele resortów turystyki i środowiska. Kluczowym elementem reformy jest podział regionów według stopnia obciążenia ruchem turystycznym.

W praktyce oznacza to bardziej restrykcyjne zasady dla inwestycji hotelowych w najpopularniejszych kierunkach. Na wyspach takich jak Santoryn, Mykonos, Rodos czy Kos nowe hotele będą mogły mieć w najbardziej przeciążonych strefach maksymalnie 100 pokojów lub miejsc noclegowych. Grecki rząd chce w ten sposób ograniczyć dalszą intensywną rozbudowę infrastruktury noclegowej i spowolnić proces nadmiernej urbanizacji wybrzeży.

Zmiany obejmują również zasady lokowania nowych inwestycji hotelowych poza wyznaczonymi terenami budowlanymi. Obiekty będą mogły powstawać wyłącznie na dużych działkach – w zależności od regionu od 8 do 16 hektarów. To istotna zmiana dla rynku nieruchomości turystycznych, ponieważ przez lata rozwój wielu wysp odbywał się w sposób rozproszony i trudny do kontrolowania pod względem urbanistyki.

Nowe regulacje mają także zwiększyć ochronę wybrzeża. W pasie do 25 metrów od linii brzegowej co do zasady nie będzie można realizować nowych inwestycji budowlanych. Wyjątki przewidziano jedynie dla infrastruktury technicznej, dojść i dróg ewakuacyjnych.

Mieszkańcy mają dość podporządkowania życia turystom

Minister środowiska Stavros Papastavrou określił reformę jako „historyczną zmianę” w polityce przestrzennej kraju.

Rosnący ruch turystyczny od lat budzi napięcia społeczne w najpopularniejszych greckich kurortach. Mieszkańcy skarżą się na przeciążoną infrastrukturę, problemy z dostępem do wody, korki i gwałtownie rosnące ceny nieruchomości i najmu.

Szczególnie dotkliwy stał się rozwój krótkoterminowego najmu turystycznego, który ogranicza dostępność mieszkań lokalnym społecznościom. Problem ten widoczny jest nie tylko w Atenach, ale przede wszystkim na wyspach żyjących niemal wyłącznie z turystyki.

Nowe przepisy wpisują się więc w szerszy europejski trend regulowania rynku turystycznego. Podobne działania podejmują już m.in. Hiszpania, Włochy czy Chorwacja, gdzie samorządy coraz częściej próbują ograniczać skalę ruchu turystycznego lub kontrolować rozwój infrastruktury noclegowej.

Masowa turystyka kontra zrównoważony rozwój

Dla hotelarzy i inwestorów nowe regulacje oznaczają większe koszty i bardziej skomplikowane procedury planistyczne. Jednocześnie część rynku przyznaje, że bez ograniczeń dalszy rozwój turystyki może zacząć działać przeciwko samej Grecji jako kierunkowi. Przeciążone plaże, problemy komunikacyjne i degradacja krajobrazu coraz częściej wpływają na doświadczenia przyjezdnych i wizerunek kraju.

Nowe przepisy mają wejść w życie pod koniec czerwca. Branża będzie uważnie obserwować, czy restrykcje rzeczywiście zahamują nadmierną zabudowę i pozwolą Grecji przejść od modelu turystyki masowej do bardziej zrównoważonego rozwoju.