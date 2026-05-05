Grecja wdraża kompleksową strategię rozwoju regionów górskich, której budżet będzie przekraczał miliard euro w ciągu roku. Program stanowi element szerszej polityki wyrównywania rozwoju regionalnego i wzmacniania spójności społecznej, a jednym z jego filarów jest rozwój turystyki całorocznej – pisze portal Greek Travel Pages.

Góry jako miejsce poszukiwaniu nowego stylu życia

Założenia strategii przedstawił w Atenach wiceminister przy premierze Thanasis Kontogeorgis podczas spotkania poświęconego turystyce górskiej. Plan opiera się na 12 filarach, obejmujących m.in. rozwój lokalnej gospodarki, modernizację infrastruktury i zapewnienie stabilnych warunków życia w regionach górskich przez cały rok.

– W czasie, gdy wielu ludzi szuka alternatywy dla dotychczasowego stylu życia, górska Grecja oferuje unikatowe doświadczenia – fizyczne, mentalne i duchowe, a także możliwość wyboru innego modelu życia – podkreśla Kontogeorgis.

Finansowanie programu pochodzi zarówno ze środków krajowych, jak i europejskich, w tym z Programu Inwestycji Publicznych, funduszy NSRF i Europejskiego Społecznego Funduszu Klimatycznego. Pieniądze mają być przeznaczone między innymi na poprawę infrastruktury transportowej, rozwój łączności cyfrowej i dostęp do kluczowych usług publicznych, takich jak ochrona zdrowia.

Istotnym elementem strategii jest wsparcie dla stałych mieszkańców regionów górskich, szczególnie młodych ludzi. Celem rządu jest zatrzymanie depopulacji tych obszarów i stworzenie warunków do stabilnego życia i pracy na miejscu.

Góry na dłuższe lato

Turystyka górska ma pełnić rolę katalizatora rozwoju, wspierając jednocześnie inne sektory, takie jak rolnictwo, lokalna produkcja czy drobna przedsiębiorczość. Jednym z celów jest również wydłużenie sezonu turystycznego poza okres letni.

Realizację strategii nadzorować ma specjalnie powołany Sekretariat ds. Obszarów Górskich, działający przy Kancelarii Premiera. Instytucja ta będzie odpowiedzialna za koordynowanie działań między resortami i regionami i efektywne wykorzystanie środków.

Nowy program wpisuje się w trend dywersyfikowania oferty turystycznej Grecji i może znacząco wpłynąć na rozwój mniej popularnych, lecz perspektywicznych kierunków w kraju.