Bułgaria 100 będzie gromadzić i udostępniać informacje o ofercie turystycznej tego kraju – szlaków, atrakcji, zabytków, wydarzeń i usług turystycznych, które pomogą turystom w planowaniu wypoczynku. Dane będą prezentowane w postaci interaktywnej mapy, co ma umożliwić szybki dostęp do potrzebnych informacji i łatwe planowanie wyjazdów.

W szerszym zakresie platforma ma się też przyczyniać do profesjonalizacji branży turystycznej, ponieważ będą się na niej pojawiały informacje dotyczące kursów, warsztatów i wydarzeń edukacyjnych przeznaczonych dla pracowników sektora turystycznego, osób planujących karierę w turystyce, a także turystów zainteresowanych różnymi aspektami uprawiania turystyki.

„Bułgaria 100” wesprze w planowaniu i podczas podróży

Informacja to najważniejsza, choć nie jedyna funkcja, jaką oferować będzie platforma. Jej pomysłodawcy chcą, by była wsparciem nie tylko na etapie planowania podróży, ale też w jej trakcie, dlatego ma zawierać funkcję „bezpieczeństwa”, dzięki której w momencie zagrożenia (na przykład zgubienia się) użytkownik będzie mógł wysłać za pośrednictwem platformy informację o miejscu, w którym przebywa lub wiadomość na temat wypadku, któremu uległ.

Za kluczową funkcję systemu Bułgarski Związek Turystyczny uważa jednak „paszport turystyczny”, czyli rodzaj karty lojalnościowej, która zapewni użytkownikom zniżki i bonusy w obiektach zakwaterowania i u dostawców innych usług turystycznych, należących do stowarzyszenia - hoteli, schronisk, restauracji, stacji benzynowych. Już teraz wiadomo, że schroniska górskie należące do sieci partnerskiej Związku planują oferować użytkownikom 20-procentowe zniżki na zakwaterowanie.

Dzisiaj Bułgaria, jutro cała Europa

Poprzez digitalizację procesów związanych z podróżowaniem Bułgarski Związek Turystyczny chce dążyć do profesjonalizacji lokalnego rynku turystycznego, a przez to wzmacniać widoczność Bułgarii na arenie międzynarodowej. Ambicją stowarzyszenia jest, aby platforma zainspirowała inne kraje do stworzenia podobnych projektów, co docelowo pozwoliłoby opracować turystyczną mapę dla całego kontynentu.